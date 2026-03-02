Castelló ya tiene 'llibrets', cintas y pulseras de Magdalena: dónde los reparten y a qué hora para no hacer cola

Castelló y las fiestas de la Magdalena ya tienen llibret oficial. El programa "con más de 200 actos recogidos y muchos más los que se pueden disfrutar por todos los sectores de la ciudad" lo han presentado esta mañana las reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón, junto con la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la directora territorial de Cajamar, Mar Martí, en presencia de las damas de la ciudad y damas infantiles, además de la presidenta del Patronato Municipal de Fiestas y concejala de Fiestas, Noelia Selma; y la vicepresidenta del Patronato Municipal de Fiestas, Arantxa Miralles, en la sede de Cajamar en la Puerta del Sol de la capital.

Carrasco se ha referido al inminente comienzo de las fiestas fundacionales recordando que “tras el homenaje que hemos vivido este fin de semana con las respectivas Galanías a nuestras reinas todavía se refuerzan más esas ganas, el sentimiento de que algo grande está a punto de pasar, de que hay que prepararse para disfrutar de la fiesta al 100%”. La alcaldesa ha recordado que “dentro de este programa de fiestas, de este ‘llibret’, se recoge y se hace visible todo el trabajo que durante el último año se ha llevado a cabo desde la Junta de Festes, desde las diferentes comisiones de sectores gaiateros, entes vinculados o las collas. Todo el ‘món de la festa’ ha aportado su granito de arena para hacer posibles, un año más, “les millors festes del món”.

Aniversarios destacables este 2026

Carrasco también ha resaltado que esta edición de nuestras fiestas tiene citas destacables “como el 775 Aniversario del Privilegi de Trasllat, el 75º aniversario de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta o el 50º de los Moros d’Alqueria”.

Por su parte, la directora territorial de Cajamar, Mar Martí, ha querido reafirmar el apoyo de la entidad a Castellón y a sus fiestas. “Nos sentimos profundamente vinculados a esta ciudad, donde desarrollamos nuestra actividad desde hace más de cien años, y por ello colaboramos activamente en iniciativas que enriquecen la tradición y el patrimonio local”.

Serán 200.000 pulseras y 200.000 cintas, y 50.000 llibrets que se repartirán en la plaza Mayor, bajo los soportales del Ayuntamiento, este martes y miércoles, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. También se podrá conseguir en las tenencias de alcaldía de cada distrito la ciudad, en un horario diferente, de 11.00 a 13.00 horas.

La 'cinteta', gratis con Mediterráneo y el extra de Magdalena este viernes El Periódico Mediterráneo repartirá este viernes gratuitamente, junto con el diario y el Especial de las fiestas de la Magdalena 2026, una cintita de la Magdalena. Una edición extra con artículos de fondo y toda la información sobre las fiestas de Castelló y sus máximas representantes.

Invertir en la gente de Castellón

La primera edila ha agradecido el apoyo que llega desde Cajamar a través de la edición de este programa oficial de fiestas. “Gracias por vuestro apoyo, por ser parte de la nuestras fiestas. Gracias por hacer posible este 'llibret' que se ha convertido ya en un elemento indispensable como también los son nuestras gaiatas, el rollo o las cintas que repartiremos a partir de mañana a toda la ciudadanía.

“Gracias por entender que, efectivamente, colaborar con nuestras fiestas no es un gasto es una inversión. Es invertir en la gente de Castellón, es invertir en mejorar su calidad de vida, en hacer posibles sus sueños”, ha resaltado.

Actos multitudinarios

En cuanto a los actos más destacados, la alcaldesa ha resaltado que “este año hay muchas novedades, muchas sorpresas para todos los públicos, para todas las edades, para todos los gustos, que es lo que caracteriza a nuestro programa, pero habría que destacar, por segundo año, el castillo de fuegos piromusical con la apuesta por las últimas tecnologías con los drones, que se celebrará el viernes 13 de marzo”.

También ha resaltado “el desfile especial con motivo del 50º aniversario de los Moros d’Alqueria, que será el sábado 14 de marzo, tras la Ofrenda a la Mare de Déu del Lledó y que congregará a más de 2.000 participantes, lo que será una cita espectacular para conmemorar esos 50 años de una asociación tan importante para nuestras fiestas como son los Moros d’Alqueria”.