Más presencia policial en Magdalena: ¿dónde habrá agentes día y noche?

Más presencia policial en las calles de Castelló durante la semana de Magdalena para reforzar la seguridad y prevención. Lo avanzó la pasada semana el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, que ha señalado este lunes que la Concejalía de Seguridad y Emergencias aumentará el dispositivo especial de la Magdalena 2026 con la instalación de seis Puntos de Presencia Policial (PPP) distribuidos en enclaves estratégicos de la ciudad.

Estos puntos estarán operativos durante los días centrales de las fiestas y contarán con presencia fija de agentes en turnos de tarde y noche, coincidiendo con los momentos de mayor afluencia, con el objetivo de intensificar la prevención, acercar la atención policial a la ciudadanía y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

¿Dónde estarán?

Estos puntos estarán ubicados en la Avenida Rey Don Jaime con calle Colón, Puerta del Sol con calle Mayor, Plaza María Agustina, el recinto de Refeyme durante los días de conciertos, Plaza Na Violant y en la intersección de Hermanos Bou con calle Lagasca en horario nocturno.

Su función será preventiva y asistencial, centrada en la vigilancia activa, la atención e información a la ciudadanía y el apoyo en los servicios programados y actos públicos.

El concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, con un agente de la Policía Local, en un punto de acceso a Castalia. / Mediterraneo

Una función disuasoria

Ortolá ha explicado que “los Puntos de Presencia Policial suponen un refuerzo clave dentro del dispositivo de Magdalena porque nos permiten tener una presencia visible y permanente en la calle, en los lugares donde se concentra un mayor número de personas. No solo cumplen una función disuasoria, sino que también facilitan la atención directa al ciudadano, resolviendo dudas, atendiendo cualquier requerimiento y actuando con inmediatez si se produce alguna incidencia”.

Ortolá ha subrayado que “la seguridad debe estar siempre en manos de los profesionales de la seguridad, que son quienes cuentan con la formación, la experiencia y la capacidad de actuación necesarias para responder con eficacia ante cualquier situación. Nuestra responsabilidad como administración es proporcionarles los medios humanos y materiales adecuados para que puedan desempeñar su labor con plenas garantías y ofrecer tranquilidad tanto a vecinos como a visitantes”.

Un dispositivo con más de 1900 servicios

Cabe recordar que el dispositivo de la Magdalena 2026 contempla un total de 1.943 servicios por parte de la Policía Local y los Agentes de Movilidad, lo que supone un incremento del 4,13 % respecto a 2025 y de más del 24 % respecto a 2023. Este refuerzo permitirá dar cobertura a los más de 311 actos programados del 7 al 15 de marzo, garantizando una presencia constante y planificada en los principales puntos de concentración.

El plan especial incluye además un dispositivo específico de tráfico en los principales ejes del centro, servicios para las comitivas oficiales y el despliegue de cerca de 200 servicios por parte del cuerpo de Bomberos, con especial atención a los actos de mayor concentración y a los espectáculos pirotécnicos, completando así un operativo integral para que la ciudad viva sus fiestas con plena normalidad.