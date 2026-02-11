Feria Taurina de la Magdalena 2026: cartel, horarios y venta de entradas

La Feria Taurina de la Magdalena 2026 se celebrará del 8 al 15 de marzo en la plaza de toros de Castelló, dentro del marco de las fiestas patronales de la Magdalena. Este año la programación combina figuras consagradas del toreo, jóvenes emergentes y distintos tipos de festejos que prometen emoción en cada tarde.

Programa y horarios (todas las tardes a las 17:00 h.)

📍 Domingo 8 de marzo – Corrida de toros

Ganadería: La Quinta

La Quinta Toreros: Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta

📍 Lunes 9 de marzo – Corrida de rejones

Ganadería: Los Espartales

Los Espartales Rejoneadores: Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens

📍 Martes 10 de marzo – Clase práctica

Ganadería: Aída Jovani

Aída Jovani Participan alumnos de escuelas taurinas de España

Cartel de la Feria de la Magdalena 2026. / Mediterráneo

📍 Miércoles 11 de marzo – Novillada sin picadores

Ganadería: Hermanas Angoso Clavijo

Hermanas Angoso Clavijo Novilleros: Juan Zamora, Iker de Virgilio, Ian Bermejo, Jorge Escamilla, Rodrigo Villalón y Lisares

📍 Jueves 12 de marzo – Corrida de toros

Ganadería: Montalvo

Montalvo Toros: Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez

Miguel Ángel Perera torea un victorino en la Feria de la Magdalena 2022. / Jordi Juárez

📍 Viernes 13 de marzo – Corrida de toros

Ganaderías: Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez

Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez Toros: Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado

📍 Sábado 14 de marzo – Corrida de toros

Ganadería: Zalduendo

Zalduendo Toros: Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo

📍 Domingo 15 de marzo – Corrida de toros (mano a mano)

Ganadería: Domingo Hernández

Domingo Hernández Toros: Alejandro Talavante vs. Juan Ortega (mano a mano)

Alejandro Talavante durante un inicio de rodillas en la plaza de Las Ventas. / EFE

