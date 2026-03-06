Moros d’Alqueria funden fiesta, talento y cultura en sus galardones más magdaleneros

Moros d’Alqueria ha reafirmado este viernes su compromiso con la excelencia, con la tradición, con la innovación y con Castellón en la 16ª edición de los premios que, anualmente y cada viernes, de la festa, la vespra, entrega en el Teatro Principal hasta la bandera. Así lo ha dicho su presidente, Toño Font, que destacó que «cultura y fiestas están indisolublemente unidas» en su 50º aniversario, «con una convicción clara: apoyar, visibilizar y reconocer el talento».

Y estos tres pilares fueron ayer protagonistas en una cita con presencia institucional, encabezada por la alcaldesa, Begoña Carrasco, y numerosos concejales; y la reina de las fiestas de Castelló, Clara Sanz; junto con los moros al completo.

Los premiados

Una gala que abrió la marcha mora ganadora del Concurso de Composición en conmemoración de su medio siglo de vida, Qal’a saghúiram de Alfonso Yépez Chipi, y en la que David Pricop ha recogido el galardón Adrián Segura de Gastronomía; Aileen Fernández el galardón de Danza Clásica; Cruz Nieto, el de Danza Contemporánea; y Joan Orts el Premio Instrumentos de Banda. Todos ellos mostraron su talento sobre el escenario, antes de la entrega del premio Cultura y Fiestas Ciudad de Castellón a la Fundación Tchyminigagua de Bosa, de Bogotá (Colombia) , «ejemplo de cohesión y convivencia a través del arte que ha llevado el teatro de calle por todo el mundo», que ha recogido Venus Albeiro Silva, su presidente, «con orgullo y gratitud inmensa».

Moros d’Alqueria han rendido un emotivo homenaje a Manolo Llopis, uno de sus socios fundadores recientemente fallecido y ha nombrado socio de honor a José Domínguez.

La alcaldesa y la reina de las fiestas, junto con el presidente de Moros d'Alqueria, y el premiado con el Cultura y fiestas, entre otros, en el Teatro Principal. / Toni Losas.

Recuerdo a la esencia institucional

En su parlamento, el vicepresidente de la Diputación, Andrés Martínez, ha destacado que "la entrega de estos premios, que llegan a su decimosexta edición, supone el mejor preludio festivo posible y el auténtico arranque de la Magdalena. Los galardones ponen en valor tres pilares esenciales de las fiestas: la gastronomía, la música y la danza, al tiempo que apoyan el talento joven y reconocen la proyección internacional de la Magdalena. Enhorabuena a todos los finalistas y a todos los premiados porque con vuestro trabajo y esfuerzo demostráis que esta tierra es fuente inagotable de talento".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, cerrando el acto, ha subrayado la relevancia de estos galardones, destacando que “gracias a los Moros d’Alqueria, esta cita se ha convertido en un referente imprescindible. Una ceremonia que eleva a lo más alto, y en el mejor escenario posible, las virtudes, los ingredientes principales y a los protagonistas que hacen posibles nuestras fiestas”.

Asimismo, Carrasco ha querido poner en valor el trabajo desarrollado por la asociación a lo largo de sus 50 años de trayectoria. “Por eso, en nombre de toda la ciudad de Castellón, quiero agradecer una vez más, y este año de manera muy especial por su 50 aniversario, la labor de la asociación Moros d’Alqueria en favor de la fiesta y la cultura de la ciudad de Castellón”, ha afirmado. La primera edil también ha remarcado que se trata de “una entidad sencillamente imprescindible para entender lo que significa ese orgullo de ser y sentirnos de Castellón”.