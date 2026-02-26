'Mediterráneo' se vuelca con la Magdalena 2026 con tres grandes regalos para sus lectores

Las fiestas de la Magdalena 2026 ya calientan motores en Castelló. Del 7 al 15 de marzo, la ciudad volverá a latir al ritmo de la tradición, la pólvora, la música y el orgullo colectivo. Y un año más, el Periódico Mediterráneo quiere acompañar a sus lectores en cada acto, en cada desfile y en cada momento especial con una promoción exclusiva pensada para vivir la semana grande al máximo.

Porque la Magdalena no se entiende sin información, sin guía… y sin los símbolos que nos identifican.

Miércoles 4 de marzo: Guía de Toros y Fiestas

La primera cita será el miércoles 4 de marzo, cuando Mediterráneo entregará gratis la esperada Guía de Toros y Fiestas. Una publicación imprescindible, diseñada para no perderse ninguno de los actos más destacados de la semana grande. Con un formato práctico e información detallada, permitirá a castellonenses y visitantes planificar cada jornada: desde los festejos taurinos hasta los eventos tradicionales más multitudinarios.

Una herramienta clave para organizar la agenda festera y tener siempre a mano los horarios y citas más señaladas.

Jueves 5 de marzo: Pulsera oficial de la Magdalena 2026

El jueves 5 de marzo, los lectores podrán conseguir la pulsera oficial de la Magdalena 2026. Más que un complemento, se trata de uno de los símbolos que acompañan a miles de personas durante las fiestas. Un recuerdo de esta edición y un elemento identificativo que vecinos y visitantes lucirán en calles, gaiatas, mascletaes y resto de actos de la semana festiva.

Ideal para coleccionistas, para peñas y collas, o simplemente para quienes quieren llevar la Magdalena siempre consigo.

Viernes 6 de marzo: Especial Magdalena + cinta + programa de bolsillo

Y como broche previo al inicio oficial de las fiestas, el viernes 6 de marzo Mediterráneo ofrecerá un completo Especial Magdalena, acompañado de cinta y programa de bolsillo. Un número especial con toda la información, reportajes, protagonistas y claves para entender y disfrutar la Magdalena 2026. Además, el práctico programa en formato reducido permitirá consultar rápidamente los actos en cualquier momento, mientras que la cinta añadirá ese toque festero imprescindible en estos días.

Con esta triple propuesta, Mediterráneo reafirma su compromiso con Castelló y con sus fiestas fundacionales, ofreciendo contenidos útiles y elementos representativos que acompañarán a los lectores durante toda la semana grande.

Tres días señalados —4, 5 y 6 de marzo— para prepararse a fondo antes de que la Magdalena 2026 arranque oficialmente el día 7.

Porque la Magdalena no solo se celebra. Se vive. Y se vive mejor si uno está informado.