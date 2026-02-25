'Mediterráneo' lanza las bolsas ‘Mone i Avant’ para la Magdalena 2026

La cuenta atrás para la Magdalena 2026 ya está en marcha y, un año más, el Periódico Mediterráneo amplía su propuesta festera con un artículo práctico, sostenible y con sello propio: las bolsas ‘Mone i Avant’, diseñadas para acompañar a castellonenses y visitantes del 7 al 15 de marzo. Un complemento imprescindible para vivir la semana grande con comodidad… y con orgullo magdalenero.

La promoción incluye dos formatos diferentes, pensados para adaptarse a cada plan festivo:

👜 Totebag magdalenera

Con un diseño exclusivo y materiales resistentes, la totebag está confeccionada con una combinación de algodón (50%), algodón reciclado (30%) y poliéster reciclado (20%), con un gramaje de 220 g/m² y unas dimensiones de 40 x 38 centímetros.

Ideal para el día a día festero: para llevar el programa de las fiestas fundacionales, el almuerzo y la comida para la Romeria de les Canyes o cualquier imprescindible de la Magdalena sin renunciar al estilo.

🎒 Mochila magdalenera

Para quienes prefieren un formato más ligero y versátil, la mochila está elaborada en algodón 100% (140 gramos) y cuenta con unas medidas de 42 x 34 centímetros.

Práctica para conciertos, mascletaes, desfiles o largas jornadas de actos, permite moverse con comodidad por toda la ciudad.

Promoción de las bolsas 'Mone i Avant!'. / Mediterráneo

El lema elegido, ‘Mone i Avant’, resume a la perfección el espíritu de la Magdalena: avanzar juntos, celebrar nuestras raíces y disfrutar intensamente de cada acto. Y es que las bolsas no solo cumplen una función práctica, sino que se convierten en un símbolo más de la fiesta, pensado para reutilizar durante todo el año como recuerdo de la Magdalena 2026.

Cómo conseguirlas

Las bolsas ‘Mone i Avant’ están disponibles por 15,95 euros más cupón cada una. Se pueden adquirir en el quiosco habitual o solicitarlas llamando al teléfono 964 34 95 00.

Una oportunidad perfecta para equiparse antes del inicio oficial de las fiestas y hacerlo con un artículo exclusivo vinculado al Periódico Mediterráneo y a la identidad festera de Castelló.

Porque la Magdalena se vive en la calle. Y este año, también se lleva al hombro.