Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?

La cuenta atrás ya ha comenzado. Quedan menos de dos semanas para el inicio de las Fiestas de la Magdalena, que este año se celebrarán del sábado 7 al domingo 15 de marzo. Se trata de una de las celebraciones más esperadas por los vecinos y visitantes a la capital de la Plana, con un sinfín de actos programados entre actividades tradicionales, musicales, gastronómicas y culturales que llenarán las calles de la ciudad durante nueve días intensos de fiesta y tradición.

El inicio de las fiestas vendrá marcado el sábado por el tradicional Pregón, acompañado de la primera mascletà del mediodía y la apertura de mesones y mercados festivos que convertirán el centro urbano en un gran escenario de celebración. También destacan durante el primer fin de semana actos emblemáticos como la Romería de les Canyes, el colorido desfile de Gaiatas, conciertos y eventos para público de todas las edades.

Pero como cada año, los castellonenses se preguntan cómo será el tiempo en esta nueva edición de la Magdalena. Pues bien, todavía restan unos días para el inicio, pero algunos portales dedicados al tiempo ya informan de las previsones cara al primer fin de semana. Sin embargo, hay que puntualizar que cuanto más se alejan en el tiempo, más probable es que fallen.

¿tocará sacar el paraguas en Magdalena?

Castellón vivirá los últimos días de invierno, pues la primavera no llegará hasta el 20 de marzo. Por ello, ¿hará frío o calor? ¿habrá fuertes rachas de viento como las que se han vivido en los últimos días en la provincia? o una de las preguntas más importantes ¿tocará sacar el paraguas en Magdalena?

Para contestar a todas ellas consultamos weather.com, que señala que Castellón vivirá un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y la ausencia de precipitaciones significativas, que sí se esperan para las jornadas del miércoles, jueves y viernes previo al inicio de las fiestas. No obstante, los cielos estarán parcialmente cubiertos, con temperaturas suaves y hay probabilidad de lluvia.

Hay probabilidad de lluvia, pero ¿en qué porcentaje?

Tiempo que se espera para el 8 de marzo en Castelló / Weather.com

El día del inicio de la Magdalena se espera una jornada con cielo parcialmente cubierto y una temperatura máxima de 19 grados, mientras que la mínima nocturna descenderá hasta los 11 grados.

La probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 19% durante el día y el 20% por la noche, un porcentaje bajo que no apunta a precipitaciones relevantes. Los vientos soplarán del este-noreste (ENE) entre 10 y 15 km/h durante el día, mientras que por la noche serán más suaves y variables, con componente norte-noreste (NNO) y velocidades cercanas a los 9 km/h.

Tiempo para el domingo 8 de marzo en Castelló / Weather.com

Y el domingo continuará la tónica de estabilidad, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas muy similares a las del sábado. La máxima volverá a situarse en 19 grados, mientras que la mínima será de 11 grados.

La probabilidad de lluvia será del 18% tanto durante el día como en la noche, por lo que no se esperan precipitaciones destacables.