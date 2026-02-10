El recordado concierto de Magdalena que reunió a más de 30.000 personas en Castelló: fans de toda España y tiendas de campaña

La Magdalena 2026 está a la vuelta de la esquina y ya se empieza a conocer cuáles serán los conciertos de los que podrán disfrutar los castellonenses durante la semana de las fiestas fundacionales. Son muchos los artistas que han pasado por la ciudad durante todos estos años, algunos de ellos en su mejor momento artístico. Pero hay una actuación que sobresale por encima de todas por el impacto que supuso y el público que logró congregar, entre 30.000 y 35.000 personas.

Fue el 20 de marzo de 1998, en el escenario del PAU Gumbau -en aquel entonces todavía no se habían construido las viviendas que rodean hoy el bulevar Blasco Ibáñez-. Y baste un dato para comprender la expectación que despertó el concierto: desde varias horas antes de que sonara la música había tiendas de campaña en la descampado de jóvenes que querían conseguir el mejor sitio.

La banda más exitosa

Tocaba Dover, que el año antes había publicado Devil came to me, cuadruple disco de platino (más de 800.000 unidades vendidas). El fenómeno fan estaba en todo lo alto y al concierto llegaron muchos espectadores del resto de España, como recoge la crónica que firmó Cristina Garcia.

"El grupo disfrutó con el público en una especie de comunión, que terminó con repetidos gritos de Otra, otra desde las gradas y con Cristina Llanos, que bajó del escenario, mezclada con el público, al que disparaba con su guitarra a modo de ametralladora", detalla en el artículo.

Presuntos Implicados y Seguridad Social fueron los otros dos grandes nombres de aquella Magdalena de 1998. Pero ni por asomo alcanzaron las cotas de público que logró la banda madrileña.