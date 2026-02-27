Galanies 2026
Magdalena 2026: L'any de Clara Sanz i Ana Colón, reines de les festes de Castelló
El Palau de la Festa acull aquest cap de setmana les Galanies a les reines de les festes de Castelló a una setmana per a l'esclat de la festa plena castellonera per a la Magdalena
Dos cites per a dos reines. Clara Sanz Sobrino i Ana Colón Sastriques, reina i reina infantil de les festes de Castelló per al 2026 viuen els darrers moments abans de les seues Galanies, que reuniran al Palau de la Festa la castelloneria de soca dissabte a les 22.00 hores; i diumenge a les 18.00 hores.
Clara Sanz, reina de Castelló
D’una Imposició de Bandes «per sempre» a una Galania «de sorpreses», Clara Sanz Sobrino està vivint «un any inoblidable». «Ni en els meus millors somnis haguera imaginat un dia com el que vaig viure al Teatre Principal», diu entre «emocions» i «nervis» mentre el rellotge corre «massa a presa» cap a la seua exaltació, una cerimònia que reunirà aquest dissabte a les 22.00 hores al Palau de la Festa a la societat de Castelló per rendir pleitesia a la seua reina.
D’aquest curs fester, que començà oficialment al setembre, la reina Clara destaca «l’acollida de Castelló, i sentir la gent tan a prop. Castelló ja té ganes de què arriben les festes de la Magdalena... i jo també, per viure-ho intensament, guardant cada moment com un tresor, com he fet fins ara», assenyala.
«El millor, la gent, els nous actes i les nits al Palau, les llàgrimes de les madrines en rebre la banda, les primeres sensacions... és pura màgia»
Acaba de complir 21 anys i està en 3r del Grau de Mestra a l’Universitat Jaume I (UJI), al «meu Castelló» i no perd comba de l’agenda festera, amb acte o més per dia. «És un orgull, una responsabilitat i una il·lusió immensa que només viuré una vegada a la vida i vull gaudir-la al màxim, al costat de la reina Ana». «Formem un gran equip», assegura.
Destaca «les nits al Palau, les llàgrimes de les madrines en rebre la banda, les primeres sensacions... és pura màgia». I el nou Homenatge a les Comissions de Sector, amb el seu discurs veu amb veu amb la reina Ana «per a tot el món de la festa», a més de la presentació de la seua gaiata, la 6 Farola Ravalet, on va desfilar com a «reina de tot Castelló, de tots els festers».
Ha estat un any ple de moments. «Mai havia imaginat què suposava ser reina, i ara soc conscient del compromís i de l’orgull que suposa, coneixent la festa des de dins, i a la seua gent, a més de veure tot el treball silenciós de les famílies, de la meua mare, sempre ací; la Junta, la Gestora, els pregoners... Tots fan gran Castelló i grans les seues festes. A gaudir-les».
«Convido a tot Castelló a la festa de la millor Magdalena»
«Convide a tot Castelló i a tots els que ens visiten a gaudir de la festa de la millor Magdalena». Amb aquestes paraules, la reina Clara vol dir alt i clar que queda molt poc per a l’Inici de la setmana gran de Castelló. «El primer dissabte serà un gran dia per emocionar-nos de matí, vesprada i nit, amb el Pregó que cantarà Manuel Torada, que ja ens ha fet a tots sentir-nos orgullosos dels versos de Bernat Artola», diu.
«Magdalena és Castelló i Castelló respira Magdalena. Cal sortir al carrer i gaudir-la cada dia, de la mascletà al Vítol»
I, a més, amb «doble il·lusió, perquè Nicolás Cabello és de la meua gaiata, fill de l’artista gaiatera Vanessa Pérez i el conec de sempre». És que ells porten «tota una vida» en la festa, que estima a màxims i de la que gaudeix «amb tot el qui la vol compartir».
«Magdalena és Castelló i Castelló respira Magdalena. Cal sortir al carrer i gaudir-la cada dia, de la mascletà al Vítol», assenyala. I explica que, amb fervor fester, espera ja el dia de la Romeria, per «una Tornà i una Desfilada de Gaiates on la meua gaiata, la del meu madrinatge, és aquest any la gaiata de la ciutat. Un doble honor. Per a mi ha estat molt important». I un orgull representar la ciutat «a Madrid, a València, i l’anunci de la llista de la selecció espanyola femenina de futbol, que ha traspassat fronteres», explica, entre proves del seu traje «especial, únic, diferent» per a la Galania.
