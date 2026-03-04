Las fiestas de la Magdalena dejarán un impacto económico récord de 18 millones de €

Las fiestas de la Magdalena de Castelló movilizarán como cada año a infinidad de empresas y autónomos, especialmente del sector servicios, y no solo durante la semana grande que ya está a la vuelta de la esquina, del 7 al 15 de marzo, sino en sus preparativos y conclusión. El impacto económico para esta edición del 2026 se espera de récord -tras los 16,5 millones registrados el año pasado-. El decano del Colegio de los Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, analizó que todo apunta a que se va a superar el balance del 2025 y se situará «entre 17 y 18 millones de euros».

Para conocer la última hora de estas celebraciones puedes seguir aquí el directo del Periódico Mediterráneo.

Uno de los puntos a favor de esta escalada, a su parecer, es «el incremento del presupuesto municipal destinado a fiestas en un 20% respecto al 2023 -alcanzando ahora los 2,63 millones-, que hará que los colectivos festivos efectúen un mayor desembolso, al igual que los visitantes, pues en fiestas igual se gasta, con independencia de la coyuntura de este momento».

Salvador incidió en la repercusión económica favorable para el sector servicios, «en algunos negocios ya desde meses anteriores», aunque con todo también fue prudente al estar pendiente de la evolución de la meteorología, cuya previsión es de lluvias.

La semana de más recaudación

Montaje de carpas. / Erik Pradas

El portavoz de los economistas señaló que en los hoteles se espera una ocupación del 98% en fin de semana; y para la hostelería de la capital «es la semana de más recaudación de todo el año», además de generarse «empleo estacional» a través de los contratos de refuerzo de personal para los picos de trabajo que se registrarán.

Y es que son multitud los profesionales que se necesitan estos días para que todo ruede a la perfección: desde camareros en bares y restaurantes a montadores de carpas y estructuras metálicas, suministro y reparto de bebidas, trabajo extra en las panaderías, peluquerías o comercios, e incluso los artistas, con bolos en los locales festivos.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Castellón (CEV), Luis Martí, avanzó sobre los beneficios que «las expectativas son excelentes. El resultado final dependerá del tiempo». Asimismo, añadió que «tanto las reservas hoteleras a día de hoy como la ocupación prevista en la hostelería nos muestran una evolución muy positiva de esta fiesta mayor, que se consolida como el inicio de la temporada turística en Castellón. Solo la evolución del tiempo podría empañar esta excelente perspectiva». Informa: Cristina García. Desde Hosbec están aún recopilando los datos de ocupación. El desfile internacional de bandas y la feria taurina son un gancho para los alojamientos. En la hostelería los turnos se doblan, o triplican, y se comienza «ya con reservas el viernes»: almuerzos, comidas y cenas. Puntos gastronómicos como el Mesón de la Tapa y la Cerveza constituyen otro motor.

Si no quieres perderte ni un detalle, planifica tus fiestas con este completo Programa de Actos de las Fiestas de la Magdalena del 2026 en Castelló.

Las panaderías | "Es una locura: nos encargan miles de ‘ximos’"

Imagen de ximos en Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El presidente del Gremi de Forners de Castelló, César Solsona, cuenta cómo en estos días previos se ha disparado la demanda, sobre todo de pastas saladas, pero también minipelotas y fadrinets, el dulce típico de fiestas. Preparan encargos de profesores «para las celebraciones en estos días en los colegios» y también en empresas, «como concesionarios de automoción». De encargos de ximos solo él tiene ya «de 1.200 a 1.300».

Los comercios | "Llevamos dos semanas en la peluquería con preparativos"

Elisabeth Martínez tiene una peluquería y ya nota «desde hace dos semanas que las clientas se están preparando, con cortes y tintes», por lo que ya tiene trabajo adelantando. Ahora el pico de demanda se espera más de cara a los fines de semana. Además, tiene entre su clientela a muchas castelloneras que acuden a peinarse según el estilo tradicional. Así que los horarios en esta semana de Magdalena son distintos, «a veces se madruga y luego de tarde no abro».

Los hoteles | «Tenemos los dos sábados la ocupación al completo»

Los turistas llegan atraídos a la Magdalena especialmente los fines de semana. En el hotel Intelier Rosa situado en pleno centro la ocupación media del 7 al 15 de marzo ronda el 60%, si bien el fin de semana es cuando despunta, «con los dos sábados llenos». Y similar en el hotel doña Lola, próximo a la plaza de toros donde se desarrolla la feria taurina, «con los dos sábados y el segundo viernes ya completos con clientes de provincias vecinas».

La hostelería | "Estamos a reventar en el bar pero nos debemos al tiempo"

Cervezas. / Mediterráneo

Jovi Selma, del bar Como Antes, subraya que «la Magdalena tiene siempre un principio a tope, demoledor, como si no hubiese un mañana. Estamos llenos el sábado en almuerzo, comida y cena; domingo noche; y lunes, con el Pregó Infantil, a reventar». Hay más reservas de comidas y cenas, y en sábado, más almuerzos. «Son días de doblar y triplicar turnos pero nos debemos al tiempo. En la plaza Tetuán, tendremos animación musical y tardeos».

Noticias relacionadas

Las collas| «Nos hemos gastado unos 3.000 € en la compra»

En la colla 18 y 1/2 lo tienen todo a punto para Magdalena desde el pasado fin de semana: decoración, nueva distribución con las barras y, lo principal, las neveras llenas con la bebida y la compra necesaria para cocinar estas fiestas. Son unas 40 personas entre adultos y niños y se habrán gastado «en torno a 2.500 o 3.000 euros», pues, matizan, «nos gusta mucho invitar a los amigos». Y aparte, el presupuesto fijo que destinan al alquiler del bajo todo el año.