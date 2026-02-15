Magdalena 2026: Hort dels Corders celebra amb María, Emma i Juan un San Valentín fester
La gaiata 5 tanca el calendari de presentacions dels sectors amb una celebració de l’amor amb l’Alhambra de Granada com a escenari
Després d’haver-se aplaçat per l’alerta roja per vent, en una matinal de diumenge, el Palau de la Festa s'ha vestit de Pati dels Lleons de l’Alhambra granaína, per a la presentació de la comissió de la gaiata 5 Hort dels Corders per a les festes de la Magdalena 2026 per a celebrar un Sant Valentín entre morú i fester... en diferit.
Amb una història de fons protagonitzada per Zarima, filla d’un rei de l’Alhambra, i el déu foraster Silvan del Aire, l’amor va flotar en l’ambient entre cors, ànims i aplaudiments per rendir tribut a la màxima representació del sector de la plaça del Rei, encapçalat pel seu president, José Antonio Naranjo Ojeda; el president infantil, Juan Ferrer Blasco; i les madrines, María Tirado Linares i Emma Ferrer Blasco.
La portaestendard infantil, Elena Alegre;i el major, José Ángel López Jiménez;van obrir la delegació festera d’Hort dels Corders, seguits de les col·laboradores, Ariadna Sola, Victoria Faubell, Janire Jaén i Selene Navarro.
I entre salutacions i aplaudiments, van entrar al recinte nassarita les ambaixadores del sector en el darrer any, la madrina infantil 2025 i dama de la ciutat 2026 María Marzá, acompanyada pel president infantil, Pablo Ferrer;i la madrina 2025 i dama de la ciutat 2026 Naiara Gimeno, del braç del vicepresident, José Valls.
La comissió
Va ser el president el que va imposar les bandes a les dames de sector per a la setmana gran. En alternança de dames i acompanyants de la comissió infantil i de la comissió major, van desfilar fins a l’escenari, els acompanyants Thiago Guzmán i Diego de Diego; i les dames Ariadna Valverde i Carolina Calatayud, amb Jorge Frías; Zoe Chahwan, amb Dante Aurel; Laura Maya, del braç de Pablo Ferrer; Idunn de Diego, amb Iker Guzmán, Melani Jin Zhou i Naira Benz, amb Rubén Soto; Nàia Rodríguez, amb Mateo Montes; Laia Clausell, amb Adrián Ribes;Helena Faubell, amb Sergi Medina; Lledó Montes, amb Rubén Montes; Abril de Diego, amb Vicente Mihai, Raquel Garcia, amb Iván García; Paula Marzá, amb Miguel Garnes; Jessica Sola, amb PabloMoliner;i Vera Castillo, del braç de Manel Frías; a més de la gaiatera d’honor infantil, Remedios Molina, amb Jorge Frías; i la madrina d’honor infantil, Vera Rodríguez, acompanyada pel president d’honor infantil, Pau Pérez. I la madrina d’honor, Anna Roig, amb el vicepresident, José Valls.
Moment en què el Palau de la Festa es va ficar dempeus per rebre a la màxima representació d’Hort dels Corders per al 2026, María Tirado; i Emma i Juan Ferrer, que van pujar al seu tron amb orgull de genealogia i de pertinença al sector. La història dels dos amants, que es van besar sota la llum de la lluna andalusina, és ja llegenda i esperança, en una Alhambra patrimoni cultural de la Humanitat.
