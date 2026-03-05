¿Tienes celiaquía? Una Magdalena 'gluten free' también es posible, con 'celiquedada' incluida en Castelló

Una Magdalena sin gluten es posible. Este 2026, la paella monumental de la Romeria de les Canyes será apta para celíacos y los mesones y foodtrucks contarán con espacios sin gluten.

Castelló mejora este año las medidas para facilitar que las personas con enfermedad celíaca puedan disfrutar de la Magdalena con mayor normalidad y seguridad. En este marco, la paella monumental de la Romeria del domingo, cita gastronómica con Mediterráneo, con el patrocinio de Arroz Dacsa, Coca-Cola, Cerveza Estrella Damm y Dil, con la colaboración de Alcampo y el Centro Comercial Salera, se elaborará de forma apta para celíacos, y la oferta gastronómica de mesones, como el Mesón de la Tapa y la Cerveza, y los foodtrucks incorporará espacios libres de gluten.

Además, como cierre a esta programación inclusiva, se ha organizado una “Celiquedada” en el marco de la Feria de Foodtrucks el lunes 9 de marzo a las 14:30 horas, donde, además de poder comer en el puesto Sabor a Pirineos, se realizarán sorteos y habrá varias sorpresas para los asistentes.

Ocio para todos

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha subrayado que “las fiestas de la Magdalena se disfrutan y se viven en la calle, y socializamos alrededor de una mesa”. En ese sentido, Selma ha recordado que, hasta ahora, muchas personas celíacas se encontraban con dificultades para participar en algunos de los momentos gastronómicos más populares, y ha señalado que “con estas acciones intentamos que puedan disfrutar, en la medida de lo posible, de los principales momentos gastronómicos de nuestras fiestas”.

Reunión de las concejalas de Fiestas y Bienestar Social con Acecova. / Mediterráneo

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado que “el compromiso de este equipo de gobierno es facilitar la vida a sus ciudadanos, que nadie se quede excluido y que puedan disfrutar de sus momentos de ocio sin problemas”. Adsuara ha remarcado que estas medidas permiten que “las personas celíacas puedan disfrutar con tranquilidad de la gastronomía de nuestras fiestas de la Magdalena”.

Estas acciones responden al trabajo y al compromiso municipal con la Asociación de Personas Afectadas de Enfermedad Celíaca de la Comunidad Valenciana (Acecova), con la que se viene colaborando para que, en la medida de lo posible, celebraciones, rutas gastronómicas y grandes citas festivas cuenten con alternativas sin gluten. De hecho, el Ayuntamiento ya dio un paso en esta línea en la Cabalgata de Reyes, con el lanzamiento de caramelos sin gluten, una medida que fue bien recibida por el colectivo y que marca la hoja de ruta de una Magdalena cada vez más inclusiva.

Mesón de la Tapa y la Cerveza, cita obligada en las fiestas de la Magdalena. / Manolo Nebot

Gastronomía inclusiva

En esa misma dirección, la paella monumental, que tradicionalmente se cocina a los pies del ermitorio de la Magdalena, será este año apta para celíacos. Pero el compromiso no se queda ahí: también se han incorporado criterios en las licitaciones para que ferias y mesones dispongan de zonas seguras sin gluten. Así, en el Mesón de la Tapa y la Cerveza, ubicado en la zona de la antigua estación, habrá un punto con cerveza sin gluten y sin alcohol, en el Mercado Gastronómico de la plaza Bisbe Pont i Gol se contará con una propuesta sin gluten en colaboración con Sabor a Colombia y en la Feria de Foodtrucks de la plaza Illes Columbretes habrá un puesto específico para personas celíacas, Sabor a Pirineos.