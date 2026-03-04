Furor por el kit para combatir la lluvia en Magdalena: "Este es el producto más demandado ahora mismo"

Se lo quitan de las manos. Tal cual. Un comercio histórico de indumentaria regional de Castelló, con 68 años de historia, no deja de adaptarse a los nuevos tiempos y en estos momentos, de cara a las fiestas de la Magdalena, tienen un producto de los más cotizado: un protector de lluvia para los trajes tradicionales.

Víctor Agost, de Confecciones Pitarch, explica que este chubasquero "es el producto más demandado ahora mismo, hasta el punto que creo que llegáis a ver el último -detalla a Mediterráneo-, porque están súper agotados en Castellón, Valencia...Son protectores para los trajes, para las faldas, concretamente". Es un artículo relativamente nuevo que te permite es lucir todo el traje, pero proteger las telas tan delicadas. "Ahora mismo lo está buscando toda la provincia, porque el sábado, que es el día del Pregón, vienen las reinas de la provincia, de Vila-real, l'Alcora, de todos los pueblos y, claro, también quieren, ante la previsión de lluvia, cuidar de sus trajes. Y también para las Fallas. El año pasado que diluvió en la ofrenda en Valencia los últimos que nos quedaron aquí se fueron para Fallas".

Festera con paraguas en Magdalena, en una imagen de archivo. / Mediterráneo

Gran demanda y distintos modelos

"Desde el lunes estamos vendiendo sin parar, en cuanto se ha conocido la previsión meteorológica para el primer fin de semana de Magdalena", detalla Agost. Lo cierto es que se trata de un producto especial, pues el plástico es ligero y va adornado con un encaje en el bajo. "Teníamos un modelo cerrado con botón; y el otro, anudado. También los hay de talla infantil. Pero no quedan existencias en estos momentos. No solo nosotros, también en el resto de tiendas, en fábricas...", lamenta.

"Todo surgió hace unos años al crearse esta necesidad"

Confecciones Pitarch. Kit de lluvia: chubasquero de falda, zapatos y calcetines de recambio. / GABRIEL UTIEL BLANCO

¿Desde qué año llevan comercializando este producto? "Pues surgió a base de necesidad. En una fiestas de la Magdalena bastante lluviosas de hace relativamente pocos años se mojaron tantísimos trajes que a partir de ahí empezamos a ofrecer esta alternativa, para tenerlo en casa por si acaso. Son faldas cosidas a mano y las telas delicadas, el resultado de muchas horas de trabajo, en ocasiones el agua puede estropearla y puedes ser necesario incluso volver a coserla para arreglarla. Si va cubierta para evitar el efecto del agua, mejor. El precio son unos 45 euros", manifiestan desde este comercio.

Y no acaba aquí. Pues en vista de la pervisión de precipitaciones, "también nos están comprando mucho otros pares de calcetines, por si se mojan; así como también recambios de alpargatas y zapatos de castellonera y castellonero, por si se deterioran por la lluvia, tener disponibles para el siguiente fin de semana".

La demanda viene principalmente de las gaiatas, colectivos, asociaciones y particulares que se van a vestir en los actos, para la Ofrenda, etc. "Tenemos el trabajo repartido todo el año pero estos días hay quien viene a recoger el traje, o venir a por otro de cambio de talla para un niño. La quincena previa a fiestas es intensa", concluye.

