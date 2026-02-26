Ya hay fallo del Concurso de Gaiatas Escolares: Sequiol destapa 'La magia de la Magdalena'
La gaiata 15 recibe 120 maquetas de 10 colegios e institutos de la capital que se expondrán desde el sábado en el Menador Espai Cultural
La magia de la Magdalena es el lema de la gaiata, obra del trio gaiater formado por Natalia Navarro, Victoria Egeia y Alejandra Gonçalves, del IES Matilde Salvador, que se alzó con el primer premio del XXIII Concurso Escolar de Maquetes de Gaiates Ciutat de Castelló organizado, como ya es tradición a las puertas de la Magdalena, por la gaiata 15 Sequiol.
La medalla de plata en el podio es para la Gaiata dels farols de Vera Pérez, del colegio Madre Vedruna Sagrado Corazón; mientras que el bronce festero se lo colgará el tándem formado por Adrián Tirado y Óscar González, del colegio Fadrell, bajo el lema Germanor.
Una edición del certamen que ha contado con la participación de 350 escolares de 10 centros de la capital, que han presentado un total de 120 maquetas. Todas ellas podrán visitarse en la sala del Menador Espai Cultural, en la plaza Hort dels Corders, desde mañana, sábado, cuando las reinas, Clara Sanz y Ana Colón corten la cinta inaugural, hasta el final de la semana grande.
La ganadora La magia de la Magdalena, además, pasará a construirse a escala de un metro por la comisión de la gaiata 15.
