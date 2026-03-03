Directo Magdalena 2026 | Los castellonenses, pendientes del tiempo y de las posibles anulaciones de eventos

Las fiestas de la Magdalena 2026 ya están a la vuelta de la esquina. Collas, gaiateros, grupos de baile... Todos se están poniendo ya a punto para tenerlo preparado cara a la semana más especial del año.

En este enlace te contaremos el desarrollo completo de las fiestas, desde los actos principales, como la Romeria o el Prego, hasta las anécdotas divertidas y las imágenes curiosas que siempre se producen durante los nueve días de celebraciones.

Cristina Garcia Les autoritats, amb les reines i corts, amb la gaiata de la ciutat / Mediterráneo Les reines visiten el Magatzem de Gaiates Mentre el rellotge de la festa plena castellonera avança ràpid, a 48 hores de que, si la meteorologia ho permet, l'Inici marque el batec germinal de la Magdalena 2026, el Magatzem de Gaiates Pepín Marco ha rebut la visita de les reines, Clara Sanz i Ana Colón, amb l'alcaldessa, Begoña Carrasco; i la regidora de Festes, Noelia Selma. Una visita que, com les màximes ambaixadors festeres van dir, els omple el cor de joia festera en veure com el màxim símbol de la ciutat, la gaiata, encen la seua llum per avançar que (quasi) el dia és arribat, com diu el porte Bernat Artola en el seu Pregó. Coneix tots els detalls punxant ací.

La alcaldesa habla de la Magdalena La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, habla de la Magdalena en un nuevo vídeo promocional de las fiestas de la capital de la Plana

El viernes, nuevo reparto de cintas y pulseras EL Ayuntamiento de Castellón ha informado que el viernes 6 de marzo por la mañana, a partir de las 11:00 horas, volverá a haber reparto en la plaza Mayor de cintas y pulseras de la Magdalena hasta agotar existencias

Cristina Garcia Los monumentos de la gaiata 1 sí entran finalmente en el concurso de Magdalena a 48 horas del Inici Todas las gaiatas de la ciudad, las de los 19 sectores que componen el mapa festero de Castelló, se medirán por igual en el Concurso de gaiatas Ciutat de Castelló, que se fallará el martes por la tarde. Los dos monumentos de la 1 Brancal de la Ciutat, inicialmente descalificados por presentar la documentación para el certamen fuera de plazo debido a unos problemas informáticos, concurrirán finalmente después de que el consejo rector de Fiestas, reunido este jueves, diera luz verde. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Iván Fernández La Magdalena del tío Nelo reúne a más de 3.000 escolares en el Palau de la Festa de Castelló El Palau de la Festa ha acogido los días este martes y este miércoles a más de 3.000 escolares que han asistido a las representaciones teatrales de Tío Nelo i les Festes de Castelló, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Castelló e interpretada por el Grupo Splai Teatre. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Cristina Garcia ¿Tienes celiaquía? Una Magdalena 'gluten free' también es posible, con 'celiquedada' incluida en Castelló Una Magdalena sin gluten es posible. Este 2026, la paella monumental de la Romeria de les Canyes será apta para celíacos y los mesones y foodtrucks contarán con espacios sin gluten. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

RDM Castelló despertará en Magdalena con un 'tro de bac' atronador: 13.500 petardos en una hora Por cuarto año consecutivo, Castelló se despertará el próximo viernes 13 con un atronador 'tro de bac' en el que, de 8.00 a 9.00 horas, participarán alrededor de 150 personas acreditadas como tiradores activos, que harán uso de aproximadamente 13.500 artificios. ¿Desde dónde? El recorrido arrancará en la plaza de la Independencia y finalizará en la plaza Mayor, donde se realizará un gran remate pirotécnico. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Iván Fernández ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha” Parece bastante claro que la duda ya no es si lloverá durante el primer fin de semana de Magdalena, sino cuánto lloverá el sábado y el domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el día del Pregó el aviso de lluvias en toda la provincia de Castellón y se contemplan hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas ocasionales. Esto pone en riesgo la celebración de actos como la mascletà. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Iván Fernández Los operarios trabajan bajo la lluvia en la plaza Herrero Tejedor de Castelló. / Iván Fernández Preparativos bajo el agua: la lluvia condiciona el montaje de la Magdalena en Castelló Este jueves pasado por agua en la ciudad de Castelló también ha afectado a los preparativos de la Magdalena 2026. Con el ambiente festivo apropiándose de la capital de la Plana, la jornada se desarrolla con la lluvia como protagonista, que ya ha dejado, hasta el momento, momentos de intensas precipitaciones y unos registros que amenazan con aumentar durante el resto del día. Conoce todos los detalles pinchando aquí.