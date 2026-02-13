Magdalena 2026: Gaiata Hort dels Corders, història i orgull de pertinença
Castelló tanca aquest dissabte al Palau de la Festa el calendari de presentacions de les comissions de sector de la ciutat amb la gaiata 5 Hort dels Corders, encapçalada pel seu president, José Antonio Naranjo; les seues madrines, María Tormo Linares i Emma Ferrer Blasco, acompanyades pel president infantil, Juan Ferrer Blasco
Punt i final aquest dissabte a les presentacions de comissions de sector en el compte enrrere de les festes de la Magdalena 2026 amb la gala de la gaiata 5 Hort dels Corders, encapçalada pel seu president, José Antonio Naranjo; les seues madrines, María Tormo Linares i Emma Ferrer Blasco, acompanyades pel president infantil, Juan Ferrer Blasco.
El president: «Qui entra a un sector, s’enamora de la festa»
Onze anys vinculat al món fester i des de 2018 a la gaiata 5 Hort dels Corders, ja en fa quatre que n’està al capdavant. José Antonio Naranjo Ojeda presideix Hort dels Corders «amb la mateixa il·lusió del primer dia».
A més, està orgullós de ser barrero i té «el privilegi» de formar part de la junta de govern de Real Confraria de la Mare de Déu del Lledó. La seua gaiata tanca el calendari de presentacions de comissions de sector per a la Magdalena 2026, en unes dates en què el rellotge ja ha engegat el compte enrrere.
Bromeja amb si, cara a la setmana gran, «es pot incloure com a novetat que el dia tinga 30 hores». El motiu? «Crec que a tots els que estem dins d’aquest món ens falten hores per a poder gaudir amb la nostra comissió, però també sabem el ritme frenètic que suposa la nostra setmana gran de festes», assenyala Naranjo.
Aquest, diu, serà un «any molt il·lussionant».«Tenim la sort enguany de tenir tres grans representants com són María, Juan i Emma i que estan fent que siga un any inoblidable». «I, en quant a novetats, tenim també la gran sort de tenir un equip meravellós que estan treballant per a regalar no sols al nostre sector, sinó a tot Castelló d’una gran Magdalena. Així que us esperem a tots en l’Escenari del Rei, on tindrem moltes sorpreses que encara no podem revelar», explica el president de la 5.
"Us esperem a tots en l’Escenari del Rei aquestes festes de la Magdalena"
I ho té clar. «Crec que cal intentar arribar més a la joventut amb propostes que facen que s’enganxen al món de les gaiates, perquè al final ells són el futur. El que entra en un sector, acaba enamorat de tot el que implica», promet.
Ara, amb les festes a les portes, creu que «des del Patronat de Turisme, amb el de Festes, s’està fent una gran labor traient les nostres festes fora de la Comunitat, i arribant a llocs on abans mai havíem estat, i considere que cal seguir per aquest camí, donant-li als nostres monuments la màxima visibilitat possible com a identitat de Castelló», conclou el president.
María Tirado: «La Magdalena 2026 serà inoblidable»
«Ser la madrina d’Hort dels Corders suposa per a mi un gran honor i una enorme alegria; és una experiència que recordaré tota la vida i que m’ha ensenyat valors com la responsabilitat, l’esforç i la companyonia, a més d’haver crescut, més si cap, l’amor per les nostres festes». Són paraules de María Tirado Linares, la màxima representant de la gaiata 5 per a les festes de la Magdalena 2026, una ambaixada que ocupa des de l’experiència festera, sempre «compartida amb la família», després d’haver sigut ja la madrina de la gaiata 16 Rafalafena en 2023 i madrina d’honor al sector de la plaça del Rei de la capital.
Ja des de molt menuda, María ha viscut les festes «amb moltíssima il·lusió, participant activament en molts actes». Va ser en 2022 quan li va picar el cuc de la festa des de dins, explica.
«És un dels dies més especials de tot el cicle, amb una barreja d’emoció i nervis; serà un record inesborrable".
Professora de Llengua iliteratura per vocació, actualment treballa en l’Administració de Justícia, gaudint «de la muntanya», a més de «gaudir de temps amb els meus gossos, llegir, anar de concerts i, sobretot, passar temps amb la meua família i amics».
