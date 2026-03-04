Castelló presenta el mayor dispositivo de limpieza para las fiestas de la Magdalena

El Ayuntamiento de Castelló ha presentado esta mañana el dispositivo especial de limpieza para las próximas fiestas de la Magdalena, el más ambicioso hasta la fecha. El concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo, junto con los responsables de la concesionaria, ha destacado que se ha reforzado "tanto el número de operarios como los medios mecánicos con el objetivo de que la ciudad se mantenga en las mejores condiciones de limpieza durante el desarrollo de las fiestas".

El plan funcionará las 24 horas del día y reforzará especialmente los turnos nocturnos y de primera hora de la mañana, momentos en los que se concentra la mayor generación de residuos tras verbenas, conciertos, mesones y otros actos multitudinarios.

Más operarios para una ciudad más limpia

El dispositivo especial de limpieza para las fiestas de la Magdalena contará con 240 trabajadores, lo que supone un incremento del 86% respecto al año pasado. El equipo estará formado por 34 conductores-operarios, 194 peones de limpieza y 12 responsables coordinadores, que se encargarán de supervisar y organizar las actuaciones durante toda la semana festiva. Además, se han establecido turnos de limpieza específicos para actuar de manera inmediata tras los principales eventos. Habrá equipos destinados a la limpieza posterior de actos como pregones, desfiles, romerías o la cabalgata, así como brigadas especializadas en zonas de ocio nocturno y en eventos singulares o grandes concentraciones de público. Todo el dispositivo funcionará bajo una planificación flexible que permitirá adaptar los recursos en tiempo real ante incidencias, cambios en la programación o condiciones meteorológicas.

Más maquinaria, medios y sostenibilidad

Máquinas de limpieza para Magdalena. / Mediterráneo

El operativo contará también con 94 unidades de maquinaria, lo que supone un incremento del 49 % respecto a las fiestas del año pasado.

Entre los medios previstos destacan 13 camiones recolectores-compactadores, 6 furgones hidrolimpiadores, 15 sopladoras, 4 cubas de baldeo, 8 equipos de baldeo manual con chasis eléctricos, 4 fregadoras eléctricas, 16 barredoras,de las cuales 6 son eléctricas, 6 barredoras de gran formato de 5 m³, 7 volquetes de 4,5 m³ y 8 vehículos de inspección.

Para promover la sostenibilidad, se emplearán vehículos eléctricos, maquinaria de bajas emisiones y recolectores propulsados por gas natural comprimido. Asimismo, se utilizarán productos desengrasantes biodegradables que permiten una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente.

Aumento de papeleras y urinarios públicos

Además, se van a utilizar por primera vez papeleras específicas que se instalarán provisionalmente en puntos de concentración. También se incrementarán los puntos para depositar los residuos en los actos multitudinarios.

También se realizará un refuerzo en toda la ciudad en cuanto a baños públicos, ya que, por tercer año consecutivo, el consistorio instalará baños públicos portátiles, incrementando hasta en un 40% el número de baños en los puntos donde haya mayor afluencia de gente. En total, serán cerca de 80, incluyendo baños adaptados, y alrededor de 40 urinarios tipo seta.

Un dispositivo histórico que necesita la colaboración de todos

Toledo ha subrayado que “se trata de un dispositivo histórico por el volumen de medios humanos y técnicos movilizados. No obstante, su eficacia también depende de la colaboración ciudadana". Por ello, ha apelado “al civismo de vecinas y vecinos y visitantes y ha recordado que mantener Castellón limpio es una responsabilidad compartida entre collas, gaiatas, hostelería, asociaciones”. Para finalizar, Toledo ha señalado, que “una ciudad más limpia no se consigue únicamente limpiando más, sino también ensuciando menos y haciendo un uso responsable de papeleras y contenedores.”

Nuevo contrato

La mejora se enmarca en el nuevo contrato de limpieza que se ha puesto en marcha recientemente y que marcará la gestión del servicio durante los próximos 15 años.

Toledo ha señalado que para el equipo de gobierno "mantener una ciudad limpia y saludable es una prioridad, especialmente durante la Magdalena, cuando Castellón recibe a miles de visitantes y debe mostrar la mejor imagen posible.”

El dispositivo presentado se ha sido diseñado específicamente para una ciudad que vive sus fiestas principalmente en las calles y plazas, con una programación multitudinaria e itinerante y con especial protagonismo de actividades gastronómicas y de ocio que generan una gran cantidad de residuos diariamente. Todo ello supone un importante reto logístico y organizativo.