Ana Colón, la reina dels més menuts de Castelló
Feliç, desbordant d’il·lusió, i expectant. La reina infantil de les festes de Castelló, Ana ColónSastriques, està «emocionadíssima». Per a ella, a hores de la Galania infantil, tot és superlatiu. Ara i en els darrers set mesos, en els que viu «el seu somni». «Encara ara, quan recorde la trucada de l’alcaldessa comunicant-me la tria, no puc contindre les llàgrimes... però d’alegria, eh!».
«Ha estat un curs fester intens, de nervis, d’emocions, de records, de gaudir monlt amb la reina Clara, amb les dames de la ciutat i les madrines, i en les comissionades i comissionats», diu, i recorda com a clau «l’instant en què em van posar la banda verda de reina de Castelló, i eixos minuts que vaig passar darrere de la cortina del Principal esperant. Pur orgull».
Conta que «ser reina és diferent, és la manera més bonica de viure les festes de la Magdalena, coneixent gent nova, fent amigues per sempre, i anant a actes que ni sabia que existien, a més de poder xutar el baló a Castàlia, o anar a València i Alacant, o entregues de premis i els dissabtes al Palau, són moments de germanor».
«Ser reina és diferent, és la manera més bonica de viure les festes de la Magdalena, coneixent gent nova, fent amigues per sempre, i anant a actes que ni sabia que existien, a més de poder xutar el baló a Castàlia, o anar a València i Alacant
De tot, destaca, això no obstant, «el meravellós equip que formen les dos corts», i el «vincle, únic, per sempre, amb la meua reina Clara».
Mai li fa mella el cansament, li pot la il·lusió. «Només vull gaudir aquest any», comenta, mentre espera l’assaig per al seu dia gran, el de l’exaltació al Palau de la Festa que la va vore ja com a madrina infantil de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat i que diumenge l’abressolarà com a reina dels més menuts de la festa de Castelló. «El millor, la gent», assenyala. Això, i que «ja no queda res perquè comence la Magdalena, les millors festes del món, que han de venir a gaudir, a participar, a viure». «Cada moment és i serà únic, i vull guardar-los per sempre», des de la Imposició a la Galania, de l’Inici al Vítol. Ella serà exemple d’orgull de genealogia dia a dia de la festa plena.
«Espero que tothom xale a la setmana gran de Castelló»
Porta la festa al cor, i es nota. Ana Colón Sastriques és tota il·lusió, tot orgull, tota emoció. Té 11 anys i la seua experiència ja l’ha elevada al més alt del castellonerisme. De la Magdalena al cel. I ella és la seua reina, un càrrec que va de la mà de la reina Clara, «la reina perfecta, la millor companya en aquest any; em sent afortunada», diu.
I espera que, com ella, tots els xiquets i totes les xiquetes gaudisquen de la setmana gran de Castelló. «Espere veure-vos a tots a cadascun dels actes», bromeja, mentre recorda cada moment del seu regnat, des del passat juliol, com si fora ahir. «Ha sigut emocionant, ara comence a creure-m’ho, i vull xalar», explica.
«Espere veure-vos a tots a cadascun dels actes»
Té ganes de Pregó Infantil, on el seu «amic» Nicolás Cabello entonarà els versos de Vicent Pau Serra. Castelló no oblidarà els xiquets en Magdalena perquè som memòria plena d’històries per al demà. Som el futur i esperança d’un Castelló que hui avança i que ningú pararà. Som la força que farà de Castelló la ciutat en què tots hem somniat. Som els que tenim l’herència de mantindre la presència d’un gloriós i antic passat. Uns versos que ella ja se sap quasi de memória i que espera «en candeleta», com la Desfilada de Gaiates, o el Coso... «tots i cadascun dels 200 actes». «Vull anar a tots», postil·la.
Les dames de la ciutat, una a una
Beatriz Also
Té 21 anys i unes ganes boges de Magdalena. De família arrelada a les tradicions i les festes de Castelló, Beatriz Also Galaso té un ampli currículo fester, ocupant el tron de la gaiata 7 Cor de la Ciutat per a les festes de la Magdalena 2025 després d’haver estat dama infantil (2006-2014) a la gaiata 15 Sequiol, per passar a ser dama, madrina d’honor i madrina dels més menuts del sector de la plaça Cardona Vives en 2015 i 2017, i pujar a la comissió major. La seua trajectòria va començar amb sa mare, dama d’honor infantil de la gaiata 15 a l’any de la seua fundació, madrina infantil 1988 i dama de la ciutat infantil 1989; i amb son pare, membre i vicepresident de la Junta de Festes (2015 a 2018).
