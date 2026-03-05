Reportatge
On naixen les festes de la Magdalena: les reines visiten el Magatzem de Gaiates
Mentre el rellotge de la festa plena castellonera avança ràpid, a 48 hores de que, si la meteorologia ho permet, l'Inici marque el batec germinal de la Magdalena 2026, el Magatzem de Gaiates Pepín Marco ha rebut la visita de Clara Sanz i Ana Colón, amb l'alcaldessa, Begoña Carrasco
Mentre el rellotge de la festa plena castellonera avança ràpid, a 48 hores de que, si la meteorologia ho permet, l'Inici marque el batec germinal de la Magdalena 2026, el Magatzem de Gaiates Pepín Marco ha rebut la visita de les reines, Clara Sanz i Ana Colón, amb l'alcaldessa, Begoña Carrasco; i la regidora de Festes, Noelia Selma. Una visita que, com les màximes ambaixadors festeres van dir, els omple el cor de joia festera en veure com el màxim símbol de la ciutat, la gaiata, encen la seua llum per avançar que (quasi) el dia és arribat, com diu el porte Bernat Artola en el seu Pregó.
Les 19 comissions de sector estan ja donant els últims retocs als seus respectius monuments a poques hores de traure-les al carrer, per a la Desfilada de diumenge a la nit, després de la Tornà en el dia de la Romeria. I moltes estan ja procedint als seus batejos, com la 1 Brancal de la Ciutat i les seues 'Il·lusió il·luminada' i 'Llum de soca'. Pero de la 'Llumeneta de Fadrell' i 'Llum al cel' a la 'Tradició gaiatera' i 'En les nostres mals' de La Cultural, una a una, les gaiates ja han pres forma, ja resorgeix com a símbol de llum, amb les comissions celebrant el dia més esperat de l'any, en el que les trauen al carrer per mostrar-les al món.
38 lemes per a 38 monuments
Ahí queda el 'Batec de llums' i 'Univers gaiater' de Porta del Sol, 'El fanal de L'Armelar' i 'Esclat de llum d'infantessa' de la 4; 'Llum de l'origen' i 'Camí a la Plana', d'Hort dels Corders; 'Esplendor de llum eterna' i 'El mirall de les fades', de Farola-Ravalet; 'Llum de genet etern' i 'Pensament al cel i claros al camí', de Cor de la Ciutat; 'Llum de tradició' i 'Magdalena infinita', de Portal de l'Om; 'Arrels de festa' i 'De soca i marjal', de L'Espartera; 'Orbe de llum' i 'Fanal de futur i tradició', de El Toll; 'El Raval de Sant Roc' i 'Esclat de forn', de Forn del Pla; 'Llum del poble' i 'La font dels somnis', de El Grau; 'Llum en la foscos' i 'Un gest a la Marieta', de Sensal; 'Font de Castàlia' i 'Oleatge marítim' de Castàlia; 'Llum de Sequiol' i 'Enfarolà' de la 15; 'Entre el cel i la terra' i 'Jocs de tradició' de Rafalafena; 'La fuente de Tir de Colom' i 'Quan la llum se fa poble', de la 17; 'Alçant el Crémor' i 'Llumenetes de Crémor', de la 18.
"Quilòmetre cero' de la festa"
L'alcaldesa ha lloat “la labor que durant tot l'any i de manera especial en les últimes setmanes, han realitzat des de les diferents comissions gaiateres de la nostra ciutat”. I ha destacat que “podem dir que el Magatzem de Gaiates és el ‘quilòmetre 0’ per al símbol per excel·lència de les nostres festes. És el lloc on tenen origen la màgia i la llum de la Magdalena a través d'aquests monuments que presidiran els diferents sectors en tots els districtes de la nostra ciutat”.
“Aquestes gaiates són exemple del treball conjunt, braç a braç, que es realitza des de les mateixes comissions, on a més participen membres de totes les edats. Les comissions són exemple d'unió i on naix el símbol de les nostres festes fundacionals, en les quals tots podem aportar el nostre granet d'arena”, ha insistit Begoña Carrasco.
La primera edila, amb les reines, també ha ressaltat que “aquest compromís de les comissions gaiteres va donar com a resultat que es reconeguera com a Bé d'Interés Cultural la Desfilada de Gaiates, reconeixent al símbol de Castelló com es mereix”.
Carrasco ha pogut agrair de manera personal als integrants de les comissions “totes eixes milers d'hores emprades en favor d'una de les senyes d'identitat més recognoscibles de les que compta la ciutat de Castelló- Amb una labor que, a més, arriba a les generacions més joves, garantint el relleu en les nostres festes i en l'amor per les nostres tradicions”.
