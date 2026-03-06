El primer sábado de Magdalena, pendiente del cielo: estos son los actos que peligran
Todo Castellón está pendiente de la previsión meteorológica para este primer sábado de la Magdalena. Aunque con alternativas, son unas de las fiestas que más se viven en la calle y que atraen a visitantes de toda la provincia. La alerta amarilla por lluvias se ha fijado por Aemet para toda la jornada, con previsión de descargas de hasta 60 l/m2. Un pronóstico que hace pensar en salir de casa con el chubasquero o el paraguas en la mochila, por lo que pueda pasar. Y abrigados, ante unas temperaturas tirando a bajas. Pero que no impedirán disfutar de las fiestas y del almuerzo, si no es en una terraza al sol, sí bajo un toldo o en el interior de los bares y collas.
¿Qué actos son los que están en riesgo por la lluvia?
Muchos siguen atentos a la previsión por horas de Aemet, por cuanto pueda afectar en mayor o menor medida, variando la cosa si chispea o descarga una fuerte tromba.
La recepción de invitados y entrega de fadrinets honorífics de primera hora de la mañana podría pasarse a un escenario de interior próximo, como el ayuntamiento. La mascletà anunciadora, uno de los eventos que vive con más entrega la ciudadanía, es otro de los que está a expensas de la lluvia.
De hecho, en València el pasado jueves el Ayuntamiento y la comisión de fiestas decidió suspender la mascletà "al no darse las condiciones de seguridad para el montaje debido a la lluvia y la humedad, y el cumplimiento estricto de los protocolos". Otro de los acontecimientos pirotécnicos más esperados, l'Enfarolà, está programada para la noche. Veremos si afecta.
El desfile y el homenaje al rey Jaume I podría tener que realizarse con paraguas y cubrefaldas para proteger los vestidos.
Otro de los actos, ya por la tarde, cuyo lucimiento está en el aire es el Pregó: por su duración, larga; número de participantes, alto; y danzas -en riesgo si el suelo está muy mojado-. Acto neurálgico, desde el Ayuntamiento ya han indicado que no se va a suspender por ahora ningún acto, se irá decidiendo qué hacer mañana.
Pero sí han señalado que se están dando contactos con los pueblos participantes en el Pregó y si es cierto que alguna de las comitivas previstas podría fallar en asistencia. En Benicarló, por ejemplo, sí han tomado la decisión de suspender la cabalgata del Ninot, prevista para mañana sábado.
Para conocer la última hora de estas celebraciones puedes seguir aquí el directo del Periódico Mediterráneo.
En conclusión, siempre quedará disfrutar de la fiesta, aunque sea bajo el agua. Más de uno cruzará datos con el programa oficial de mañana. Pero quién sabe. Si no quieres perderte ni un detalle, planifica tu ruta en Magdalena con este completo Programa de Actos de las Fiestas de la Magdalena del 2026 en Castelló.
Sábado, 7 de marzo
10:30 h | Recepción de las delegaciones invitadas en la plaza Mayor y entrega de distinciones.
11:45 h | Anuncio oficial de fiestas en la calle Mª Rosa Molas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas de la 80 edición de la nueva etapa con fuegos aéreos.
12:00 h | Mascletà de inicio de las fiestas en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo. Patrocina FCC Medio Ambiente SAU.
12:30 h | Imposición del Pañuelo al gigante Tombatossals en la avenida del Lledó, en su rotonda, por parte de las collas 'En Boca de Tots', 'Glande Riotxa' y 'Por mi Carro Mato'. Finalizará el acto con remate de pirotecnia. Organiza Federació de Colles de Castelló. Colabora Patronat de Festes i Bombers de Castelló.
12:30 h | Apertura del Mesón de degustación de Cervezas y Tapas en la plaza de España (Antigua Estación).
12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Vinícola en el Parque Rafalafena.
12:30 h | Apertura de la Feria Food Trucks en la plaza Illes Columbretes.
12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Taurina en Paseo Ribalta frente a la Plaza de Toros.
12:30 h | Apertura del Mercado Artesanal en el antiguo recinto de Ferias y Mercados.
12:30 h | La Baixa del Rei Barbut y mañaneo del Rei Barbut en la plaza Las Aulas. Organiza Colla Rei Barbut.
12:30 h | La Kinky Band. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
13:00 h | Homenaje al Rey Jaime I en su monumento. Previamente, desfilada por las principales calles de la ciudad que partirá a las 12:00 h desde la plaza de Na Violant, organizado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.
16:00 h | Cabalgata del Pregón con el siguiente recorrido: c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. Patrocina Excma. Diputación Provincial de Castellón.
18:00 h | Los Indilos. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
18:00 h | Sonia y sus Secuaces. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 20:00 h | Tradicional volteo de la campana Maria para anunciar la víspera de la fiesta.
20:30 h | La Popera. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 22:00 - 02:00 h | Magdalena Remember Fest en el recinto de conciertos. Actuaciones de Marian Dacal B2B Eva Martí, Bandido feat Piropo y GEM junto con los dj’s Javi Boss, Miguel Serna, Ismael Lora, Dani BPM, Toni Rico y Abel K Kaña b2b Josvi.
22:00 h | Enfarolá del campanar a cargo de Xaloc y Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa).
23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
23:00 h | Salida de las Gaiatas del almacén y llegada a la ciudad por la calle San Roque (avenida de Benicàssim frente al Estadio Castalia).
23:30 h | La Kinky Band. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
00:00 h | Partiendo la Pana (Tributo a Estopa). Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo
- Programa de la Magdalena para el viernes 28 de marzo