Lledó Calero
Infermera de vocació i festera de cor, Lledó Calero Andrés ha pujat a la gaiata 11 Forn del Pla des del bressol. Filla de la presidenta actual del sector, té 20 anys, estudia a l’UJI i, del Grup de Ball La Nova escola de 2009 a 2022, pertany a la gaiata des dels 16 mesos, diu. Amb un currículum que ha passat per tots els estadis de la castelloneria ravalera, va començar com a dama d’honor infantil, madrina d’honor infantil, fins a ser madrina infantil en 2014, sent l’any següent, 2015, dama de la ciutat infantil. D’ací va passar a ser col·laboradora, i dama d’honor, fins al madrinatge de la gaiata 11 per a la Magdalena 2025. Aquest any serà dama de la ciutat amb orgull i honor de la festa plena.
Marta Ferrando
Estudiant del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans a la Universitat Jaume I (UJI), Marta Ferrando Abellán és una espartera de soca. Ho explica, assenyalant que va començar a la gaiata 9 «l’any 2017». Al sector de la Muralla Liberal, la jove ha ostentat diferents càrrecs, des del de madrina d’honor en 2018 a assolir el madrinatge infantil en 2019; posteriorment, va ser col·laboradora de la comissió major entre 2020 i 2022; i , en el darrer escaló de la festa plena, sempre mirant cap amunt, després de formar part de la cort d’honor, va assolira la màxima ambaixada en 2025. Aquest 2026 formarà part de la cort de Clara Sanz com a escudera i dama de la ciutat per sempre.
Naiara Gimeno
Jove, treballadora i festera de tot cor. Naiara Gimeno Olmedo és una enamorada de la gaiata, símbol màxima de la festa plena de Castelló. Té 26 anys, és Infermera al Centre de Dependència de Gran Via, i fa ja cinc anys que està a la comissió d’Hort dels Corders, després que, des de ben menuda, començara a ballar al Grup de Danses El Forcat dels 3 als 14 anys, fins 2014. Primer, va pertànyer al sector de la gaiata 18Crémor, com a dama d’honor, en 2019, i des de 2020 a la 5, de la que després va ser madrina d’honor (2024), i la passada Magdalena, madrina. Aquest 2026 entra en la cort de la reina Clara Sanz, amb il·lussió i orgull de genealogia per representar Castelló i la seua festa.
María Guzmán
Maria Guzmán Santolaria, dama de la ciutat de Castelló després de ser madrina de la gaiata 12 El Grau per a les festes de la Magdalena 2025, i regina de Sant Pere 2025, té 22 anys, treballa en una clínica de medicina estètica de Castelló i orgull de genealogia al seu ADN. Va començar en el món de les gaiates en 2013 com a col·laboradora fins a 2018; després ja va passar a ser membre de gaiata fins a 2022, i des de llavors, fins a 2025, ha estat dama d’honor per assolir la màxima representanció del sector mariner de la ciutat. Vol la seua mar, estima la seua terra i les seues tradicions, i ho demostra, entre altres coses, formant part del grup de ball Illes Columbretes des de 2020 fins a 2022.
Claudia Llopis
Gaiatera des del bressol i d’una família 100% festera, Claudia Llopis Pascual té 22 anys i una ampla trajectòria. De la gaiata 15 Sequiol des dels quatre mesos, la jove va ser dama d’honor i madrina d’honor fins a assolir el màxim càrrec infantil del sector en l’any 2014. Després va ser col·laboradora (2015-2022), dama d’honor en 2023, i madrina d’honor al 2024, essent màxima ambaixadora sequiolera per a la Magdalena 2025. La passió per les festes li ve, diu, «de la família», començant per l’avi, Carlos Miguel Pascual, pregoner;l’àvia, Carmen, madrina de la gaiata 4; l’oncle, Paco Pascual, «un referent per la passió que tenia per Castelló», i la seua germana, Adriana, dama de la ciutat 2024.
