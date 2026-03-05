Castelló despertará en Magdalena con un 'tro de bac' atronador: 13.500 petardos en una hora

Por cuarto año consecutivo, Castelló se despertará el próximo viernes 13 con un atronador 'tro de bac' en el que, de 8.00 a 9.00 horas, participarán alrededor de 150 personas acreditadas como tiradores activos, que harán uso de aproximadamente 13.500 artificios. ¿Desde dónde? El recorrido arrancará en la plaza de la Independencia y finalizará en la plaza Mayor, donde se realizará un gran remate pirotécnico.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la batucada de Dimonis de la Plana, junto con la Dolçaina i Tabal de la Colla Xaloc, que aportarán el sonido tradicional y festivo que caracteriza a esta cita dentro de la semana grande de la ciudad.

La IV Despertà amb Tro de Bac, que han presentado este jueves las concejalas de Turismo, Arantxa Miralles; y Fiestas, Noelia Selma, se consolida como una de las principales iniciativas impulsadas para recuperar y reforzar esta tradición pirotécnica tan vinculada a la identidad castellonense. El evento está organizado por Dimonis de la Plana, gaiata 7 Cor de la Ciutat y Colla Xaloc, y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Castelló, además de la colaboración del comercio local La Botiga de la Figa.

La concejala de Turismo, con los organizadores de la 'despertà' del 'tro de bac'. / Mediterraneo

En el acto parriciparán, de una manera activa, la reina de las fiestas, Clara Sanz, junto a las damas de la ciudad, así como madrinas y presidentes de las gaiatas de la ciudad y miembros de la Federació de Colles de Castelló y la Gestora de Gaiatas. La jornada concluirá con un almuerzo típico de Castelló para los participantes, poniendo el broche final a una mañana que combina pólvora, música y tradición.

Unir tradición, fiestas y turismo

Al respecto, Miralles ha señalado que “desde el Ayuntamiento apoyamos esta iniciativa para potenciar la oferta turística de la mano de nuestra gente y de nuestras tradiciones más auténticas. La Despertà con Tro de Bac refuerza el atractivo de la Magdalena, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia singular que combina historia, cultura y participación”.

Por su parte, Selma ha destacado que “alcanzar la cuarta edición demuestra que esta tradición recuperada está plenamente consolidada en el programa festivo. La Magdalena es sentimiento, participación y raíces, y actos como la Despertà con Tro de Bac simbolizan el compromiso por mantener vivas nuestras costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones”.

Petardos para el 'tro de bac', que explosionan en contacto con el suelo. / Mediterraneo

Qué es el 'tro de bac'

El tro de bac tiene su origen en los antiguos trabajadores de la construcción que utilizaban pólvora para fracturar la piedra, y ya desde los años 1902 y 1903 existe constancia de su comercialización. Tras un periodo de declive motivado por la normativa europea, esta tradición ha sido recuperada en los últimos años, devolviendo a las calles de Castelló un elemento festivo único que forma parte de su patrimonio cultural.

Se trata de un petardo sin mecha que explota al impactar contra el suelo, siendo un artificio exclusivo de esta tradición festiva y sujeto a una estricta regulación. Solo podrán participar personas mayores de 18 años debidamente acreditadas, que hayan realizado previamente el curso de Consumidores Reconocidos como Expertos (CRE) y que formen parte de un Grupo CRE dado de alta en la Generalitat valenciana. Asimismo, no está permitido almacenar ni vender estos artificios, garantizando así el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente durante el desarrollo del acto.