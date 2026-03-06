La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: "Ya se ha tomado una decisión"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha explicado hoy durante una comparencia en el ayuntamiento que, sobre la previsión de lluvias para este sábado de Magdalena, justo desde el Ayuntamiento han estado hablando esta mañana con la Junta de Fiestas y se ha tomado una decisión sobre la programación de actos una de las jornada neurálgicas, con actos previstos mañana, como la entrega de fadrins honorífics, la mascletà, el Pregó o la enfarolà.

"Es verdad que la previsión no es nada halagüeña. Para mañana dan una probabilidad importante de lluvias y por tanto habrá que coger paraguas, mirar el cielo y estar pendiente de los canales oficiales por las decisiones que se puedan y se deban tomar", ha señalado Carrasco. Por supuesto, "nosotros estamos en pleno contacto todo el Cecopal (policía, bomberos, etc.) porque lo primero de todo es garantizar la seguridad de los castellonenses. Por tanto, si hay alguna alerta o alguna alarma o algún problema para la seguridad esto es lo primero", ha insistido.

Si no quieres perderte ni un detalle, planifica tus fiestas con este completo Programa de Actos de las Fiestas de la Magdalena del 2026 en Castelló.

¿Cuál es la decisión que se ha adoptado por ahora?

Begoña Carrasco ha comparecido esta mañana. / I. F.

Carrasco ha expuesto que la decisión que se ha tomado, tras hablar con el organismo festivo, es que "de momento no se suspende nada, que todo continúa según lo previsto". La munícipe ha puntualizado que "los desfiles continuarán con normalidad y haremos los actos que el tiempo nos permita celebrar. Disfrutaremos de las fiestas aunque sea mojados. Cuenta la mitología que cuando bajamos del Castell Vell a la Plana no nos paró nada, ni la noche ni la lluvia. Esperemos que ahora tampoco. Estaremos minuto y resultado o partido o partido, mirando la climatología y veremos lo que podemos celebrar y lo que no".

Sobre el Pregón y los participantes de otros municipios

La máxima autoridad local de Castelló ha continuado informando acerca de que "la Junta de Fiestas está hablando con los pueblos de la provincia, porque no se puede cambiar de fecha el Pregó: primero porque es la cabalgata anunciadora y el pregoner tiene que cantar el Pregó porque si no, no empieza la fiesta; y además, porque los participantes de los pueblos entre semana trabajan". Así que, ha agregado, "el que quiera venir saldrá si el tiempo lo permite y el que no pueda también lo entenderemos porque lo primero es la seguridad". Y ha concluido: "Hay un refrán que en mi casa lo tengo en la pared: dice que en la vida no es esperar a que pase la tormenta sino a aprender a bailar bajo la lluvia. Así que yo les insto a todos a manaña bailar bajo la lluvia".