Victoria Arcos
Dama de Cavallers en la cort de Clara Sanz, Victoria Arcos Vicente encarna aquest any la figura de Na Violant d’Hongria en la Germandat de Cavallers de la Conquesta, i vesteix la banda blanca de dama de la ciutat des de la Imposició de Bandes amb honors, com ella mateixa diu. La jove, castellonera i festera per tradició familiar, és neta de Javier Vicente, membre preeminent en la Germandat que va encarnar la figura del Rei en Jaume en 2001, en el 750é aniversari de la fundació de la ciutat; i, en 2005 va ser nomenat Guillem de Montrodó. Estudi un cicle superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear i, per a ella, les festes de la Magdalena són «úniques».
Lledó Amat
Màxima representant infantil de la gaiata 14 Castàlia en les festes de la Magdalena 2025, LledóAmat Mondragón té 9 anys i una ànima festera de cap a peus. Va ser dama de sector de 2019 a 2022 a la gaiata 9 L’Espartera, dama d’honor en 2023 de la gaiata 16Rafalafena i dama d’honor també a la gaiata 14 Castàlia en 2024, sector on va arribar a ser la màxima representant dels més menuts en 2025. Castellonera gairebé des del bresol, té a casa tot un referent, ja que la seua mare, Bárbara Mondragón, va ser madrina de la gaiata 13 Sensal en 1996.
Leyre Antón
Leyre Antón Palacios té 10 anys i és una festera de cap a peus. Com a part de la gaiata 18 Crémor, va ser dama d’honor de la comissió infantil des de 2019 fins a 2023, madrina d’honor infantil en 2024 i madrina dels més menuts el passat 2025. Estudiant de l’escola Manel Garcia Grau de Castelló, porta tota una vida al sector de la plaça España. «Vaig entrar a la gaiata en 2018, quan encara no havia complert els tres anys i els meus pares van voler començar com a socis de carrer», explicava a Mediterráneo. Aquest 2026 acompanyarà a Ana Colón en la seua cort. n
Nayra Luque
Amb 9 anys, Nayra Luque Beltrán té un sentiment fester molt arrelat. Membre de la Cofradía de San AntonioAbad des de 2018, ha sigut part de la comissió de la gaiata 13 Sensal, primer, com a dama d’honor infantil els anys 2022 i 2023, passant, en el seu camí al tron del sector, en 2024 a dama d’honor infantil i, l’any passat assolint la màxima ambaixada sensalera com a madrina infantil. Estudia 5é de Primària al col·legi Sanchis Yago, i és una sensalera «orgullosa». «Sempre m’han agradat molt les Festes de la Magdalena i veure els seus monuments de llum», diu.
Ana Manjavacas
Ana Manjavacas Arenas estima la festa plena castellonera des del bressol. Als 9 anys, forma part de la gaiata 11 Forn del Pla, on ha estat dama infantil de 2016 a 2023, i madrina d’honor en 2024, representant als més menuts del sector del tradicional barri castellonenc en 2025. Li encisa la Magdalena i viure les festes, amb el Pregó Infantil, la Desfilada de Gaiates i la Romeria com a actes per a gusrdar com un gran tresor, aquest any més com a dama de la ciutat. Una xiqueta amb el cor de festa castellonera,que gaudeix de la setmana gran amb orgull de genealogia.
María Marzá
María Marzá Torres és una xiqueta amb honors per la festa. Als 11 anys, va formar part primer, de la gaiata 4 L’Armelar els anys 2016 i 2017, passant després a la comissió infantil de la gaiata 5 Hort delsCorders com a dama d’honor infantil, sector on també va ocupar el càrrec de madrina d’honor infantil en 2024, i que la representat com a màxima ambaixadora en la pasada Magdalena 2025 com a madrina. Una festa plena que María espera «continuar vivint molts més», com contava al diari, en una experiència que la porta aquest 20256 a la cort reial infantil.
Martina Valerino
Grauera de pro, en una família festera de cap a peus, al districte marítim i al Castelló pairal, Martina Valerino Gallego té 10 anys i una llarga i diversa trajectòria magdalenera. Primer, formant part de la gaiata 17 Tir de Colom en els anys 2016 i 2027, des d’on va saltar a la gaiata 12 El Grau, on ha estat dama d’honor infantil els anys 2018, 2023 i 2024, per ser, la passada setmana gran, la seua madrina infantil, a més de reina infantil de les festes de SantPere. L’emoció i la il·lusió per ser dama de la ciutat a la cort de la reina Ana ocupa tot el seu temps camí a l’Inici.
