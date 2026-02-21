Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magdalena 2026: Esclat de festa castellonera en l’Homenatge a les Comissions de Sector

Les reines de les festes de Castelló, Clara Sanz i Ana Colón, enalteixen el món fester en una gal·la renovada al Palau plena de música i orgull de genealogia

Les reines de les festes de Castelló han enaltit el món fester.

Cristina Garcia

Tic, tac. El rellotge corre, i ho fa apresa, cap al tercer dissabte de Quaresma, eixi amb el que Pirotecnia del Mediterráneo anunciarà en dos setmanes que Ja el dia és arribat en el Pregó. I la festa plena esclata amb l’Homenatge a les Comissions de Sector, cor, ànima i motor de la setmana gran de Castelló i guardianes del bé més preat de la genealogia castellonera:les gaiates monumentals, BIC i ensenya de Castelló arreu del món.

Una cita que aquest any ha viscut un canvi radical, més elegant, menys protocol·lària més festera i dinàmica, amb una gala amb música en directe per enaltir les 19 famílies festeres, infantils i majors, a un Palau de la Festa convertit en una àgora magdalenera per alçar la veu i dir ben fort que la festa de Castelló està viva i a punt d’esclatar en joia i orgull de genealogia.

Les reines, la veu de la festa

Una cita on dos dones castelloneres de soca, les reines de les festes de Castelló, Clara Sanz i Ana Colón, han sintetitzat aquesta nit de dissabte la seua estima i la de tots els presentes per tota la gent que, durant tot l’any, treballa per fer gran la setmana gran.

Esclat de festa castellonera en l'Homenatge a les Comissions de Sector.

«El millor homenatge que es pot donar a les comissions de sector és l’homenatge a tota la seua gent, que ens fan repetir, una vegada i una altra, qué gran és Castelló!» van dir, en un discurs en mig del coliseu fester de Sensal.

Comissions al complet

Ho ho han fet davant l’alcaldessa, Begoña Carrasco; la presidenta del Patronat Municipal de Festes, Noelia Selma; el president de la Junta de Festes, Raúl Collazos; de la Gestora de Gaiates, José Antonio Lleó; i de la Federació de Colles, Pepe Beltrán, entre altres autoritats.

L'alcaldessa Begoña Carrasco i la presidenta del Patronal de Festes, Noelia Selma, en el Palau.

I davant del present i futur de la festa castellonera, amb les comissions dels 19 sectors al complet, encapçalades per Brancal de la Ciutat dins a La Cultural, passant per Fadrell, Porta del Sol, L’Armelar, Hort dels Corders, Farola-Ravalet, Cor de la Ciutat, Portal de l’Om, L’Espartera, El Toll, Forn del Pla, El Grau, Sensal, Castàlia, Sequiol, Rafalafena, Tir de Colom y Crémor, capitanejades pels seus estendards, president i madrines amb el seguici de dames i acompanyants.

Les reines, micròfon en mà al mig del Palau, han agrait «als portaestendards, portadors dels emblemes de les gaiates», i a les col·laboradores i col·laboradors «pel seu esforç i dedicació». També a les dames de sector i madrines, «per mantenir l’orgull castelloner en el més alt del firmament fester». Clara Sanz i Ana Colón van cridar que «les festes de la Magdalena no s’entendrien sense l’elegància i port que exhibeix cada castellonera i el seu suport cap a les madrines i presidents; gràcies per escriure les fulles del llibre de la nostra història castellonera».

«Gràcies per la implicació»

I als acompanyants i presidents: «Sou la nostra altra meitat;comenceu donant-nos la mà i acabeu entregant-nos el braç que ens dona suport als moments dolços i els menys agradables». I no van oblidar les comissions, «amb implicació màxima tot l’any», destacant el «treball al Matadero, fent gaiata, llibret, activitats. Sou imprescindibles».

Sense oblidar a la Junta, Patronat i Gestora, «un equip que ens cuida tant». «Gràcies perquè ens ajudeu a viure en la millor ciutat del món les millors festes del món», han conclós a l’uníson.