A les portes de la setmana gran, ja en té «ganes». Serà demà a les 23.00 hores al Palau, quan puge al tron d’Hort dels Corders en la darrera presentació del calendari. «És un dels dies més especials de tot el cicle, amb una barreja d’emoció i nervis», diu, i assenyala que «serà un record inesborrable, compartit amb la comissió».
«Representar al sector és una gran responsabilitat, però també una experiència preciosa de la qual em sent tremendament orgullosa», explica. I diu ben fort que «la Magdalena 2026 serà inoblidable». «Tinc moltíssimes ganes de gaudir de tots els actes, compartir-los amb les madrines i presidents i, sobretot, amb la comissió. M’encanta sentir l’ambient de festa al carrer i l’amor per les nostres tradicions. Cada moment serà especial, però fer-ho representant a la gaiata 5 ho fa encara més únic», conclou la madrina 2026.
Emma Ferrer: «És un dia especial que vull gaudir»
La gaiata 5 Hort dels Corders creix aquest 2026 amb il·lusió i comissió infantil. Una comissió que aquestes festes de la Magdalena encapçalen els germans Emma i Juan Ferrer Blasco, enamorats de la festa plena castellonera i amb unes ganes infinites de passar-ho bé dins i fora del sector.
La més jove i el somriure ple de casa explica que pertany a Hort dels Corders des del 2023, quan va ser dama d’honor, i, després, madrina d’honor, però aquest no és l’únic granet de sorra de la peque de 8 anys a la festa, ja que la seua família pertany a la Germandat de Cavallers de la Conquesta, on el seu pare i el seu germà són membres actius; i «des de sempre he eixit a l’Ofrena, d’ençà que estava a la panxa», bromeja.
«Ara tinc ja ganes de gaudir de tots els actes previs a la setmana gran, però sobre totes les coses, que comence la Magdalena, amb la mascletà»
Emma estudia 3r de Primària al col·legi Ramiro Izquierdo de la capital, i, en el seu temps lliure, li encisa «fer gimnàstica rítmica, al Club Tramuntana», a més de «jugar amb les meues nines i a jocs de taula», assenyala la madrina.
En el compte enrere per a festes, sent protagonista de la darrera presentació, Emma en té «moltes ganes». «És un dia molt especial. És una sorpresa per a nosaltres i la comissió la realitza amb molta estima per a nosaltres», diu.
Ella, que espera «amb il·lusió infinita» gaudir de «la Desfilada de Gaiates, que és on podem mostrar els nostres monuments; i el Coso Multicolor, on llançar miles de confetis», se sent «molt feliç» de representar al seu sector des del passat estiu, una data que li sembla «lluny», però que «ha passat molt ràpida». «Ara tinc ja ganes de gaudir de tots els actes previs a la setmana gran, però sobre totes les coses, que comence la Magdalena, amb la mascletà», postil·la.
Ella espera -i sap- que aquesta Magdalena la viurà «d’una manera molt especial perquè anem a molts actes com a representants i som els ambaixadors d’Hort delsCorders». I li «omple de felicitat» fer-ho, explica. «La meua família ha estat sempre molt vinculada a aquesta gaiata, i estic molt agraïda que pensaren en mi per a representar als nens. Espere estar a l’altura que es mereixen», conclou.
Juan Ferrer, un cavaller que gaudeix les mascletaes i de la Desfilada
Cavaller de la Conquesta des del bressol, Juan Ferrer Blasco és enguany, en el seu tercer any al sector, el president infantil de la gaiata 5 Hort dels Corders, donant-li la mà de la seua germana menuda. Té 13 anys i estudia 2n d’ESO al col·legi Ramiro Izquierdo, i en el seu temps lliure li agrada «jugar a tenis al club de Vila-real», i «veure la F1 i jugar a la PlayStation».
Però ja té «ganes de Magdalena». «Tinc moltes ganes que arribe la presentació, aquest dissabte, perquè sé que hi ha moltes sorpreses que ens ha preparat la comissió». Ell, que se sent «molt feliç» de representar a tots els xiquets del sector, espera «gaudir de tots els actes que ens esperen que no són pocs; i gaudir d’aquest any, què és únic», assenyala.
Juan té clar que queda quasi res per a començar la setmana gran, i espera «gaudir de cada acte amb la meua família, la meua comissió i amb la resta de representants», esperant amb «moltes ganes» la «Desfilada de Gaiates, perquè es veu l’esforç de la comissió per treure el monument; i les mascletaes perquè m’encanten», diu.
