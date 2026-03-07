Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antonio García, de Pirotecnia del Mediterráneo, primera mascletà de la Magdalena: "Ha sido un montaje complicado con la lluvia"

El responsable de la firma de Vilamarxant apuesta por "un disparo potente para marcar la línea"

Primera mascletà de las fiestas de la Magdalena 2026

Toni Losas

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

"Ha sido un montaje complicado con la lluvia, pero no es el primer sitio en el que llueve y no será el último". Así ha valorado el responsable de Pirotecnia del Mediterráneo, Antonio García, los preparativos de la primera mascletà de las fiestas de la Magdalena 2026, que a pesar de la molestia de la meteorología adversa ha hecho disfrutar este sábado a los castellonenses.

"Estamos acostumbrados también a trabajar así. No es lo más cómodo ni lo ideal y al final lo peor que me sabe es el público, que desluce mucho el día", ha añadido el responsable de la firma de Vilamarxant (Valencia) encargada del primer disparo de las fiestas al haberse impuesto el año pasado en el concurso.

"Con rotundidad"

"Ha sido un disparo potente para marcar la línea a los que vengan de concurso, con rotundidad, terremotos potentes como nos gusta hacer y bombardeo en condiciones", ha detallado García.

El responsable de Pirotecnia del Mediterráneo ha emplazado al martes, donde está previsto que vuelvan a disparar en el recinto del Primer Molí, dentro del concurso de mascletaes de este año.

