El Ayuntamiento de Castelló suspende el desfile del Pregó de la Magdalena

El consistorio y la Junta de Fiestas, tras consultar los servicios de meteorología y ante la previsión de continuidad de las precipitaciones toma esta decisión

Participantes en el desfile del Pregó sonrien pese a la suspensión del acto / Kmy Ros

Todos los castellonenses estaban pendientes del estado del cielo. Tras una mañana donde la lluvia ha hecho acto de presencia, pero se han podido realizar algunos de los actos como la mascletà inicial, el homenaje de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta o la tradición de vestir con el pañuelo festero a Tombatossals, la tarde llega con la primera cancelación.

El Pregó, uno de los actos centrales de las fiestas de la Magdalena se ha suspendido debido a la lluvia. Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento en un comunicado oficial pocos minutos antes del inicio del desfile, previsto para las 16.00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Castellón y la Junta de Fiestas, consultados los servicios de meteorología y ante la previsión de continuidad de las precipitaciones hasta las 18h de la tarde, se suspende el desfile del Pregó.

En su lugar, se emplaza a los entes festeros a acudir a las 19:00h al punto de partida de la Cavalcada del Pregó en el Forn del Pla, para iniciar, si el tiempo lo permite, el desfile en el que el Pregoner pueda cantar el Pregó.

