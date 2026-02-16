Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos

Las fiestas de la Magdalena de Castelló llenarán de tradición, música y espectáculos las calles de la capital de la Plana durante nueve días. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, combina actos históricos como la Romería de les Canyes, grandes conciertos, mascletaes y desfiles que cada año atraen a miles de personas.

En este artículo encontrarás en primicia toda la información sobre la programación de la Magdalena 2026, con los eventos más esperados, el cartel de conciertos y las novedades que se vayan anunciando. Iremos actualizando la información conforme se confirmen más actividades.

Sábado 7 de marzo

10:30 h | Recepción de las delegaciones invitadas en la plaza Mayor y entrega de distinciones.

en la plaza Mayor y entrega de distinciones. 11:45 h | Anuncio oficial de fiestas en la calle Mª Rosa Molas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas de la 80 edición de la nueva etapa con fuegos aéreos.

en la calle Mª Rosa Molas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas de la 80 edición de la nueva etapa con fuegos aéreos. 12:00 h | Mascletá de inicio de las fiestas en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo. Patrocina FCC Medio Ambiente SAU.

Imposición del pañuelo festero a Tombatossals / Mediterráneo

12:30 h | Imposición del Pañuelo al gigante Tombatossals en la avenida del Lledó, en su rotonda, por parte de las collas 'En Boca de Tots', 'Glande Riotxa' y 'Por mi Carro Mato'. Finalizará el acto con remate de pirotecnia. Organiza Federació de Colles de Castelló. Colabora Patronat de Festes i Bombers de Castelló.

en la avenida del Lledó, en su rotonda, por parte de las collas Finalizará el acto con remate de pirotecnia. Organiza Federació de Colles de Castelló. Colabora Patronat de Festes i Bombers de Castelló. 12:30 h | Apertura del Mesón de degustación de Cervezas y Tapas en la plaza de España (Antigua Estación).

en la plaza de España (Antigua Estación). 12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Vinícola en el Parque Rafalafena.

en el Parque Rafalafena. 12:30 h | Apertura de la Feria Food Trucks en la plaza Illes Columbretes.

en la plaza Illes Columbretes. 12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Taurina en Paseo Ribalta frente a la Plaza de Toros.

en Paseo Ribalta frente a la Plaza de Toros. 12:30 h | Apertura del Mercado Artesanal en el antiguo recinto de Ferias y Mercados.

en el antiguo recinto de Ferias y Mercados. 12:30 h | La Baixa del Rei Barbut y mañaneo del Rei Barbut en la plaza Las Aulas. Organiza Colla Rei Barbut.

en la plaza Las Aulas. Organiza Colla Rei Barbut. 13:00 h | Homenaje al Rey Jaime I en su monumento. Previamente, desfilada por las principales calles de la ciudad que partirá a las 12:00 h desde la plaza de Na Violant, organizado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

en su monumento. Previamente, desfilada por las principales calles de la ciudad que partirá a las 12:00 h desde la plaza de Na Violant, organizado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. 16:00 h | Cabalgata del Pregón con el siguiente recorrido: c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. Patrocina Excma. Diputación Provincial de Castellón.

con el siguiente recorrido: c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. Patrocina Excma. Diputación Provincial de Castellón. 20:00 h | Tradicional volteo de la campana Maria para anunciar la víspera de la fiesta.

para anunciar la víspera de la fiesta. 22:00 - 02:00 h | Magdalena Remember Fest en el recinto de conciertos. Actuaciones de Marian Dacal B2B Eva Martí, Bandido feat Piropo y GEM junto con los dj’s Javi Boss, Miguel Serna, Ismael Lora, Dani BPM, Toni Rico y Abel K Kaña b2b Josvi .

en el recinto de conciertos. Actuaciones de junto con los dj’s . 22:00 h | Enfarolá del campanar a cargo de Xaloc y Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa).

a cargo de Xaloc y Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa). 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:00 h | Salida de las Gaiatas del almacén y llegada a la ciudad por la calle San Roque (avenida de Benicàssim frente al Estadio Castalia).

Domingo 8 de marzo

06:30 h | Tradicional volteo de la campana Vicent al amanecer para anunciar la solemnidad del día.

al amanecer para anunciar la solemnidad del día. 07:00 h | Gran despertà en la calle Mª Rosa Molas y en la explanada del Casal Jove (Grao), a cargo de Pirotecnia Peñarroja. Patrocina BP Energía.

en la calle Mª Rosa Molas y en la explanada del Casal Jove (Grao), a cargo de Pirotecnia Peñarroja. Patrocina BP Energía. 07:00 h | Dianas por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló en la plaza Mayor. Patrocina BP Energía.

en la plaza Mayor. Patrocina BP Energía. 07:00 h | Reparto de cañas y cintas a los romeros en la plaza Mayor. Patrocina BP Energía.

en la plaza Mayor. Patrocina BP Energía. 07:30 h | Reparto de cañas y cintas en la Tenencia de Alcaldía del Grao para la XXX "Pujada del Grau a la Magdalena pel Camí de la Pedrera". Organiza Associació Cultural La Barraca. Patrocina BP Energía.

Una imagen de la Romeria a la Magdalena de la edición de las fiestas del 2025. / Mediterráneo

07:30 h | Concentración de la XXII Mostra de Carros Engalanats en la calle Gobernador y en la avenida Hermanos Bou. Organiza la Federació de Colles de Castelló.

en la calle Gobernador y en la avenida Hermanos Bou. Organiza la Federació de Colles de Castelló. 08:00 h | Misa de romeros en la Concatedral de Santa María. Al finalizar, salida de la Romeria de les Canyes hacia el Ermitorio de la Magdalena. Al llegar, reparto del típico rollo magdalenero. Patrocina BP Energía.

en la Concatedral de Santa María. Al finalizar, salida de la Romeria de les Canyes hacia el Ermitorio de la Magdalena. Al llegar, reparto del típico rollo magdalenero. Patrocina BP Energía. 08:00 h | Despertà de los Carros Engalanados en la calle Gobernador, con salida simultánea desde la plaza M.ª Agustina y avenida Hermanos Bou y remate final en la plaza Cardona Vives. Organiza y patrocina la Federació de Colles de Castelló.

en la calle Gobernador, con salida simultánea desde la plaza M.ª Agustina y avenida Hermanos Bou y remate final en la plaza Cardona Vives. Organiza y patrocina la Federació de Colles de Castelló. 13:00 h | Degustación de una monumental paella al pie del cerro de la Magdalena. Patrocinan Alcampo y C.C. Salera. Colaboran Arroz Dacsa, Coca-Cola, Cerveza Estrella Damm, Dil y El Periódico Mediterráneo.

al pie del cerro de la Magdalena. Patrocinan Alcampo y C.C. Salera. Colaboran Arroz Dacsa, Coca-Cola, Cerveza Estrella Damm, Dil y El Periódico Mediterráneo. 15:45 h | Tornà de la Romería desde la ermita de la Magdalena hasta la Concatedral de Santa María.

desde la ermita de la Magdalena hasta la Concatedral de Santa María. 16:45 h | Recepción en Sant Roc de Canet por parte del ermitaño y autoridades. Canto de Els Gojos y dansà popular.

por parte del ermitaño y autoridades. Canto de Els Gojos y dansà popular. 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de La Quinta para Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta.

en la Plaza de Toros, con toros de 18:30 h | Llegada de la Tornà a la Basílica de Lledó con recepción oficial y canto de Els Gojos y la Salve. A la entrada a la ciudad, remate pirotécnico aéreo en la calle Mª Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

con recepción oficial y canto de Els Gojos y la Salve. A la entrada a la ciudad, remate pirotécnico aéreo en la calle Mª Rosa Molas a cargo de 19:30 h | Entrada de los Carros Engalanados por el Forn del Pla, iniciando el Desfile de la Tornà.

por el Forn del Pla, iniciando el Desfile de la Tornà. 20:00 h | Entrada de la Tornà de la Romería a la ciudad por el Forn del Pla, con el tradicional acto de Les Tres Caigudes y posterior recorrido hasta la concatedral.

por el Forn del Pla, con el tradicional acto de Les Tres Caigudes y posterior recorrido hasta la concatedral. 20:30 h | Desfile de Gaiatas con recorrido por c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime.

Imagen del desfile de Gaiatas de la Magdalena. / Mediterráneo

Lunes 9 de marzo

10:00 h | Cabalgata del Pregón Infantil con recorrido por c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, plaza La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime.

con recorrido por c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, plaza La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. 14:00 h | Primera jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de 15:00 - 18:00 h | VII Muestra de los Carros Engalanados en el Parque Ribalta, en el Passadís de les Arts. Organiza Federació de Colles de Castelló.

en el Parque Ribalta, en el Passadís de les Arts. Organiza Federació de Colles de Castelló. 16:00 h | XXXV Visita al Fadrí organizada por la Colla El Pixaví, con la colaboración del Gremio de Campaneros de Castelló.

organizada por la Colla El Pixaví, con la colaboración del Gremio de Campaneros de Castelló. 17:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.

Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros. 17:00 h | Festejo de rejones en la Plaza de Toros, con toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

en la Plaza de Toros, con toros de 17:30 h | Fiesta Infantil. Vespra Barbuda a cargo de Diables de Castelló, en la plaza de Las Aulas. Organiza Colla del Rei Barbut.

a cargo de Diables de Castelló, en la plaza de Las Aulas. Organiza Colla del Rei Barbut. 17:30 h | Ofrenda de flores de la Gaiata 7 ‘Cor de la Ciutat’ a la Mare de Déu del Lledó en la Concatedral de Santa María.

a la Mare de Déu del Lledó en la Concatedral de Santa María. 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “La Nova Escola”.

en la plaza Mayor con la actuación de “La Nova Escola”. 18:00 h | Teatro: ‘Balada de los tres inocentes’ en el Teatre del Raval, a cargo de A. C. Amigos del Teatro.

en el Teatre del Raval, a cargo de A. C. Amigos del Teatro. 18:00 h | Teatro: ‘Elles son la meva bogeria’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G. T. Baladre.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G. T. Baladre. 18:30 h | XVI Trofeo Magdalena de Pelota Valenciana en el Trinquete Municipal (Parque Deportivo del Sindical).

en el Trinquete Municipal (Parque Deportivo del Sindical). 19:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “Agrupació Folklòrica El Millars”.

en la plaza Mayor con la actuación de “Agrupació Folklòrica El Millars”. 19:30 h | Visita oficial a las gaiatas participantes en la Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime.

participantes en la Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime. 20:15 h | XXXII Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

en la avenida Rey Don Jaime, a cargo de Pirotecnia Peñarroja. 21:00 h | Actuación de Els de la Fileta en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

Martes 10 de marzo

09:30 h | Primera jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 12 El Grau y recorrido por varios sectores hasta el recinto de la mascletá.

con salida desde la gaiata 12 El Grau y recorrido por varios sectores hasta el recinto de la mascletá. 11:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.

Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros. 11:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 18, Cremor.

12:00 h | XXXV Concurso de paellas intercollas en la plaza Segón Molí y calles adyacentes. Organiza Colla del Rei Barbut.

en la plaza Segón Molí y calles adyacentes. Organiza Colla del Rei Barbut. 12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.

con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina. 14:00 h | Segunda jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Mediterráneo.

Mascletà de las fiestas de la Magdalena 2025. / Toni Losas

17:00 h | Magdalena Circus en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 17:00 h | Novillada en la Plaza de Toros, con novillos de Aída Jovani para alumnos de distintas escuelas taurinas.

en la Plaza de Toros, con novillos de Aída Jovani para alumnos de distintas escuelas taurinas. 17:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 13, Sensal.

17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de la Associació Cultural Escola de Dansa Castelló.

en la plaza Mayor con la actuación de la Associació Cultural Escola de Dansa Castelló. 18:00 h | Merienda de sobaquillo para personas mayores en el Palau de la Festa, con espectáculo de magia y actuación musical.

en el Palau de la Festa, con espectáculo de magia y actuación musical. 18:00 h | Teatro: ‘La meua dona, la teua i la de l’altre’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. L’Armelar.

en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. L’Armelar. 18:00 h | Teatro: ‘Tu y yo somos tres’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Escenatrama.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Escenatrama. 18:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 8, Portal de L'Om.

19:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de l’Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló.

en la plaza Mayor con la actuación de l’Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló. 19:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 2, Fadrell.

20:00 h | XLI Homenaje a Na Violant d'Hongria en su monumento de la plaza Na Violant, con desfile previo desde la avenida Rey don Jaime.

en su monumento de la plaza Na Violant, con desfile previo desde la avenida Rey don Jaime. 21:00 h | Entrega de premios de Gaiatas y llibrets en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 23:00 h | Nit Màgica a cargo de Xarxa Teatre , con recorrido por el centro de la ciudad.

con recorrido por el centro de la ciudad. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

Desfile de collas y carros engalanados. / Kmy Ros

Miércoles 11 de marzo

09:30 h | Segunda jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 1 Brancal de la Ciutat y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá.

con salida desde la gaiata 1 Brancal de la Ciutat y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá. 10:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 9, L’Espartera.

10:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 16, Rafalafena.

11:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.

Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros. 11:00 h | Día Popular de la Feria con horario especial de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 h al cierre.

con horario especial de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 h al cierre. 11:00 h | XVI Concurso de Alioli ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Domènec Briau y plaza de Las Aulas.

en la calle Domènec Briau y plaza de Las Aulas. 11:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 10, El Toll.

12:30 h | Entrega de la insignia ‘Gaiater de l’any’ a Cavallers de la Conquesta en la Diputación.

a Cavallers de la Conquesta en la Diputación. 12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.

con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina. 14:00 h | Tercera jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Hermanos Ferrández.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Hermanos Ferrández. 17:00 h | Dansà Infantil en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 17:00 h | Magdalena Circus en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 17:00 h | Novillada en la Plaza de Toros, con novillos de Hermanas Angoso Clavijo.

en la Plaza de Toros, con 17:30 h | Trobada Juvenil de Dansa en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 17:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 3, Porta del Sol.

18:00 h | Teatro: ‘La Força de les Paraules y La Quiniela’ en el Teatre del Raval, a cargo del Grup de Teatre L’Enfilat.

en el Teatre del Raval, a cargo del Grup de Teatre L’Enfilat. 18:00 h | Teatro: ‘Soy un sinvergüenza’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de A.C. Tarongers Teatre.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de A.C. Tarongers Teatre. 18:00 h | VII Desfile de Animación de Collas y Carros Engalanados con recorrido por el centro de la ciudad.

con recorrido por el centro de la ciudad. 18:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 6, Farola Ravalet.

19:00 h | Pasacalle del XXIV Homenaje a la Dolçaina y el Tabal con recorrido por varias calles del centro.

con recorrido por varias calles del centro. 19:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 5, Hort dels Carders.

20:00 h | Bureo popular en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 20:00 h | XXIV Homenaje de Castelló a la Dolçaina y el Tabal en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 20:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 4, L’Armelar.

20:30 h | Correfoc en la zona de la UJI, en la calle Jesús Martí Martín.

en la zona de la UJI, en la calle Jesús Martí Martín. 23:00 h | Actuación de La Húngara en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

Jueves 12 de marzo

09:30 h | Tercera jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 19 La Cultural y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá.

con salida desde la gaiata 19 La Cultural y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá. 11:30 h | Espectáculo de animación infantil en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.

actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes. 12:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 7, Cor de la Ciutat.

12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.

con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina. 14:00 h | Cuarta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Alto Palancia.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de 17:00 h | Coso multicolor desfile de carrozas con batalla de confeti en la av. Rey don Jaime (tramo entre calle Zaragoza y plaza Clavé).

El Coso Multicolor celebrado durante las fiestas del año pasado. / KMY ROS

17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Montalvo para Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez.

en la Plaza de Toros, con toros de 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “Grup de Danses El Forcat”.

en la plaza Mayor con la actuación de “Grup de Danses El Forcat”. 17:30 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Huerto Sogueros y posterior desfile por el centro.

actuaciones en la plaza Huerto Sogueros y posterior desfile por el centro. 18:00 h | Teatro: ‘Caos a l’escenari’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Tragapinyols.

en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Tragapinyols. 18:00 h | Teatro: ‘La fablilla del secreto bien guardado / Sangre gorda’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. El Cresol.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. El Cresol. 19:00 h | XXV Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Huerto Sogueros, con el grupo Aturuxos na Chaira.

en la plaza Huerto Sogueros, con el grupo Aturuxos na Chaira. 19:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 17, Tir de Colom.

20:00 h | XXV Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Huerto Sogueros, con el Grupo Folklórico del Centro Aragonés.

en la plaza Huerto Sogueros, con el Grupo Folklórico del Centro Aragonés. 20:30 h | Concierto ‘One Night, a Thousand Songs - Standards & Soul’ de la Banda Municipal de Castelló en la plaza Mayor.

de la Banda Municipal de Castelló en la plaza Mayor. 21:30 h | Sopar de Colles cena de sobaquillo y animación en el Palau de la Festa.

cena de sobaquillo y animación en el Palau de la Festa. 23:00 h | Actuación de Mago de Oz en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:00 h | Castillo de fuegos en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia Pibierzo.

