Secciones

Es noticia
Clúster MaestrazgoJosé Elias MoncofaLluvia CastellónComercio Vila-realTrabajador pobrePrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin
Escuelas Pías avanza la Magdalena con su tradicional 'Pregonet' con la reina Ana en su trono

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Toni Losas

Escuelas Pías avanza la Magdalena con su tradicional 'Pregonet' con la reina Ana en su trono

Toni Losas

Castelló
RRSS WhatsAppCopiar URL

El colegio Escuelas Pías de la capital se ha avanzado al Inici de la semana grande de Castelló con su ya tradicional Pregonet, que, mirando al cielo, ha contando con la presencia de la reina infantil de las fiestas de Castelló, Ana Colón, y sus damas infantiles de la ciudad, que han escuchado, atentas, los versos del Pregó. Al ritmo de la dolçaina i el tabal, de los clarines y de la banda del centro, ha habido presentación de cargos, con ofrendas, bailes tradicionales y representación de las gaiatas, entes vinculados, collas, y autoridades, entre los invitados. A la salida, el alumnado ha 'disparado' una mascletà con botellas de agua.

TEMAS

Tracking Pixel Contents