En Directo
Directo | Castelló se pone a punto para las fiestas de la Magdalena 2026
Te contamos minuto a minuto todo lo que pasará en la ciudad durante la semana festiva
Las fiestas de la Magdalena 2026 ya están a la vuelta de la esquina. Collas, gaiateros, grupos de baile... Todos se están poniendo ya a punto para tenerlo preparado cara a la semana más especial del año.
En este enlace te contaremos el desarrollo completo de las fiestas, desde los actos principales, como la Romeria o el Prego, hasta las anécdotas divertidas y las imágenes curiosas que siempre se producen durante los nueve días de celebraciones.
El Mesón de la Tapa y la Cerveza regresa con novedades gastronómicas y música en directo
La plaza España y el parque Ribalta acogen del 7 al 15 de marzo una nueva edición del Mesón de la Tapa y la Cerveza, la cita gastronómica por excelencia de las fiestas de la Magdalena de Castelló. El evento, que cuenta con el patrocinio de Mediterráneo y Águila Amstel, estará abierto todos los días de las fiestas de 12.00 a 00.00 horas. Además, este año amplía la oferta gastronómica y contará con actuaciones musicales en directo. Tampoco faltará la Ruleta de la Mascletà.
