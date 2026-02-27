Cambios en el desfile de gaiatas de las fiestas de la Magdalena 2026

La Junta de Festes ha anunciado importantes novedades en el Desfile de Gaiatas de 2026, trasladadas en una reunión a la Federació Gestora de Gaiates.

Los cambios afectan principalmente a la disposición de las reinas de las fiestas, las damas de la ciudad y las gaiatas dentro del recorrido. A partir de esta edición, el desfile se abrirá en primer lugar con la Corte de Honor Infantil junto a la Reina Infantil de las fiestas y, detrás, la gaiata infantil de la ciudad. A continuación, desfilará la Corte de Honor junto a la Reina de las fiestas y, detrás, la gaiata de la ciudad.

El nuevo planteamiento permitirá que las máximas representantes festeras realicen el recorrido hasta el inicio de la avenida del Rey. Desde ese punto, regresarán sobre sus pasos para ocupar su lugar en la tribuna de autoridades, en la Puerta del Sol, desde donde podrán seguir el desarrollo del acto, disfrutar de los monumentos que las comisiones de sector han estado preparando durante los últimos meses y saludar a los participantes.

Con esta modificación se adelanta el horario en el que desfilan las reinas de las fiestas, que tradicionalmente cerraban la desfilada, y los miembros de la Junta de Festes podrán llevar a cabo su labor de organización y apoyo en el desarrollo del acto.

La Gestora de Gaiates se ha comprometido a estudiar un sistema rotatorio que permitirá alternar el orden de participación de las comisiones en futuras ediciones. De esta manera, todas podrán ocupar tanto posiciones iniciales como finales del desfile. En 2026, por ejemplo, detrás de las reinas se situará la Gaiata 19, La Cultural, mientras que la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat, será la encargada de cerrar el acto.