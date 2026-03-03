Colas y colas para conseguir la silla perfecta para ver el Pregó de la Magdalena

Tres horas en la cola. Era la primera, pero detrás de ella se fue incorporando gente y más gente y más gente. hasta que a las 17.00 hofras, la puerta del Centro de Envejecimiento Activo de la calle Enmedio ha abierto sus puertas para la venta de sillas para ver el Pregó, la cabalgata infantil, y los desfiles de gaiatas, animación y el desfile especial de Moros d'Alqueria.

Quería cuatro sillas "para el Pregó del sábado, para mí y mis nietas en la parte final de la calle Gasset, cerca de las autoridades, un lugar donde todos los participantes se lucen y donde puedo ver cantar el Pregó". Carmen Hernández lo ha conseguido. Eso sí, ha llegado "a las 14.00 horas" y ha salido del centro "sobre las 17.45 horas". "Todos los años igual, y aunque estas fiestas hay un sistema de reserva, no me fío", señala. Tiene 69 años y asiste al Pregó "de toda la vida". "Desde que me jubilé me llevo a mis nietas, que les encanta, y después salen en el Pregó Infantil", explica.

Compra de las sillas en el Centro de Envejecimiento Activo. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Son las sillas para el Pregó y para el Desfile Extraordinario del 50º aniversario de los Moros d'Alqueria las que más rápido están 'volando' en esta primera jornada de venta al público.

Teresa Aguilar quería dos sillas "para el Desfile de Animación y para el Desfile de Gaiates", "para mi marido y para mí, que ya estamos mayores". Y las quería en el inicio, "cerca del Forn del Pla, que si no se hace demasiado largo", señala. Ha estado más de una hora esperando.

Durante toda la semana

Los que este lunes no se han acordado o prefieren no ir con prisas pueden comprar los tíquets de 17.00 a 20.00 horas. También se pondrán comprar el martes, miércoles y jueves de 9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20 horas y, el viernes, en horario más corto, de 9.00 a 13.00 horas.

Colas para comprar las sillas para los principales desfiles de la Magdalena. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Además, este año, los interesados pueden realizar las reservas hasta este sábado en el correo electrónico reservas.sillasgil@gmail.com.

Los actos para los que se podrán adquirir los tickets se celebrarán los siguientes días: