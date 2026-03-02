La reina de la Magdalena recibe una joya muy particular: es uno de los regalos más apreciados desde 1969

Es uno de los regalos más preciados de las reinas de las fiestas de Castelló. El director de la refinería de bp en Castellón, Francisco Quintana, junto a Eva Andrés, coordinadora de Relaciones Institucionales, han recibido a la reina de las fiestas de la Magdalena 2026, Clara Sanz; junto al presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, en un encuentro que ha culminado con la entrega del emblemático broche de oro con el escudo de la ciudad, conocido como ‘la araña’, una de las tradiciones más arraigadas entre la empresa y la ciudad, y una pieza que la acompañará en los momentos más representativos del calendario fester.

La entrega, que bp celebra de manera ininterrumpida desde 1969, refuerza el vínculo histórico entre la compañía y las fiestas fundacionales de Castellón. La refinería comenzó sus operaciones dos años antes de la primera ceremonia, en 1967, y desde entonces ha acompañado el desarrollo social, económico y cultural de la ciudad, compartiendo con los castellonenses algunos de los momentos más significativos de su calendario festivo.

"Para mí, este broche simboliza el orgullo, la responsabilidad y la emoción de representar a Castellón en un año tan especial" Clara Sanz — Reina de las fiestas de Castelló 2026

“Recibir la araña de bp es un honor que me conecta con la historia de nuestra ciudad y con todas las reinas que me han precedido. Agradezco profundamente a bp su apoyo continuo a las fiestas de la Magdalena y a nuestra tradición. Para mí, este broche simboliza el orgullo, la responsabilidad y la emoción de representar a Castellón en un año tan especial para mí.”, declara Clara Sanz, reina de las Fiestas de la Magdalena 2026.

“Para bp es un honor formar parte de una tradición tan especial para Castellón. Este broche simboliza no solo su distinción como reina, sino también nuestro arraigo profundo en la ciudad y nuestro compromiso con su vida social y cultural. Llevamos más de cincuenta años caminando junto a Castellón, apoyando aquello que forma parte de su identidad colectiva”, ha destacado Francisco Quintana.

"Este broche simboliza no solo su distinción como reina, sino también nuestro arraigo profundo en la ciudad y nuestro compromiso con su vida social y cultural". Francisco Quintana — Director de la refinería bp en Castelló

Además de esta histórica tradición, bp participa activamente en algunos de los actos más emblemáticos de las fiestas de la Magdalena, entre ellos:

La Despertà .

. El reparto de cañas y cintas que precede a la romería.

que precede a la romería. La Nit Màgica, uno de los espectáculos más multitudinarios.

uno de los espectáculos más multitudinarios. El Coso Multicolor, la cabalgata infantil de carrozas y confeti.

El compromiso de bp con Castellón se extiende más allá de las fiestas, han explicado, formando parte de la vida de la ciudad desde hace más de medio siglo. La refinería continúa siendo un motor económico e industrial clave, generando empleo, impulsando proyectos de futuro y acompañando a la comunidad en iniciativas sociales, culturales y educativas.