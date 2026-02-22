Magdalena 2026: Sentar el futur fester amb jocs a l'Homenatge als Sectors Infantils
Més de 200 comissionats dels 19 sectors gaiaters de la ciutat van gaudir d’una gran festa lúdicoformativa al Palau de la Festa amb unfables, matalassos, jocs i infraestructures inexplicables per sembrar la llavor del futur de la setmana gran de Castelló. Una vesprada de germanor, de jocs i de riures on mostrar la força de l’il·lusió castellonera també dels més menuts.
Rialles, crits d’emoció i joia plena de sentiment fester i castellonerisme en fase germinal van omplir ahir el Palau de la Festa de Castelló en una vesprada en què el joc o l’animació es van creuar amb l’orgull de genealogia dels més menuts de les 19 comissions de sector del mapa gaiater de la capital.
En un canvi radical de concepte, la Junta de Festes, que va unir dissabte l’enaltiment a les dames, acompanyants, col·laboradors, madrines i presidents i presidentes per a la Magdalena 2026, va convertir el coliseu fester de Sensal en un chiquipark, un parc d’atraccions per als més menuts, amb unflables, matalassos, atraccions i jocs de tota mena per a passar-ho en gran i sembrar la llavor de la festa castellonera al cor dels més de 200 comissionats mini de Brancal de la Ciutat a La Cultural, passant per Fadrell, Porta del Sol, L’Armelar, Hort dels Corders, Farola-Ravalet, Cor de la Ciutat, Portal de l’Om, L’Espartera, El Toll, Forn del Pla, El Grau, Sensal, Castàlia,Sequiol, Rafalafena, Tir de Colom i Crémor.
La reina Ana, amfitriona
La reina infantil de les festes de la Magdalena, Ana Colón, va ser l’amfitriona, amb les dames de la ciutat, LledóAmat, Leyre Antón, Nayra Luque, Ana Manjavacas, María Marzá i Martina Valerino com les seues companyes de viatge, la que va donar el tret de sortida a la festa plena castellonera amb un objectiu clar: viure la festa en comunió, en germanor, en joia plena d’una part essencial de la setmana gran de Castelló, la dels xiquets i xiquetes, present i futur de la festa castellonera.
I tots ells ho van viure en primera persona, en un Palau de la Festa que els va rebre a la porta, comissió a comissió, al costat dels seus màxims ambaixadors, fins que la reina Ana va obrir la porta i va tallar la cinta inaugural imaginària que els va donar entrada a un món d’il·lusions on tot va ser possible, com traspassar l’espill d’Alícia en el país de les meravelles i trobar-se en el món fester ple de meravelles i diversió assegurada.
DIversió sense límits
Sense protocol, més enllà de l’entrada després de la reina i les seues dames, juntament amb les autoritats, membres de la Junta de Festes, la Gestora de Gaiates i la Federació de Colles, els més menuts de la festa castellonera van viure un dia diferent, en un kidom amb diversió sense límits.
Una experiència ludicoformativa amb els riures com a senyera, a l’espera de què arribe el tercer dissabte de Quaresma i els versos del poeta Bernat Artola diguen alt i clar que Ja el dia és arribat. Una vesprada per a gaudir, sense discursos, en roba còmoda i per a saltar i jugar sense fre per crear experiències úniques i moments inoblidables pera que ser de gaiata no siga només anar de festa, sinó orgull de genealogia de tot un poble. També dels més menuts.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo
- Programa de la Magdalena para el viernes 28 de marzo
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2025: estos son todos los actos