El Palau Provincial de la Diputación de Castellón se viste de fiesta con un 'Rotllo i Canya' monumental para Magdalena

La Diputación Provincial de Castellón se engalana a lo grande para recibir las fiestas de la Magdalena. El Palacio Provincial se viste de fiesta con los elementos más representativos de las fiestas fundacionales de la ciudad: el rollo, la caña y la cinta verde.

Para ello, durante la jornada de este miércoles se ha procedido a la instalación de un monumental Rotllo i Canya en el balcón de la calle Mayor como homenaje a la tradición, a la historia y al espíritu festivo que cada año une a Castelló y a sus municipios en torno a la Magdalena.

La pieza está compuesta por una caña de 8,5 metros de altura, fabricada en fibra de vidrio para garantizar ligereza y resistencia, con un diámetro de 45 centímetros. Junto a ella destaca un rollo de 1,8 metros de diámetro, unido a la estructura mediante una cinta tradicional verde de la Magdalena de 15 metros de longitud, reforzando la identidad y el carácter simbólico del conjunto.

La pieza ya luce en la fachada de la institución provincial. / MEDITERRÁNEO

Itinerario de la Romeria

La intervención ha sido diseñada específicamente para su integración en la fachada histórica del edificio provincial, respetando su arquitectura y realzando su presencia institucional durante las fiestas. La instalación se ha llevado a cabo siguiendo las indicaciones técnicas de la Diputación Provincial, garantizando su correcta exhibición a lo largo de la semana grande. Y es que, con esta iniciativa, la institución provincial quiere acompañar a toda la provincia en la vivencia de unas fiestas que forman parte del patrimonio cultural colectivo, contribuyendo a vestir la ciudad con uno de sus emblemas más reconocibles. Un Rotllo i Canya monumental por el que pasarán los romeros el próximo domingo 8 de marzo, en su subida a la ermita de la Magdalena.

Asimismo, la fachada de la plaza de les Aules también se ha engalanado y, bajo el lema ‘volem, volem, volem, que estiguen tots contents’, la institución provincial ha desplegado, por segundo año consecutivo, dos lonas a modo de macrocintas verdes de 10 metros de largo por 2,5 de ancho. Con todo, la Diputación de Castellón se suma a las fiestas de la Magdalena y ensalza el compromiso de la institución con las costumbres y tradiciones de la provincia.