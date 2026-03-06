Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa de la Magdalena del 7 de marzo: todos los actos y conciertos del sábado

Todos los actos del primer día de las fiestas de Castelló

Bailes regionales en el Pregó.

Bailes regionales en el Pregó. / KMY ROS

Alberto Campos

Castellón

A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 7 de marzo, el primer día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Sábado 7 de marzo

  • 10:30 h | Recepción de las delegaciones invitadas en la plaza Mayor y entrega de distinciones.
  • 11:45 h | Anuncio oficial de fiestas en la calle Mª Rosa Molas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas de la 80 edición de la nueva etapa con fuegos aéreos.
  • 12:00 h | Mascletá de inicio de las fiestas en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo. Patrocina FCC Medio Ambiente SAU.
Imagen de una mascletá.

Imagen de una mascletá. / Mediterráneo

  • 12:30 h | Imposición del Pañuelo al gigante Tombatossals en la avenida del Lledó, en su rotonda, por parte de las collas 'En Boca de Tots', 'Glande Riotxa' y 'Por mi Carro Mato'. Finalizará el acto con remate de pirotecnia. Organiza Federació de Colles de Castelló. Colabora Patronat de Festes i Bombers de Castelló.
  • 12:30 h | Apertura del Mesón de degustación de Cervezas y Tapas en la plaza de España (Antigua Estación).
  • 12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Vinícola en el Parque Rafalafena.
  • 12:30 h | Apertura de la Feria Food Trucks en la plaza Illes Columbretes.
  • 12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Taurina en Paseo Ribalta frente a la Plaza de Toros.
  • 12:30 h | Apertura del Mercado Artesanal en el antiguo recinto de Ferias y Mercados.
  • 12:30 h | La Baixa del Rei Barbut y mañaneo del Rei Barbut en la plaza Las Aulas. Organiza Colla Rei Barbut.
  • 12:30 h | La Kinky Band. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
  • 13:00 h | Homenaje al Rey Jaime I en su monumento. Previamente, desfilada por las principales calles de la ciudad que partirá a las 12:00 h desde la plaza de Na Violant, organizado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.
Imagen del homenaje a Jaime I en la Magdalena del 2024.

Imagen del homenaje a Jaime I en la Magdalena del 2024. / Mediterráneo

  • 16:00 h | Cabalgata del Pregón con el siguiente recorrido: c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. Patrocina Excma. Diputación Provincial de Castellón.
  • 18:00 h | Los Indilos. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
  • 18:00 h | Sonia y sus Secuaces. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
  • 20:00 h | Tradicional volteo de la campana Maria para anunciar la víspera de la fiesta.
  • 20:30 h | La Popera. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
  • 22:00 - 02:00 h | Magdalena Remember Fest en el recinto de conciertos. Actuaciones de Marian Dacal B2B Eva Martí, Bandido feat Piropo y GEM junto con los dj’s Javi Boss, Miguel Serna, Ismael Lora, Dani BPM, Toni Rico y Abel K Kaña b2b Josvi.
  • 22:00 h | Enfarolá del campanar a cargo de Xaloc y Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa).
Espectáculo de pirotécnia en la Enfarolà

Espectáculo de pirotécnia en la Enfarolà / Erik Pradas

  • 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
  • 23:00 h | Salida de las Gaiatas del almacén y llegada a la ciudad por la calle San Roque (avenida de Benicàssim frente al Estadio Castalia).
  • 23:30 h | La Kinky Band. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
  • 00:00 h | Partiendo la Pana (Tributo a Estopa). Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

Escenarios de collas y gaiatas:

Escenario Rey Don Jaime (Coolmod / Estrella Damm)

  • 12:00 El Serrucho
  • 17:00 Five
  • 19:00 Kasparov
  • 22:00 Bandalay (Welcome MGD)

Plaza Tetuán

  • 17:30 Los Makis

Colla del Rei Barbut - Les Aules

  • 12:30 La Kinky Band
  • 18:00 Los Indios
  • 23:30 La Kinky Band

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

  • 18:00 Sonia y sus Secuaces
  • 20:30 La Popera
  • 00:00 Partiendo la Pana (tributo Estopa)

Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca

  • 18:30 Culpables

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

  • 12:00 Inauguración + DJ JJ + Bella Donna
  • 17:00 Festival The END remember/pachanga
  • 23:30 Bella Donna

Gaiata 5 — Hort dels Corders

  • 12:30-14:30 Grupo musical
  • 18:00 Grupos musicales (hasta cierre)

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

  • 12:00 Inauguración + Festa Remember "TonetMarzá&friends"

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

  • 13:00 Inauguración del envelat + The Mash
  • 19:00 Simago Lemons
  • 23:00 Five Cover Band

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

  • 12:00 DJaleo
  • 21:00 DJ Raúl Camacho
  • 23:00 Barreño Rock Band
  • 02:00 DJ Raúl Camacho

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

  • 12:00 Inauguración + Festa de la Cervesa
  • 18:00 Tributo a ESTOPA
  • 19:30 DJs nacionales y locales

Gaiata 14 — Castàlia

  • 13:00 Inauguración de la tasca con degustación de embutido y sangría

Gaiata 19 — La Cultural

  • 14:00 Apertura oficial de la carpa
  • 21:00 Cena de pa i porta
  • 22:30 Disc mòbil
  • 00:00 Traslado de la Gaiata al c/ Sanahuja