Viernes 13 de marzo

08:00 h | Despertà amb TRÒ DE BAC exhibición del tradicional artificio desde la Farola hasta la plaza Mayor, con remate aéreo final.

exhibición del tradicional artificio desde la Farola hasta la plaza Mayor, con remate aéreo final. 11:00 h | XV Mostra Gastronómica en la plaza del Segon Molí y parque de los Juegos Tradicionales, con el III Concurs de Tapes Federació de Colles.

en la plaza del Segon Molí y parque de los Juegos Tradicionales, con el III Concurs de Tapes Federació de Colles. 11:30 h | Espectáculo de animación infantil en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 11:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 14, Castalia.

12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.

actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes. 12:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 11, Forn del Pla.

14:00 h | Quinta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Global Foc.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de 17:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 19, La Cultural.

17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para José María Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado.

en la Plaza de Toros, con toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para 17:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat.

18:00 h | Teatro: ‘Otra de Romeo’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Entre Bastidores.

en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Entre Bastidores. 18:00 h | Teatro: ‘Defendiendo al cavernícola’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Brau Blocau.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Brau Blocau. 18:00 h | Desfile Internacional de Animación con recorrido por el centro de la ciudad y participación de bandas internacionales.

con recorrido por el centro de la ciudad y participación de bandas internacionales. 20:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Grup Ramell”.

en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Grup Ramell”. 20:30 h | Concierto sinfónico ‘Esencia de la Copla’ con el artista Juanra Castillo, bajo la dirección del maestro Juanjo Carratalá.

con el artista Juanra Castillo, bajo la dirección del maestro Juanjo Carratalá. 20:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 15, Sequiol.

21:00 h | Barbacoa popular gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la avenida Blasco Ibáñez, esquina con calle Gonzalo Puerto Mezquita.

gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la avenida Blasco Ibáñez, esquina con calle Gonzalo Puerto Mezquita. 22:30 h | Actuación de Valiente Bosque en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:00 h | Piromusical ‘Serendipia’ y show de drones ‘Historia de Castelló al cel’ espectáculo extraordinario a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo y Ximenez & Umiles.

espectáculo extraordinario a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo y Ximenez & Umiles. 23:30 h | Actuación de Juan Magan en el recinto de conciertos.

Sábado 14 de marzo

11:00 h | Cant d’estil por la Associació Cant d'Estil de Castelló en la plaza Huerto Sogueros.

por la Associació Cant d'Estil de Castelló en la plaza Huerto Sogueros. 11:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 12, El Grao.

11:30 h | Recepción oficial a las delegaciones de bandas en el Ayuntamiento, participantes en el XXXV Festival Internacional de Música de Festa.

en el Ayuntamiento, participantes en el XXXV Festival Internacional de Música de Festa. 12:00 h | Mascletà en el puerto pesquero en la c/ Escollera de Poniente, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

en la c/ Escollera de Poniente, a cargo de Pirotecnia Peñarroja. 12:00 h | XI Trobada de Muixerangues de Castelló en la plaza Huerto Sogueros, con la participación de distintas agrupaciones.

en la plaza Huerto Sogueros, con la participación de distintas agrupaciones. 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.

actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes. 12:30 h | Recepción oficial a las Reinas de municipios de la provincia en el Ayuntamiento de Castelló.

en el Ayuntamiento de Castelló. 14:00 h | Sexta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Tamarit.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de 16:00 h | Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó con recorrido desde la plaza Mayor hasta la basílica.

con recorrido desde la plaza Mayor hasta la basílica. 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo.

Castella torea en la plaza de Castelló. / Jordi Juárez

17:00 h | VII Campeonato de Morra ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Escultor Viciano.

en la calle Escultor Viciano. 18:00 h | Teatro: ‘Pic-Nic’ en el Teatre del Raval, a cargo de Espiral de Teatro.

en el Teatre del Raval, a cargo de Espiral de Teatro. 18:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Huerto Sogueros.

actuaciones en la plaza Huerto Sogueros. 20:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Atzavara Grup de Ball”.

en la plaza Huerto Sogueros con la actuación de “Associació Cultural Atzavara Grup de Ball”. 20:00 h | Concierto extraordinario de la U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Band en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 20:30 h | Desfile extraordinario 50 aniversario Moros d'Alquería con recorrido por el centro de la ciudad.

con recorrido por el centro de la ciudad. 22:30 h | Actuación de Carlos Álvarez en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:00 h | Castillo de fuegos en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa).

en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa). 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:30 h | Actuación de DePol en el recinto de conciertos.

