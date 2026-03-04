Este es el plan B de Castelló para los actos de Magdalena frente a la previsión de lluvias

"La previsión del tiempo en Castelló para esta Magdalena 2026, como vemos todos en nuestros teléfonos móviles, es que hay probabilidad de lluvia". El primer teniente de alcalde de la capital de la Plana, Sergio Toledo, ha puesto de manifiesto esta mañana que se tiene en cuenta el impacto de la meteorología en la agenda programada de festejos y tienen listo un plan B ante posibles escenarios a consecuencia de las precipitaciones. Así lo ha indicado durante la presentación del dispositivo de limpieza para estas celebraciones.

"Los datos que tenemos a fecha de hoy, a pocos días, es que puede haber lluvias intermitentes y no en gran cantidad, en principio durante las primeras jornadas", ha apuntado el edil. Y es que a los festeros y castellonenses en general les preocupa qué tiempo hará en Castelló estas fiestas de la Magdalena.

Opciones ante una climatología adversa, con o sin alertas

"Vamos a intentar evitar, en la medida que lo permita la situación, suspender actos, como siempre evita la Junta de Fiestas también", ha valorado Toledo.

"Entonces, si hay que reprogramar, retrasar algunos minutos algún acto para conseguir que se haga, lo haremos. Si hubiera algún tipo de alerta climatológica que nos obligara a suspender algún acto, se haría. Y se intentaría reprogramar como se ha hecho en otras ocasiones a diferentes días", ha señalado.

Con todo, con el optimismo por delante, "vamos a intentar que si no hay alerta climatológica, pues podamos disfrutar de la Magdalena y a ver si nos respeta el tiempo", ha concluido.

