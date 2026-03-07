El Ayuntamiento de Castelló suspende el desfile del Pregó de la Magdalena

Todos los castellonenses estaban pendientes del estado del cielo. Tras una mañana donde la lluvia ha hecho acto de presencia, pero se han podido realizar algunos de los actos como la mascletà inicial, el homenaje de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta o la tradición de vestir con el pañuelo festero a Tombatossals, la tarde llega con la primera cancelación.

El Pregó, uno de los actos centrales de las fiestas de la Magdalena se ha suspendido debido a la lluvia. Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento en un comunicado oficial pocos minutos antes del inicio del desfile, previsto para las 16.00 horas.

Comunicado oficial

Desde el Ayuntamiento de Castellón y la Junta de Fiestas, consultados los servicios de meteorología y ante la previsión de continuidad de las precipitaciones hasta las 18h de la tarde, se suspende el desfile del Pregó.

En su lugar, se emplaza a los entes festeros a acudir a las 19:00h al punto de partida de la Cavalcada del Pregó en el Forn del Pla, para iniciar, si el tiempo lo permite, el desfile en el que el Pregoner pueda cantar el Pregó.

En Directo

Toni Losas Antonio García, de Pirotecnia del Mediterráneo, primera mascletà de la Magdalena: "Ha sido un montaje complicado con la lluvia" "Ha sido un montaje complicado con la lluvia, pero no es el primer sitio en el que llueve y no será el último". Así ha valorado el responsable de Pirotecnia del Mediterráneo, Antonio García, los preparativos de la primera mascletà de las fiestas de la Magdalena 2026, que a pesar de la molestia de la meteorología adversa ha hecho disfrutar este sábado a los castellonenses. Completa la información pinchando aquí

Kmy Ros Un Pregó improvisado bajo la lluvia y con mucho humor Ante la suspensión del desfile del Pregó, un grupo de castellonenses ha realizado uno improvisado bajo la lluvia y con mucho humor

