Magdalena 2026: Esclat de festa castellonera en l’Homenatge a les Comissions de Sector
Les reines de les festes de Castelló, Clara Sanz i Ana Colón, enalteixen el món fester en una gal·la renovada al Palau plena de música i orgull de genealogia
Tic, tac. El rellotge corre, i ho fa apresa, cap al tercer dissabte de Quaresma, eixi amb el que Pirotecnia del Mediterráneo anunciarà en dos setmanes que Ja el dia és arribat en el Pregó. I la festa plena esclata amb l’Homenatge a les Comissions de Sector, cor, ànima i motor de la setmana gran de Castelló i guardianes del bé més preat de la genealogia castellonera:les gaiates monumentals, BIC i ensenya de Castelló arreu del món.
Una cita que aquest any ha viscut un canvi radical, més elegant, menys protocol·lària més festera i dinàmica, amb una gala amb música en directe per enaltir les 19 famílies festeres, infantils i majors, a un Palau de la Festa convertit en una àgora magdalenera per alçar la veu i dir ben fort que la festa de Castelló està viva i a punt d’esclatar en joia i orgull de genealogia.
Les reines, la veu de la festa
Una cita on dos dones castelloneres de soca, les reines de les festes de Castelló, Clara Sanz i Ana Colón, han sintetitzat aquesta nit de dissabte la seua estima i la de tots els presentes per tota la gent que, durant tot l’any, treballa per fer gran la setmana gran.
«El millor homenatge que es pot donar a les comissions de sector és l’homenatge a tota la seua gent, que ens fan repetir, una vegada i una altra, qué gran és Castelló!» van dir, en un discurs en mig del coliseu fester de Sensal.
"El millor homenatge que es pot donar a les comissions de sector és l’homenatge a tota la seua gent"
Comissions al complet
Ho ho han fet davant l’alcaldessa, Begoña Carrasco; la presidenta del Patronat Municipal de Festes, Noelia Selma; el president de la Junta de Festes, Raúl Collazos; de la Gestora de Gaiates, José Antonio Lleó; i de la Federació de Colles, Pepe Beltrán, entre altres autoritats.
I davant del present i futur de la festa castellonera, amb les comissions dels 19 sectors al complet, encapçalades per Brancal de la Ciutat dins a La Cultural, passant per Fadrell, Porta del Sol, L’Armelar, Hort dels Corders, Farola-Ravalet, Cor de la Ciutat, Portal de l’Om, L’Espartera, El Toll, Forn del Pla, El Grau, Sensal, Castàlia, Sequiol, Rafalafena, Tir de Colom y Crémor, capitanejades pels seus estendards, president i madrines amb el seguici de dames i acompanyants.
"Gàcies per mantenir l’orgull castelloner en el més alt del firmament fester»
Les reines, micròfon en mà al mig del Palau, han agrait «als portaestendards, portadors dels emblemes de les gaiates», i a les col·laboradores i col·laboradors «pel seu esforç i dedicació». També a les dames de sector i madrines, «per mantenir l’orgull castelloner en el més alt del firmament fester». Clara Sanz i Ana Colón van cridar que «les festes de la Magdalena no s’entendrien sense l’elegància i port que exhibeix cada castellonera i el seu suport cap a les madrines i presidents; gràcies per escriure les fulles del llibre de la nostra història castellonera».
«Gràcies per la implicació»
I als acompanyants i presidents: «Sou la nostra altra meitat;comenceu donant-nos la mà i acabeu entregant-nos el braç que ens dona suport als moments dolços i els menys agradables». I no van oblidar les comissions, «amb implicació màxima tot l’any», destacant el «treball al Matadero, fent gaiata, llibret, activitats. Sou imprescindibles».
Sense oblidar a la Junta, Patronat i Gestora, «un equip que ens cuida tant». «Gràcies perquè ens ajudeu a viure en la millor ciutat del món les millors festes del món», han conclós a l’uníson.
