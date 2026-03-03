Castelló tiene ganas de fiestas: Colas de récord en el reparto del 'llibret' de la Magdalena 2026
Te contamos las fechas y horarios para hacerte con tu kit de cinta, pulsera y programa de actos
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
Castelló inicia la cuenta atrás para las fiestas de la Magdalena de Castelló con uno de los actos más esperados y participativos: el inicio del reparto oficial de cintas, pulseras y llibrets. Como era previsible, esta mañana se han producido unas colas de récord. Alucinantes. La expectación es máxima en estos días previos a las celebraciones fundaciones de la capital de la Plana que tendrán lugar desde este viernes, 7, hasta el 15 de marzo.
Para conocer la última hora de estas celebraciones puedes seguir aquí el directo del Periódico Mediterráneo.
¿Hasta cuándo puedes recoger tu llibret y cinta de regalo?
El reparto se realizará hoy martes y mañana miércoles, es decir, los días 3 y 4 de marzo, en la plaza Mayor, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas, además de en las distintas tenencias de alcaldía de la ciudad, de 11.00 a 13.00 horas.
Más de uno ha madrugado hoy para ser de los primeros en conseguir el kit festivo y ya llevaba desde las 9.20 horas de la mañana esperando para ello.
El esfuerzo logístico realizado para llegar a toda la ciudadanía es máximo pues, tal y como destacó la concejala de Fiestas, Noelia Selma, "hablamos de 200.000 pulseras y 200.000 cintas y 50.000 llibrets”.
Si no quieres perderte ni un detalle, planifica tus fiestas con este completo Programa de Actos de las Fiestas de la Magdalena del 2026 en Castelló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo
- Programa de la Magdalena para el viernes 28 de marzo