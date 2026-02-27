Magdalena 2026: El Mesón de la Tapa y la Cerveza, la cita gastronómica por excelencia

Las fiestas de la Magdalena reúnen en la capital de la Plana a vecinos y vecinas de toda la provincia. Las calles de la ciudad se llenan de vida con todos los actos programados para la semana grande, además del ambiente de las collas y comisiones gaiateras.

Y como cada año, tampoco falta uno de los puntos de encuentro por excelencia, el Mesón de la Tapa y la Cerveza, donde la gastronomía y el buen maridaje hacen la cita perfecta para quienes quieran disfrutar de estas celebraciones a lo grande.

El Mesón de la Tapa y la Cerveza es la cita gastronómica por excelencia de la Magdalena. / Gabriel Utiel

Horario y precios populares

Con más de 20 años de historia, este evento, que cuenta con el patrocinio de Mediterráneo y Águila Amstel, se ha convertido en visita obligada. El recinto se mantiene en la plaza España y parque Ribalta, y abrirá todos los días de las fiestas en horario de 12.00 a 00.00.

Con sus precios populares, se podrá comer por 5 euros y también está la promoción especial de 6,5 euros, que incluye una ficha de comida y otra de bebida. Asimismo, habrá cerveza Águila dorada, sin alcohol, sin gluten, Radler y refrescos por 2,5 euros la consumición.

La oferta gastronómica será mucho mayor que en anteriores ediciones y se reforzará la presencia de hosteleros de reconocido prestigio que trasladarán sus locales hasta el Mesón para que el público conozca sus productos. Además de los puestos tradicionales de frituras, arroces, guisos, hamburguesas y tapas, cabe destacar los bocadillos a la brasa, las tostas o las pizzas de Filippo.

Platos internacionales

No faltará el toque internacional con referencias de Perú con Norteño Chicken y de Argentina con patatas especiales y sándwich milanesa napolitana. La comida rumana también su espacio y para los amantes del kebab se contará con la presencia de Manhattan (Almassora).

Y para la creciente demanda latina estará Tapeo Latino, que sorprenderá con referencias de auténtico lujo. Pero si hay una caseta especial esa es La Española en la que se podrá degustar tortilla de patata gourmet, bocadillos de calamares, ximos y bocadillos de jamón. Y todo ello, con la exclusividad de la cerveza El Águila, además de todo tipo de refrescos.

La Ruleta de la Mascletà

Este año también se organizará la Ruleta de la Mascletà. La participación en esta propuesta es muy sencilla y tiene premio seguro. Todos los días, hasta el domingo 15 de marzo, se repartirán unos flyers entre el público asistente a la mascletà, cada uno de los cuales equivale a una participación en la ruleta, con premio seguro. La ruleta estará en funcionamiento de 14.30 a 16.00 horas.

Actuaciones en directo

Finalmente, la buena música, actuaciones en directo de El Serrucho, el parque infantil, un photocall de lo más magdalenero y la exclusiva terraza vip son algunas de las novedades y atractivos de los que podrá disfrutar el público de todas las edades.

De esta manera, y de la mano de Mediterráneo, ya no hay excusa para no disfrutar y vivir intensamente estas fiestas. Sin duda, el Mesón de la Tapa y la Cerveza será uno de los lugares en los que los castelloneros, castelloneras y visitantes puedan degustar lo mejor de la capital.