Los monumentos de la gaiata 1 sí entran finalmente en el concurso de Magdalena a 48 horas del Inici

Todas las gaiatas de la ciudad, las de los 19 sectores que componen el mapa festero de Castelló, se medirán por igual en el Concurso de gaiatas Ciutat de Castelló, que se fallará el martes por la tarde. Los dos monumentos de la 1 Brancal de la Ciutat, inicialmente descalificados por presentar la documentación para el certamen fuera de plazo debido a unos problemas informáticos, concurrirán finalmente después de que el consejo rector de Fiestas, reunido este jueves, diera luz verde.

Eso sí, ha sido después de un árduo debate sobre el procedimiento. La potestad de decisión sobre el tema, después de que el presidente del sector, presentará un escrito explicando las causas y adjuntando un escrito con las firmas de los presidentes de los otros 18 sectores para reconducir la situación, es de la presidencia del Patronat, que recae en la concejala de Fiestas, Noelia Selma, que lo elevó ayer al pleno del ente, a 48 horas del Inici de la semana grande de Castelló.

Tras la votación, se ha acordado que los dos monumentos, bajo los lemas de 'Il·lusió il·luminada' y 'Llum de soca', se medirán a los otros 18 sectores.

El presidente de Brancal de la Ciutat, Arturo España, ha destacado que "es una muy buena noticia para el sector, que ha trabajado duro todo el año en el Almacén", y ha dado "las gracias a las gaiatas hermanas por el apoyo". Ha avanzado que "a la espera de la resolución oficial, elevará tras las fiestas una solicitud formal para que este problema no vuelva a suceder a su sector ni a ningún otro".

Un Remember solidario

En la reunión, el consejo rector aprobó el concierto benéfico a favor de la Asociación Sofía, la princesa guerra y la lucha contra la esclerosis tuberosa, en las primeras sesiones de DJ del Magdalena Remember en el Recinto de Ferias y Conciertos-Refeyme, con una aportación de 500 euros por los vasos reutilizables que se entregarán. La medida ha contado, según las fuentes consultadas, con los votos en contra y las críticas de los vocales de la oposición, sobre todo el PSPV.

Y, después de varias modificaciones en las actas por omisión de beneficiarios, se ha acordado la concesión de los Fadrins d'Or y Argent para la Magdalena 2026, que se entregarán este sábado en la ceremonia que dará comienzo a la semana grande, en la plaza Mayor, si el tiempo lo permite.