Domingo 15 de marzo

09:30 h | Final del XXXVI Campeonato Mundial de Boli en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) y posterior entrega de trofeos.

en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) y posterior entrega de trofeos. 11:00 h | Clausura del XXXV Festival Internacional de Música de Festa en la plaza Mayor, con participación de bandas internacionales y la Banda Municipal de Castelló.

en la plaza Mayor, con participación de bandas internacionales y la Banda Municipal de Castelló. 12:00 h | “Volta a Peu” a la ciudad de Castellón (XXV Trofeo Luis Adsuara) carrera de 5 km con salida en la calle Zaragoza y meta en la av. Rey Don Jaime I.

carrera de 5 km con salida en la calle Zaragoza y meta en la av. Rey Don Jaime I. 12:30 h | XLIX Concurso de paellas en Sant Francesc de la Font.

en Sant Francesc de la Font. 14:00 h | Séptima jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Pibierzo . Mascletá inclusiva para personas sordas .

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de . . 16:00 h | XVII Campeonato Mundial de Boli infantil semifinales y final en el CEIP Isabel Ferrer, con entrega de trofeos al finalizar.

semifinales y final en el CEIP Isabel Ferrer, con entrega de trofeos al finalizar. 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante y Juan Ortega, mano a mano.

en la Plaza de Toros, con toros de para mano a mano. 19:00 h | Entrega del XXXVI Masclet d’Argent de la Colla A Mitges, premio a la mejor mascletá de la Magdalena 2026, en la Fundación Moros d’Alqueria.

de la Colla A Mitges, premio a la mejor mascletá de la Magdalena 2026, en la Fundación Moros d’Alqueria. 20:30 h | Desfile final de fiestas con recorrido por el centro de la ciudad: av. Rey don Jaime (Correos), c/ Colón, c/ Enmedio, c/ Gasset, pl. La Paz, c/ Mayor, c/ Arcipreste Balaguer y pl. Mayor

con recorrido por el centro de la ciudad: av. Rey don Jaime (Correos), c/ Colón, c/ Enmedio, c/ Gasset, pl. La Paz, c/ Mayor, c/ Arcipreste Balaguer y pl. Mayor Al finalizar | Gran traca final a cargo de Pirotecnia Reyes Martí, con recorrido por: c/ Vera, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla, av. Rey don Jaime, c/ San Vicente, rda. Mĳares, c/ Zaragoza, c/ Colón, c/ Enmedio, Puerta del Sol, c/ Trinidad, c/ Ximénez, pl. La Paz, c/ Mayor, pl. M.ª Agustina, c/ Sanahuja, c/ San Roque, c/ San Félix, c/ Enmedio y c/ Colón hasta el Fadrí. Patrocina: Maquiver.

a cargo de Pirotecnia Reyes Martí, con recorrido por: c/ Vera, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla, av. Rey don Jaime, c/ San Vicente, rda. Mĳares, c/ Zaragoza, c/ Colón, c/ Enmedio, Puerta del Sol, c/ Trinidad, c/ Ximénez, pl. La Paz, c/ Mayor, pl. M.ª Agustina, c/ Sanahuja, c/ San Roque, c/ San Félix, c/ Enmedio y c/ Colón hasta el Fadrí. Patrocina: Maquiver. A continuación | Magdalena Vítol en la plaza Mayor.

Noticias relacionadas

Más información importante:

El cartel anunciador oficial de las fiestas de la Magdalena 2026, obra de Juan Diego Ingelmo. / KMY ROS

¿Cuáles son los precios de las sillas para los desfiles? Los asistentes a los principales desfiles de la Magdalena 2025 podrán disponer de sillas en los recorridos oficiales, cuya instalación ha sido autorizada para garantizar mayor comodidad durante los eventos más multitudinarios. Las sillas estarán disponibles en los siguientes desfiles: Pregó (7 de marzo)

(7 de marzo) Desfile de Gaiatas (8 de marzo)

(8 de marzo) Pregó Infantil (9 de marzo)

(9 de marzo) Desfile Internacional de Animación (13 de marzo)

(13 de marzo) Desfile Moros d'Alqueria (14 de marzo) 💰 Precios: 5 euros para el Pregó

para el 4 euros para el Desfile de Gaiatas, el Pregó Infantil, el Desfile Internacional de Animación y el desfile de los Moros d'Alqueria

Cartel de la Feria de la Magdalena

Cartel de la Feria de la Magdalena 2026. / Mediterráneo

Concurso de mascletaes