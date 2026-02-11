Feria Taurina de la Magdalena 2026: cartel, horarios y venta de entradas
Primera figuras del toreo serán protagonistas durante las fiestas fundacionales
Castellón
La Feria Taurina de la Magdalena 2026 se celebrará del 8 al 15 de marzo en la plaza de toros de Castelló, dentro del marco de las fiestas patronales de la Magdalena. Este año la programación combina figuras consagradas del toreo, jóvenes emergentes y distintos tipos de festejos que prometen emoción en cada tarde.
Programa y horarios (todas las tardes a las 17:00 h.)
📍 Domingo 8 de marzo – Corrida de toros
- Ganadería: La Quinta
- Toreros: Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta
📍 Lunes 9 de marzo – Corrida de rejones
- Ganadería: Los Espartales
- Rejoneadores: Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens
📍 Martes 10 de marzo – Clase práctica
- Ganadería: Aída Jovani
- Participan alumnos de escuelas taurinas de España
📍 Miércoles 11 de marzo – Novillada sin picadores
- Ganadería: Hermanas Angoso Clavijo
- Novilleros: Juan Zamora, Iker de Virgilio, Ian Bermejo, Jorge Escamilla, Rodrigo Villalón y Lisares
📍 Jueves 12 de marzo – Corrida de toros
- Ganadería: Montalvo
- Toros: Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez
📍 Viernes 13 de marzo – Corrida de toros
- Ganaderías: Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez
- Toros: Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado
📍 Sábado 14 de marzo – Corrida de toros
- Ganadería: Zalduendo
- Toros: Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo
📍 Domingo 15 de marzo – Corrida de toros (mano a mano)
- Ganadería: Domingo Hernández
- Toros: Alejandro Talavante vs. Juan Ortega (mano a mano)
Venta de entradas y abonos
- La venta de entradas sueltas comenzará el 16 de febrero en taquillas físicas y plataformas online.
- Durante la campaña de Navidad hubo una promoción especial de abonos con hasta 15% de descuento hasta el 6 de enero.
- Los abonos reúnen acceso a los 8 festejos taurinos del serial.
