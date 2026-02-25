Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castelló activa el modo Magdalena: pulseras, escaparates, conciertos de las collas y hasta una cerveza especial

Consulta el programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos

'Mediterráneo' lanza las bolsas ‘Mone i Avant’ para la Magdalena 2026

Emotiva y divertida versión de 'La manta al coll'

Castellón tiene lo suyo

Sergi Juan

Castelló ya huele a Magdalena. A poco más de una semana para que arranquen oficialmente las fiestas, las calles se engalanan y los escaparates de comercios históricos como Macián —junto a muchos otros establecimientos— ya lucen su imagen más festiva.

El ambiente no solo se respira en la calle. En redes sociales el movimiento es constante: creadores de contenido, comisiones y collas comparten preparativos calentando motores para la semana grande de la capital de la Plana.

La pulsera y la cinta

La cuenta atrás para la Magdalena también se nota en los pequeños detalles que cada año marcan el inicio de las fiestas. Este año se repartirán 200.000 pulseras entre la ciudadanía, junto a la tradicional cinta verde de la Romeria.

Mediterráneo distribuirá pulseras de la Magdalena 2026 entre sus lectores

Como es habitual, el periódico Mediterráneo también distribuirá pulseras entre sus lectores, sumándose a la tradición.

Las redes, calientan la previa

Las redes sociales se han convertido en otro termómetro claro de que la Magdalena está a la vuelta de la esquina. Perfiles y creadores de contenido ya comparten vídeos y guiños a las tradiciones de Castelló.

La cuenta 'Castellón tiene lo suyo' ha publicado una emotiva y divertida versión de 'La manta al coll' junto a la Colla de Dolçainers.

La Magdalena sona a orgull

También otros creadores como Javier Almodóvar calientan motores combinando moda castellonera e incluso una cerveza especial para estas fiestas, demostrando que la Magdalena se vive cada vez más también en el entorno digital.

Las Collas confirman sus conciertos

Las collas de Castelló también han comenzado a confirmar sus conciertos y actuaciones para la semana grande, llenando distintos puntos de la ciudad de música y ambiente festivo.

La agenda musical crece día a día y promete una gran Magdalena. Pinchando aquí puedes consultar todas las actuaciones confirmadas hasta el momento.

Las bolsas ‘Mone i Avant’

Mediterráneo también suma su propuesta festera con las bolsas ‘Mone i Avant’, diseñadas para acompañar a castellonenses y visitantes del 7 al 15 de marzo. Un complemento imprescindible para vivir la semana grande con comodidad y con orgullo magdalenero.

Promoción de las bolsas 'Mone i Avant!'.

Promoción de las bolsas 'Mone i Avant!'. / Mediterráneo

