Magdalena 2026: Els sectors marquen el pols de la festa a l'Homenatge a les Comissions
Els Homenatges a les Comissions de Sector canvien aquest any el seu tarannà i esdevenen una festa de convivència de les 19 gaiates que composen el mapa de la festa de Castelló en un Palau que rebrà a les reines, Clara Sanz i Ana Colón
Marcant el pols de la festa plena de Castelló, la gaiata és més que el símbol de l’orgull de genealogia de tot el poble i el món fester. La gaiata és el cor de la Magdalena, el monument, consolidat com a Bé d’Interés Cultural (BIC) i ambaixador de la setmana gran internacional, i també l’ens, indivisibles, amb les comissions com a motor perfectament engreixat per a viure i conviure des de l’Inici al Vítol, omplint de festa la ciutat.
Les de Castelló són unes festes del poble i per al poble. Ho diuen els que saben i la ciutadania, la d’ací i la que ens visita de tot arreu, ho comprova durant nou dies frenètics en què, amb el mocador al coll i la motxilla plena de cacaus i llonganisses, no es para quiet.
I són els sectors de la festa castellonera, els 19, de Brancal de la Ciutat a La Cultural, passant per Fadrell, Porta del Sol, L’Armelar, Hort dels Corders, Farola-Ravalet, Cor de la Ciutat, Portal de l’Om, l’Espartera, El Toll, Forn del Pla, El Grau, Sensal, Castàlia, Sequiol, Rafalafena, Tir de Colom i Crémor.
Peces que activen el cor de Magdalena
Tots ells, amb les seues comissions componen els instruments de la gran orquestra de la festa plena, les peces d’una maquinària que activa el cor de la Magdalena. I a dies de què el pregoner 2026, Manuel Torada, entone els versos del poeta Bernat Artola i diga als quatre vents que Ja el dia és arribat de la nostra Magdalena, Castelló i el seu món fester vol retre homenatge aquest cap de setmana a les seues comissions, una a una.
19 sectors donaran veu a la festa plena de Castelló en els Homenatges a les Comissions
Serà en el Palau on les reines de les festes de Castellón de 2026, Clara Sanz i Ana Colón, donaran caliu a les comissions majors (dissabte) i infantils (infantils) en una cita que fa un gir de 180 graus i esdevé un acte de convivència, una nit per a compartir experiències i alegries del camí que ha portat a les representants màximes des del seu nomenament fins al tercer diumenge de Quaresma amb orquestra en la primera jornada;i amb jocs infantils en la segona.
Gaiata a gaiata pujarà a l’escenari de particular, sense el vestit de castellonera, que romandrà expectant a les Galanies la setmana vinent, en el mateix escenari, en una cita on seran les comissions les que homenatjaran a les seues monarques de la festa.
Els Homenatges a les Comissions de Sector són un dels moments culmen d’un calendari fester on tradició, símbols, llegat i teixit social de la festa es donen la mà per fer grans les festes de Castelló, per fer-les les millors del món.
19 gaiates «compromeses en engrandir la festa»
A dos setmanes perquè Pirotecnia del Mediterráneo dispare l’Inici 2026, els sectors s’uneixen en l’Homenatge. 19 comissions sota una Federació Gestora de Gaiates amb una «enorme capacitat d’unió i treball», amb unes «comissions bolcades», la qual cosa permet «encarar la setmana gran amb optimisme, monuments de gran nivell i amb una programació que manté viva l’essència de la festa».
Ho diu José Antonio Lleó, president de l’ens fester, que encara la setmana gran «amb compromís i responsabilitat». Any a any, les seues reivindicacions són «clares», diu. «Un major reconeixement institucional al paper central de les gaiates en la festa; un finançament adequat i acorde a l’esforç que realitzen les comissions durant tot l’any, simplificant els tràmits administratius; i una major planificació i coordinació amb l’Ajuntament».
«El sector gaiater sosté una part fonamental de la Magdalena, tant cultural com social. Demanem estabilitat, seguretat jurídica i suport real per a poder centrar-nos en el que sabem fer: engrandir la festa»
I és que, com explica Lleó, «el sector gaiater sosté una part fonamental de la Magdalena, tant cultural com social. Demanem estabilitat, seguretat jurídica i suport real per a poder centrar-nos en el que sabem fer: engrandir la festa».
La Germandat és el Gaiater de l’Any 2026
La Federació Gestora de Gaiates ha designat a la Germandat de Cavallers de la Conquesta com a Gaiater de l’Any, la seua màxima distinció per a la Magdalena 2026.
El prohom, Héctor Prades, en nom de l’ens vinculat, explica que el nomenament és «un honor immens, especialment perquè suposa el reconeixement a una trajectòria de 75 anys de treball, compromís i fidelitat a la història, cultura i tradició».
"Gaiates i Germandat compartim camí, esforços i sobre tot il·lusió amb un objectiu comú: fer cada dia mes grans les nostres tradicions i les festes de la Magdalena"
La relació de Cavallers amb els 19 sectors de la festa, és, segons Prades, «la millor». «El binomi Cavallers /gaiates ha de mantenir-se; compartim camí, esforços i sobre tot il·lusió amb un objectiu comú: fer cada dia mes grans les nostres tradicions i les festes de la Magdalena».
