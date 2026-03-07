Castelló rememora sus orígenes con el tributo al Rey Jaume I

Castelló ha vuelto a rendir honores un año más, en este primer sábado de las fiestas de la Magdalena, al Rey Jaume I, fundador de la ciudad, con el tradicional tributo que organiza la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

La avenida Rey Don Jaime ha asistido, con una gran afluencia pese a la lluvia, a este homenaje en el monumento, obra del escultor Viciano, que busca evocar los orígenes de la ciudad. Esta vez, la comitiva no ha recorrido antes las calles más céntricas de la ciudad debido a la meteoroogía adversa,

Una edición del tributo que ha estado marcada por el 75º aniversario de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta y en la que Benjamín Garcés, castellonense de soca, ha sido el encargado de dar vida al Rey Jaume I.

El cortejo ha contado además con la presencia destacada de Na Violant d’Hongria, Victoria Arcos Vicente; además de sus dones de companya: Claudia Ortiz (Na Dolça), Michelle Valverde (Na Eva), Rosa Ribes (N'Ermengarda), Itziar Ripollés (Na Margarida), Natalia Usó (Na Provençala) y Ainoa Barraza (Na Rama). Entre las autoridades también ha estado presente la reina de las fiestas, Clara Sanz; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; y el prohom de la Germandat, Héctor Prades.

El monarca de la Corona de Aragón ha protagonizado uno de los momentos centrales del acto, con la lectura de la Llicència de Trasllat. Tampoco ha faltado el recitado del laudo arbitral por Na Violant.

«Per la Mare de Déu, Sant Jaume i Sant Cristòfol!», se ha proclamado, evocando las palabras que marcan el inicio de la historia de Castelló, al grito de «Fadrell!» como colofón.

Como marca la tradición, les dones de companya han depositado la rosa caballeresca junto al monumento. Y como broche de oro se ha depositado la corona de laurel para ensalzar al fundador de la ciudad.

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta volverá a ser protagonista el martes, 10 de marzo, a las 20 horas, con el XLI Homenaje a Na Violant de Hongria, que tendrá lugar en la plaza que lleva su nombre y que alberga su monumento, precediéndole un desfile desde la avenida Rey Don Jaime.