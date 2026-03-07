Castelló mira al cielo en el inicio de la Magdalena con alerta amarilla

Mirando al cielo y pendientes de que la alerta amarilla decretada ayer por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no se eleve a naranja. Miles de personas de Castelló y de toda la provincia vigila la previsión meteorológica al minuto para tomar la calle este primer sábado de Magdalena, el de la primera mascletà, el Homenaje al Rei, la apertura del Mesón de la Tapa y la Cerveza, la Enfarolà y el Pregó, con participación de representantes de 53 municipios.

Unas fiestas del pueblo y para el pueblo, abiertas e inclusivas, que se viven en la calle... y es posible que bajo una tormenta de hasta 60 l/m², si se cumple el pronóstico, lo que hace pensar ya en recuperar los chubasqueros y los paraguas en la mochila, por lo que pueda pasar. Y con abrigo, ante unas temperaturas que van a la baja.

Eso sí, ni la lluvia ni el frío impedirán a Castelló disfutar del Inici de la semana grande, esa marcada en rojo en el calendario de la ciudadanía y que mantiene una ocupación hotelera de hasta el 98% en fin de semana; y que, para la hostelería «es la semana de más recaudación del año», con un impacto económico estimado en 18 millones, además de generarse empleo estacional.

Aemet da poca tregua

Mientras Aemet da apenas una tregua en horas contadas del día, a partir de las 10.00 horas, poco antes de arrancar las fiestas, deja rayos y truenos en el panorama del resto de la jornada.Entre los festeros, preocupa, y mucho, la suspensión de la mascletà de Pirotecnia del Mediterráneo (12.00 horas); o cómo afectará al vistoso Homenaje al Rei en Jaume de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en su 75º aniversario (13.00 horas) y, sobre todo, al Pregó (16.00 horas).

Y, ya por la noche, a la Enfarolà (22.00 horas). La recepción de invitados y entrega de fadrinets honorífics de primera hora de la mañana podría pasarse a un escenario de interior próximo, como el ayuntamiento. Para eso sí que hay plan B.

"Todo continúa según lo previsto"

Habrá que abrir los paraguas y ponerse los cubrefaldas para protegerse de la lluvia, pero sin dejar de vivir la Magdalena al minuto. De momento, según avanzó ayer la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, «no se suspende nada, de momento; todo continúa según lo previsto». La munícipe puntualizó que «los desfiles continuarán con normalidad y haremos los actos que el tiempo nos permita. Disfrutaremos de las fiestas aunque sea mojados».

«Habrá que coger paraguas, mirar el cielo y estar pendiente de los canales oficiales», señaló, poniendo el acento en que «estamos en permanente contacto desde Cecopal porque lo primero es garantizar la seguridad de los castellonenses». Y señaló que ya se contactó ayer con los pueblos participantes en el Pregó ante la previsión de que alguno pueda fallar.

Además, las gaiatas aplazan la salida de las gaiatas del Almacén de la noche del sábado al domingo a mediodía, para que no pasen la noche en la calle cara al Desfile. Informa I. Fernández.