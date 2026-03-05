Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Toni Losas

Escuelas Pías avanza la Magdalena con su tradicional 'Pregonet' con la reina Ana en su trono

El colegio Escuelas Pías de la capital se ha avanzado al Inici de la semana grande de Castelló con su ya tradicional Pregonet, que, mirando al cielo, ha contando con la presencia de la reina infantil de las fiestas de Castelló, Ana Colón, y sus damas infantiles de la ciudad, que han escuchado, atentas, los versos del Pregó. Al ritmo de la dolçaina i el tabal, de los clarines y de la banda del centro, ha habido presentación de cargos, con ofrendas, bailes tradicionales y representación de las gaiatas, entes vinculados, collas, y autoridades, entre los invitados. A la salida, el alumnado ha 'disparado' una mascletà con botellas de agua.