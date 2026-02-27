El Serrucho pone banda sonora a la Magdalena 2026 con un nuevo himno y un maratón de 23 actuaciones

La Magdalena 2026 ya tiene nueva canción para sonar en collas, gaiatas, asociaciones culturales y escenarios repartidos por toda Castelló. En los días previos al inicio de las fiestas fundacionales, Guillermo Traver -el DJ y animador conocido como el Showman del Serrucho- ha vuelto a hacer lo que ya es tradición: lanzar su tema dedicado a la semana grande.

“Es la quinta edición del himno que hago”, resume Traver sobre una propuesta que este año parte de una versión de ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond. “Tiene un rollo disco que está gustando mucho”, explica. El proceso de elaboración, confiesa, comienza mucho antes de este viernes, cuando ha publicado el tema: “El 31 de diciembre ya entro en modo Magdalena, saco la letra y Juanjo Carratalá, el productor, tunea toda la música”.

El “himno” del Serrucho ya es tradición: antes se inspiró en ‘Mamma Maria’ (Ricchi e Poveri) y en otra ocasión adaptó ‘Y.M.C.A.’, ‘La Barbacoa’ y ‘La Macarena’. Su receta: elegir canciones “muy populares, festivas, reconocibles” y con ritmo para encajar letra magdalenera.

La fórmula, asegura, vuelve a funcionar. “Los comentarios están siendo muy buenos y muy compartida”, señala. Traver se ha convertido en una de las grandes estrellas de la Magdalena, con un estilo inconfundible que arrastra “a cientos de festeros de dentro y fuera de la ciudad”, y quien lo ha visto “suele repetir”. A sus 54 años, desborda “energía, buena música y alegría” en unas sesiones que, según cuenta, se encuentra “hasta con tres generaciones”, para que lo disfruten “la abuela, la madre y la nieta”.

Y si la canción es el aperitivo, su agenda es el plato fuerte. “Este año tengo un total de 23 actuaciones en toda la Magdalena. El año pasado fueron 19, así que récord absoluto”, celebra. El ritmo será de vértigo: "Solo el primer sábado actúo en cinco sitios distintos”. Para afrontar el reto, recurre a una imagen muy suya: “Me lo tomo como el Camino de Santiago, por etapas”. Y remata con la filosofía que, dice, le acompaña en cada escenario: “Lo afronto con alegría y por más cansancio que tenga siempre con buena cara para que la gente lo disfrute”.

Traver admite que la expectación iba en aumento: “Estos días atrás me lo pedían mucho, la están esperando la gente y las collas”. Una historia que empezó de forma casi doméstica: “Todo empezó con un almuerzo; vimos que podía funcionar, y desde el primer año ya no quiero parar”. Para él, la clave está en el arraigo: “Lo hago con ilusión porque he vivido estas fiestas toda la vida y nadie me tiene que explicar lo que son. Por eso el resultado es este y gusta a la gente”.

Imagen de Guillermo Traver, 'El Serrucho', en la ermita de la Magdalena. / Mediterráneo

Y en una Magdalena que suma propuestas, el Serrucho también marca territorio sin confrontación. Sobre ‘Castelló està llesta’, el tema festivo creado por el artista Tacho y encargado por el Ayuntamiento de Castellón para promocionar las Fiestas de la Magdalena 2026, Traver lo tiene claro: “Hay cabida para todos. No es incompatible la mía con la suya, la cuestión es que la gente se lo pase bien”.