Esta son las pirotecnias que dispararán en las fiestas de la Magdalena

Castellón ha seleccionado a las siete empresas pirotécnicas que serán las encargadas de disparar las mascletaes en el Concurso Ciutat de Castelló durante las próximas fiestas de la Magdalena 2025.

El Concurso de Mascletaes ha sufrido un cambio de participantes al "no entregar la documentación necesaria para ratificar el disparo en plazo las pirotecnicas Turis y Hermanos Sirvent". Serán siete las que participarán del concurso de mascletaes, que se celebra en el Primer Molí.

Imagen de la mascletà del domingo de la Magdalena de 2025. / ERIK PRADAS

Este es el listado de las empresas participantes y el día en el que dispararán la mascletà:

Sábado 7 de marzo: Inaugurará las fiestas Pirotecnia del Mediterráneo (antes se producirá el lanzamiento de 80 carcasas)

Inaugurará las fiestas Pirotecnia del Mediterráneo (antes se producirá el lanzamiento de 80 carcasas) Lunes 9 de marzo: Peñarroja

Peñarroja Martes 10 de marzo: Pirotecnia del Mediterráneo

Pirotecnia del Mediterráneo Miércoles 11 de marzo: Hermanos Ferrández

Hermanos Ferrández Jueves 12 de marzo: Alto Palancia

Alto Palancia Viernes 13 de marzo: Global Foc

Global Foc Sábado 14 de marzo: Tamarit

Tamarit Domingo 15 de marzo: Pibierzo

La mascletá reúne a miles de castellonenses en el Primer Molí. / Erik Pradas

Castillos de fuego

Al margen de las mascletaes habrá más espectáculos pirotécnicos durante las fiestas patronales. Los castillos de fuegos serán los días jueves 12 de marzo y sábado 14 de marzo en la explanada del Auditorio a las 23.00 horas. El primero de estos días disparará Pibierzo y el segundo pirotecnia Alto Palancia.

El 13 de marzo, en la explanada del Auditorio, a las 23.00 horas, se celebrará un espectáculo de 300 drones que dibujarán en el cielo 11 figuras alegóricas de la historia de Castelló. Con el título Història de Castelló al Cel, durará diez minutos de duración y llegará acompañado de un piromusical a cargo de pirotecnia del Mediterráneo.

El fuego y la pólvora también serán protagonistas en la Nit Màgica (martes 10 de marzo), el correfoc del Raval Universitari (miércoles 11 de marzo) y en el tro de bac (viernes 13 de marzo), además de en la Encesa, la Enfarolà, la traca final o las despertaes.