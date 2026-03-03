Castelló tiene ganas de fiestas: Colas de récord en el reparto del 'llibret' de la Magdalena 2026

Castelló inicia la cuenta atrás para las fiestas de la Magdalena de Castelló con uno de los actos más esperados y participativos: el inicio del reparto oficial de cintas, pulseras y llibrets. Como era previsible, esta mañana se han producido unas colas de récord. Alucinantes. La expectación es máxima en estos días previos a las celebraciones fundaciones de la capital de la Plana que tendrán lugar desde este viernes, 7, hasta el 15 de marzo.

¿Hasta cuándo puedes recoger tu llibret y cinta de regalo?

El reparto se realizará hoy martes y mañana miércoles, es decir, los días 3 y 4 de marzo, en la plaza Mayor, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas, además de en las distintas tenencias de alcaldía de la ciudad, de 11.00 a 13.00 horas.

Más de uno ha madrugado hoy para ser de los primeros en conseguir el kit festivo y ya llevaba desde las 9.20 horas de la mañana esperando para ello.

El esfuerzo logístico realizado para llegar a toda la ciudadanía es máximo pues, tal y como destacó la concejala de Fiestas, Noelia Selma, "hablamos de 200.000 pulseras y 200.000 cintas y 50.000 llibrets”.

