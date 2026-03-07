Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El buen rollo de los almuerzos: estos son los que más triunfan

Sin prisa, de tertulia y con todas las fiestas por delante. El momento del ‘esmorzaret’ es más que un ritual, pues en Magdalena la carta eleva al protagonismo al ‘esgarraet’, los bocatas de chipirones, las manitas, los ‘ximos’ y el carajillo para rematar.

Erik Pradas / Noelia Martínez

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

«Hemos abierto a las seis de la mañana. Y desde las 8.30 h. no hemos parado de servir almuerzos». David, de cafetería Amado, en la zona de tascas, explicaba ayer cómo arrancaba el primer sábado de Magdalena, con el indispensable esmorzaret de amigos y collas, antes de la mascletà. «Se han vendido muchos bocadillos de lomo, magro con tomate, los típicos ximos y algo de repostería para el camino». En el cercano bar del Mercat, una camarera detalla: «Nos piden muchas manitas y bocadillitos variados, acompañados de cerveza y vino con gaseosa». En la terraza del local, un grupo de amigos ha probado las manitas, esgarraet y caracoles. Luego se van a la mascletà, «y de allí a la cerveza, a comer y a bailar». Por toda la ciudad se da este buen rollo.

En Santa Clara unos jóvenes que se autodenominan Los Amados, «porque siempre venimos a esta tasca», comentan que son «fieles a las pelotas de Macián, las longanizas y la coca de tomate». Todo tiene muy buena pinta. Y no solo al aire libre, donde el tiempo ha respetado, también en el interior de las cafeterías, como en la del Centro. Unos amigos de la Pobla Tornesa, de sonrisa permanente, y con la bolsa de Mediterráneo, disfrutan de calamares y bocata de chipirones. Han encontrado sitio para aparcar a la primera y mesa sin reserva. Empiezan la Magdalena con la suerte de cara.

