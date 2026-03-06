Programa de la Magdalena del 7 de marzo: todos los actos y conciertos del sábado

A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 7 de marzo, el primer día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Sábado 7 de marzo

10:30 h | Recepción de las delegaciones invitadas en la plaza Mayor y entrega de distinciones.

en la plaza Mayor y entrega de distinciones. 11:45 h | Anuncio oficial de fiestas en la calle Mª Rosa Molas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas de la 80 edición de la nueva etapa con fuegos aéreos.

en la calle Mª Rosa Molas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas de la 80 edición de la nueva etapa con fuegos aéreos. 12:00 h | Mascletá de inicio de las fiestas en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo. Patrocina FCC Medio Ambiente SAU.

Imagen de una mascletá. / Mediterráneo

12:30 h | Imposición del Pañuelo al gigante Tombatossals en la avenida del Lledó, en su rotonda, por parte de las collas 'En Boca de Tots', 'Glande Riotxa' y 'Por mi Carro Mato'. Finalizará el acto con remate de pirotecnia. Organiza Federació de Colles de Castelló. Colabora Patronat de Festes i Bombers de Castelló.

en la avenida del Lledó, en su rotonda, por parte de las collas Finalizará el acto con remate de pirotecnia. Organiza Federació de Colles de Castelló. Colabora Patronat de Festes i Bombers de Castelló. 12:30 h | Apertura del Mesón de degustación de Cervezas y Tapas en la plaza de España (Antigua Estación).

en la plaza de España (Antigua Estación). 12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Vinícola en el Parque Rafalafena.

en el Parque Rafalafena. 12:30 h | Apertura de la Feria Food Trucks en la plaza Illes Columbretes.

en la plaza Illes Columbretes. 12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Taurina en Paseo Ribalta frente a la Plaza de Toros.

en Paseo Ribalta frente a la Plaza de Toros. 12:30 h | Apertura del Mercado Artesanal en el antiguo recinto de Ferias y Mercados.

en el antiguo recinto de Ferias y Mercados. 12:30 h | La Baixa del Rei Barbut y mañaneo del Rei Barbut en la plaza Las Aulas. Organiza Colla Rei Barbut.

en la plaza Las Aulas. Organiza Colla Rei Barbut. 12:30 h | La Kinky Band. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

| Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas 13:00 h | Homenaje al Rey Jaime I en su monumento. Previamente, desfilada por las principales calles de la ciudad que partirá a las 12:00 h desde la plaza de Na Violant, organizado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

Imagen del homenaje a Jaime I en la Magdalena del 2024. / Mediterráneo

16:00 h | Cabalgata del Pregón con el siguiente recorrido: c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. Patrocina Excma. Diputación Provincial de Castellón.

con el siguiente recorrido: c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. Patrocina Excma. Diputación Provincial de Castellón. 18:00 h | Los Indilos. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas 18:00 h | Sonia y sus Secuaces . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 20:00 h | Tradicional volteo de la campana Maria para anunciar la víspera de la fiesta.

para anunciar la víspera de la fiesta. 20:30 h | La Popera . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 22:00 - 02:00 h | Magdalena Remember Fest en el recinto de conciertos. Actuaciones de Marian Dacal B2B Eva Martí, Bandido feat Piropo y GEM junto con los dj’s Javi Boss, Miguel Serna, Ismael Lora, Dani BPM, Toni Rico y Abel K Kaña b2b Josvi .

en el recinto de conciertos. Actuaciones de junto con los dj’s . 22:00 h | Enfarolá del campanar a cargo de Xaloc y Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa).

Espectáculo de pirotécnia en la Enfarolà / Erik Pradas

23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:00 h | Salida de las Gaiatas del almacén y llegada a la ciudad por la calle San Roque (avenida de Benicàssim frente al Estadio Castalia).

y llegada a la ciudad por la calle San Roque (avenida de Benicàssim frente al Estadio Castalia). 23:30 h | La Kinky Band. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas 00:00 h | Partiendo la Pana (Tributo a Estopa). Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

Escenarios de collas y gaiatas:

Escenario Rey Don Jaime (Coolmod / Estrella Damm)

12:00 El Serrucho

El Serrucho 17:00 Five

Five 19:00 Kasparov

Kasparov 22:00 Bandalay (Welcome MGD)

Plaza Tetuán

17:30 Los Makis

Colla del Rei Barbut - Les Aules

12:30 La Kinky Band

La Kinky Band 18:00 Los Indios

Los Indios 23:30 La Kinky Band

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

18:00 Sonia y sus Secuaces

Sonia y sus Secuaces 20:30 La Popera

La Popera 00:00 Partiendo la Pana (tributo Estopa)

Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca

18:30 Culpables

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

12:00 Inauguración + DJ JJ + Bella Donna

Inauguración + DJ JJ + Bella Donna 17:00 Festival The END remember/pachanga

Festival The END remember/pachanga 23:30 Bella Donna

Gaiata 5 — Hort dels Corders

12:30-14:30 Grupo musical

Grupo musical 18:00 Grupos musicales (hasta cierre)

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

12:00 Inauguración + Festa Remember "TonetMarzá&friends"

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

13:00 Inauguración del envelat + The Mash

Inauguración del envelat + 19:00 Simago Lemons

Simago Lemons 23:00 Five Cover Band

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

12:00 DJaleo

DJaleo 21:00 DJ Raúl Camacho

DJ Raúl Camacho 23:00 Barreño Rock Band

Barreño Rock Band 02:00 DJ Raúl Camacho

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

12:00 Inauguración + Festa de la Cervesa

Inauguración + Festa de la Cervesa 18:00 Tributo a ESTOPA

Tributo a ESTOPA 19:30 DJs nacionales y locales

Gaiata 14 — Castàlia

13:00 Inauguración de la tasca con degustación de embutido y sangría

Gaiata 19 — La Cultural