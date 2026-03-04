Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
El 'món de la festa' tiene su kit para protegerse de la lluvia esta Magdalena
Víctor Agost, de Confecciones Pitarch, explica a Mediterráneo qué artículo está haciendo furor estos días en su tienda ante la previsión meteorológica, así como otras alternativas con mucha demanda. Más información
Últimos vídeos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO
Israel afirma que atacó defensas aéreas y depósitos de armas en Irán
Conflicto en Oriente Próximo