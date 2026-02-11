Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feria Taurina de la Magdalena 2026: cartel, horarios y venta de entradas

Primera figuras del toreo serán protagonistas durante las fiestas fundacionales

Imagen de archivo de la plaza de toros de Castellón.

Imagen de archivo de la plaza de toros de Castellón. / Jordi Juárez

Alberto Campos

Castellón

La Feria Taurina de la Magdalena 2026 se celebrará del 8 al 15 de marzo en la plaza de toros de Castelló, dentro del marco de las fiestas patronales de la Magdalena. Este año la programación combina figuras consagradas del toreo, jóvenes emergentes y distintos tipos de festejos que prometen emoción en cada tarde.

Programa y horarios (todas las tardes a las 17:00 h.)

📍 Domingo 8 de marzo – Corrida de toros

  • Ganadería: La Quinta
  • Toreros: Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta

📍 Lunes 9 de marzo – Corrida de rejones

  • Ganadería: Los Espartales
  • Rejoneadores: Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens

📍 Martes 10 de marzo – Clase práctica

  • Ganadería: Aída Jovani
  • Participan alumnos de escuelas taurinas de España
Cartel de la Feria de la Magdalena 2026.

Cartel de la Feria de la Magdalena 2026. / Mediterráneo

📍 Miércoles 11 de marzo – Novillada sin picadores

  • Ganadería: Hermanas Angoso Clavijo
  • Novilleros: Juan Zamora, Iker de Virgilio, Ian Bermejo, Jorge Escamilla, Rodrigo Villalón y Lisares

📍 Jueves 12 de marzo – Corrida de toros

  • Ganadería: Montalvo
  • Toros: Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez
Miguel Ángel Perera torea un victorino en la Feria de la Magdalena 2022.

Miguel Ángel Perera torea un victorino en la Feria de la Magdalena 2022. / Jordi Juárez

📍 Viernes 13 de marzo – Corrida de toros

  • Ganaderías: Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez
  • Toros: Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado

📍 Sábado 14 de marzo – Corrida de toros

  • Ganadería: Zalduendo
  • Toros: Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo

📍 Domingo 15 de marzo – Corrida de toros (mano a mano)

  • Ganadería: Domingo Hernández
  • Toros: Alejandro Talavante vs. Juan Ortega (mano a mano)

Venta de entradas y abonos

  • La venta de entradas sueltas comenzará el 16 de febrero en taquillas físicas y plataformas online.
  • Durante la campaña de Navidad hubo una promoción especial de abonos con hasta 15% de descuento hasta el 6 de enero.
  • Los abonos reúnen acceso a los 8 festejos taurinos del serial.

