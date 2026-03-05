'Mediterráneo' presenta los pins de la Magdalena 2026: cuatro modelos para los más festeros

Castelló ya huele a fiestas de la Magdalena 2026 y la previa llega este año acompañada de un recuerdo muy especial para los amantes de la celebración. Con motivo de las fiestas fundacionales de la ciudad, el Periódico Mediterráneo lanza unos nuevos pins con imán que permiten llevar el espíritu festivo en la ropa o en cualquier superficie metálica.

La colección incluye cuatro modelos diferentes inspirados en expresiones y elementos populares de las fiestas grandes de Castelló. Cada diseño recoge frases y símbolos muy reconocibles para los castellonenses y para quienes viven con intensidad la semana grande de la ciudad. De hecho, entre los modelos disponibles se encuentran ilustraciones con lemas tan populares como 'Sense rotllo no hi ha Magdalena', 'Ximpum Tracatrà!', 'Anem, anem!' y 'De soca!', todos ellos acompañados de dibujos festivos que evocan el ambiente de la Romeria, la música y la tradición.

Estos pins se han diseñado, además, con imán incorporado, lo que permite utilizarlos de varias formas: como pin tradicional en la ropa o colocarlos en superficies metálicas como la nevera, convirtiéndolos en un pequeño recuerdo de las fiestas.

Cómo conseguirlos

La promoción ya está disponible por 2,95 euros cada pin, más cupón cada uno, y puede conseguirse en el quiosco habitual. También existe la opción de adquirirlos llamando al teléfono 964 34 95 00.

Con cuatro modelos distintos para elegir, los castellonenses ya tienen una nueva forma de mostrar su orgullo festero y llevar consigo, durante todo el año, un pequeño símbolo de una de las fiestas más emblemáticas de la provincia. 🎉