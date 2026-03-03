Magdalena 2026: El Mesón de la Tapa y la Cerveza regresa a Castelló del 7 al 15 de marzo con novedades gastronómicas y música en directo.

La plaza España y el parque Ribalta acogen del 7 al 15 de marzo una nueva edición del Mesón de la Tapa y la Cerveza, la cita gastronómica por excelencia de las fiestas de la Magdalena de Castelló. El evento, que cuenta con el patrocinio de Mediterráneo y Águila Amstel, estará abierto todos los días de las fiestas de 12.00 a 00.00 horas. Además, este año amplía la oferta gastronómica y contará con actuaciones musicales en directo. Tampoco faltará la Ruleta de la Mascletà.

Con más de 20 años de historia, el Mesón de la Tapa y la Cerveza se ha convertido en la mejor cita con la gastronomía y maridaje gracias a sus precios populares: se podrá comer por 5 euros y también está la promoción especial de 6,5 euros, que incluye una ficha de comida y otra de bebida. Asimismo, habrá cerveza Águila dorada, sin alcohol, sin gluten, Radler y refrescos por 2,5 euros la consumición.

Cocina tradicional

En cuanto a las casetas, se ha reforzado la presencia de hosteleros de reconocido prestigio que llevarán sus locales al recinto para que el público conozca sus productos. Habrá puestos tradicionales de frituras, arroces, guisos, hamburguesas y tapas, pero también se contará con gastronomía internacional de Perú con Norteño Chicken, de Argentina con patatas especiales y sándwich milanesa napolitana, también de Rumanía y para los amantes del kebab se contará con la presencia de Manhattan (Almassora).

Tampoco faltarán los bocadillos a la brasa, las tostas o las pizzas de Filippo y para la creciente demanda latina estará Lefritangue, que sorprenderá con referencias de auténtico lujo.

Pero si hay una caseta especial esa es La Española en la que se podrá degustar tortilla de patata gourmet, bocadillos de calamares, ximos y bocadillos de jamón. Y todo ello, con la exclusividad de la cerveza El Águila, además de todo tipo de refrescos.

La Ruleta de la Mascletà

Cabe señalar que este año también se volverá a organizará la Ruleta de la Mascletà. La participación en esta propuesta es muy sencilla y tiene premio seguro. Todos los días, hasta el domingo 15 de marzo, se repartirán unos flyers entre el público que asista a la mascletà. Cada uno de estos flyers equivale a una participación en la ruleta, con premio seguro. La ruleta estará en funcionamiento de 14.30 a 16.00 horas, lo que animará aún más si cabe el recinto.

Y como broche de oro, habrá música, actuaciones en directo de la mano de El Serrucho, una parque infantil para que los más pequeños y pequeñas puedan jugar, un photocall de lo más magdalenero y la exclusiva terraza vip. Así, el Mesón de la Tapa y la Cerveza se postula, un año más, como el plan perfecto para disfrutar tanto en familia y con con amigos esta Magdalena 2026. La cita promete.