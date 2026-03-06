El primer sábado de Magdalena, pendiente del cielo: estos son los actos que peligran

Todo Castellón está pendiente de la previsión meteorológica para este primer sábado de la Magdalena. Aunque con alternativas, son unas de las fiestas que más se viven en la calle y que atraen a visitantes de toda la provincia. La alerta amarilla por lluvias se ha fijado por Aemet para toda la jornada, con previsión de descargas de hasta 60 l/m2. Un pronóstico que hace pensar en salir de casa con el chubasquero o el paraguas en la mochila, por lo que pueda pasar. Y abrigados, ante unas temperaturas tirando a bajas. Pero que no impedirán disfutar de las fiestas y del almuerzo, si no es en una terraza al sol, sí bajo un toldo o en el interior de los bares y collas.

¿Qué actos son los que están en riesgo por la lluvia?

Muchos siguen atentos a la previsión por horas de Aemet, por cuanto pueda afectar en mayor o menor medida, variando la cosa si chispea o descarga una fuerte tromba.

Tiempo del sábado, 7 de marzo, en Castelló, por horas. Las 10.00 y las 17.00 horas son los momentos más críticos. La lluvia será persistente toda la jornada. / Aemet

La recepción de invitados y entrega de fadrinets honorífics de primera hora de la mañana podría pasarse a un escenario de interior próximo, como el ayuntamiento. La mascletà anunciadora, uno de los eventos que vive con más entrega la ciudadanía, es otro de los que está a expensas de la lluvia.

Imagen de una mascletá. / Mediterráneo

De hecho, en València el pasado jueves el Ayuntamiento y la comisión de fiestas decidió suspender la mascletà "al no darse las condiciones de seguridad para el montaje debido a la lluvia y la humedad, y el cumplimiento estricto de los protocolos". Otro de los acontecimientos pirotécnicos más esperados, l'Enfarolà, está programada para la noche. Veremos si afecta.

Enfarolà del campanar / David García

El desfile y el homenaje al rey Jaume I podría tener que realizarse con paraguas y cubrefaldas para proteger los vestidos.

Otro de los actos, ya por la tarde, cuyo lucimiento está en el aire es el Pregó: por su duración, larga; número de participantes, alto; y danzas -en riesgo si el suelo está muy mojado-. Acto neurálgico, desde el Ayuntamiento ya han indicado que no se va a suspender por ahora ningún acto, se irá decidiendo qué hacer mañana.

Imagen de archivo del inicio del Pregó de las fiestas de la Magdalena de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Pero sí han señalado que se están dando contactos con los pueblos participantes en el Pregó y si es cierto que alguna de las comitivas previstas podría fallar en asistencia. En Benicarló, por ejemplo, sí han tomado la decisión de suspender la cabalgata del Ninot, prevista para mañana sábado.

Para conocer la última hora de estas celebraciones puedes seguir aquí el directo del Periódico Mediterráneo.

En conclusión, siempre quedará disfrutar de la fiesta, aunque sea bajo el agua. Más de uno cruzará datos con el programa oficial de mañana. Pero quién sabe. Si no quieres perderte ni un detalle, planifica tu ruta en Magdalena con este completo Programa de Actos de las Fiestas de la Magdalena del 2026 en Castelló.