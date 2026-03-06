Programa de la Magdalena del 7 de marzo: todos los actos y conciertos del sábado
Todos los actos del primer día de las fiestas de Castelló
Castellón
A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 7 de marzo, el primer día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Sábado 7 de marzo
- 10:30 h | Recepción de las delegaciones invitadas en la plaza Mayor y entrega de distinciones.
- 11:45 h | Anuncio oficial de fiestas en la calle Mª Rosa Molas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas de la 80 edición de la nueva etapa con fuegos aéreos.
- 12:00 h | Mascletá de inicio de las fiestas en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo. Patrocina FCC Medio Ambiente SAU.
- 12:30 h | Imposición del Pañuelo al gigante Tombatossals en la avenida del Lledó, en su rotonda, por parte de las collas 'En Boca de Tots', 'Glande Riotxa' y 'Por mi Carro Mato'. Finalizará el acto con remate de pirotecnia. Organiza Federació de Colles de Castelló. Colabora Patronat de Festes i Bombers de Castelló.
- 12:30 h | Apertura del Mesón de degustación de Cervezas y Tapas en la plaza de España (Antigua Estación).
- 12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Vinícola en el Parque Rafalafena.
- 12:30 h | Apertura de la Feria Food Trucks en la plaza Illes Columbretes.
- 12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Taurina en Paseo Ribalta frente a la Plaza de Toros.
- 12:30 h | Apertura del Mercado Artesanal en el antiguo recinto de Ferias y Mercados.
- 12:30 h | La Baixa del Rei Barbut y mañaneo del Rei Barbut en la plaza Las Aulas. Organiza Colla Rei Barbut.
- 12:30 h | La Kinky Band. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
- 13:00 h | Homenaje al Rey Jaime I en su monumento. Previamente, desfilada por las principales calles de la ciudad que partirá a las 12:00 h desde la plaza de Na Violant, organizado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.
- 16:00 h | Cabalgata del Pregón con el siguiente recorrido: c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. Patrocina Excma. Diputación Provincial de Castellón.
- 18:00 h | Los Indilos. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
- 18:00 h | Sonia y sus Secuaces. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
- 20:00 h | Tradicional volteo de la campana Maria para anunciar la víspera de la fiesta.
- 20:30 h | La Popera. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
- 22:00 - 02:00 h | Magdalena Remember Fest en el recinto de conciertos. Actuaciones de Marian Dacal B2B Eva Martí, Bandido feat Piropo y GEM junto con los dj’s Javi Boss, Miguel Serna, Ismael Lora, Dani BPM, Toni Rico y Abel K Kaña b2b Josvi.
- 22:00 h | Enfarolá del campanar a cargo de Xaloc y Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa).
- 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
- 23:00 h | Salida de las Gaiatas del almacén y llegada a la ciudad por la calle San Roque (avenida de Benicàssim frente al Estadio Castalia).
- 23:30 h | La Kinky Band. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
- 00:00 h | Partiendo la Pana (Tributo a Estopa). Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
Escenarios de collas y gaiatas:
Escenario Rey Don Jaime (Coolmod / Estrella Damm)
- 12:00 El Serrucho
- 17:00 Five
- 19:00 Kasparov
- 22:00 Bandalay (Welcome MGD)
Plaza Tetuán
- 17:30 Los Makis
Colla del Rei Barbut - Les Aules
- 12:30 La Kinky Band
- 18:00 Los Indios
- 23:30 La Kinky Band
Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)
- 18:00 Sonia y sus Secuaces
- 20:30 La Popera
- 00:00 Partiendo la Pana (tributo Estopa)
Colla Bufanuvols - Plaza Mallorca
- 18:30 Culpables
Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)
- 12:00 Inauguración + DJ JJ + Bella Donna
- 17:00 Festival The END remember/pachanga
- 23:30 Bella Donna
Gaiata 5 — Hort dels Corders
- 12:30-14:30 Grupo musical
- 18:00 Grupos musicales (hasta cierre)
Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)
- 12:00 Inauguración + Festa Remember "TonetMarzá&friends"
Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)
- 13:00 Inauguración del envelat + The Mash
- 19:00 Simago Lemons
- 23:00 Five Cover Band
Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)
- 12:00 DJaleo
- 21:00 DJ Raúl Camacho
- 23:00 Barreño Rock Band
- 02:00 DJ Raúl Camacho
Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)
- 12:00 Inauguración + Festa de la Cervesa
- 18:00 Tributo a ESTOPA
- 19:30 DJs nacionales y locales
Gaiata 14 — Castàlia
- 13:00 Inauguración de la tasca con degustación de embutido y sangría
Gaiata 19 — La Cultural
- 14:00 Apertura oficial de la carpa
- 21:00 Cena de pa i porta
- 22:30 Disc mòbil
- 00:00 Traslado de la Gaiata al c/ Sanahuja
