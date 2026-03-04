Magdalena 2026: El Mesón de la Tapa y la Cerveza reúne la mejor gastronomía

La plaza España y el parque Ribalta de Castelló acogerán del 7 al 15 de marzo una nueva edición del Mesón de la Tapa y la Cerveza con motivo de las fiestas de la Magdalena 2026. El evento estará abierto de 12.00 a 00.00 horas de manera ininterrumpida.

En esta edición se mantienen los puestos tradicionales y se amplía la oferta gastronómica con especialidades de Argentina, Rumanía e Italia, entre otros países. / Toni Losas

El recinto volverá a erigirse como uno de los grandes epicentros de las celebraciones fundacionales. Tras más de 20 años reuniendo a prestigiosos restauradores de la provincia, la cita gastronómica por excelencia de estas celebraciones vuelve a la capital de la Plana bajo el patrocinio de Mediterráneo y Águila Amstel.

Precios populares

En esta nueva edición, la organización mantiene los precios populares. Así, se podrá comer por 5 euros y también está la promoción especial de 6,5 euros, que incluye una ficha de comida y otra de bebida. Asimismo, habrá cerveza Águila dorada, sin alcohol, sin gluten, Radler y refrescos por 2,5 euros la consumición.

Cabe destacar que este año crece la oferta culinaria de forma notable respecto a ediciones anteriores con la incorporación de hosteleros de reconocido prestigio que trasladan temporalmente sus cocinas al propio recinto.

Puestos tradicionales y cocina internacional

A los clásicos puestos de frituras, arroces, guisos, hamburguesas y tapas se suman especialidades como bocadillos a la brasa, tostas variadas y las populares pizzas de Filippo. Asimismo, el carácter internacional volverá a ser protagonista.

El recinto congrega a centenares de personas en el centro de la ciudad. / Toni Losas

La cocina peruana estará representada por Norteño Chicken y habrá patatas especiales y el tradicional sándwich milanesa napolitana de Argentina. La gastronomía rumana también contará con un espacio y los amantes del kebab podrán degustar las exquisitas propuestas de Manhattan, de Almassora. La creciente demanda latina tendrá respuesta en Lefritangue, que promete sorprender con elaboraciones de primer nivel.

Entre las casetas más esperadas destaca La Española, donde se podrán saborear tortillas de patata gourmet, deliciosos bocadillos de calamares, ximos y jamón, todo ello acompañado en exclusiva por la cerveza El Águila y una amplia variedad de refrescos.

La Ruleta de la Mascletà

Tras el éxito del año pasado y como atractivo añadido, también regresa la Ruleta de la Mascletà, una iniciativa en la que los participantes obtendrán premio seguro. Participar es muy fácil. Hasta el domingo 15 de marzo se repartirán flyers entre el público que asista a la mascletà, cada uno equivalente a una participación en la ruleta, que funcionará diariamente de 14.30 a 16.00 horas, con lo que se sumará emoción a la programación del recinto gastronómico.

El evento cuenta con el patrocinio de Águila Amstel. / Erik Pradas

La música en directo, con actuaciones como la de El Serrucho, el parque infantil, un photocall de inspiración magdalenera y una exclusiva terraza vip completan la oferta de un espacio pensado para todos los públicos. Pásate por el Mesón y que no te lo cuenten.