Castelló ‘toma’ la calle pese a la lluvia en un Pregó exprés

Una Cavalcada del Pregó exprés y en diferido. Castelló ha tomado este sábado las calles y las plazas en un arranque de las fiestas de la Magdalena 2026, las del 775º aniversario de la fundación de la ciudad, pasado por agua. Pero los 40 l/m² que han caído sobre la capital, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, a ratos como si fuera una cortina de agua a ratos como un mantó que no dejaba ver, no consiguieron aguar la fiesta de la ciudadanía.

Porque, como dijo la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, «las fiestas de la Magdalena son patrimonio de todos, tanto si llueve como si hace sol». Y como unas fiestas que son testimonio de nuestra historia, las fiestas ha llegado para instalarse en la castellonería durante nueve días. Porque, en Castelló, hay ganas de Magdalena.

Galería de imágenes: Pregó de la Magdalena 2026 / Toni Losas

Suspensión y más lluvia

Un orgull de geneaologia que nunca se puso en duda pero que tembló en sus cimientos en algunos corazones cuando, a poco de las 16.00 horas, elAyuntamiento, en un comunicado oficial, anunciaba la suspensión del Pregó. El desconcierto se instaló en la festa, con una convocatoria que emplazaba «a los entes festeros a acudir a las 19.00 horas en Forn del Pla para iniciar, si el tiempo lo permite, el desfile en el que el pregoner pueda cantar el Pregó». Y la lluvia, que no cesaba sobre Castelló.

Y el tiempo lo permitió. En el Forn del Pla se citaron, corrin corran, cerca de mil participantes, un tercio de los previstos inicialmente, para celebrar un Pregó que es testigo de la historia de Castelló, desde la mitología al terme de Castelló.

Moros d'Alqueria, con la blusa negra, y no con sus espectaculares trajes como acostumbra a desfilar en el Pregó. / Toni Losas

Del Rey Barbut a Moros en blusa negra

El Rey Barbut ha encabezado la comitiva, con unos cabuts sin gegants, que no salieron por riesgo de caída, seguidos, ya en la parte de la fundación, por los Moros d’Alqueria, ataviados con su tradicional blusa negra, cimitarra (y paraguas) en mano para ordenar las filaes pero sin la espectacularidad de sus trajes, especiales para su 50º aniversario, que regresaron, seguro mediante ante la lluvia, a Cocentaina.

L’Aljama, con su Adelantat Toni el Figuero, ha repartido oro y romero a los espectadores, muchos bajo el paraguas. En un Pregó de hora y media, que finalizó a las 20.25 horas, con la entrada de la reina, Clara Sanz, en la carroza real acompañada de las damas de la ciudad y de las madrinas, en la Puerta del Sol, ha sido la representación cristiana de las tres culturas de ese 1251 en el que hace 775 años nació la ciudad, con la entrega de su 'partida de nacimiento', el Privilegi de Trasllat, la más nutrida.

La reina, Clara Sanz, en su carroza. / Toni Losas

Con los Caballeros Templarios y la Germandat dels Cavallers al completo, con Na Violant d’Hongria acompañada del rei En Jaume 2026 a pie, y no a caballo, que leyó el documento fundacional ante el palco delante de la alcaldesa, Begoña Carrasco, en uno de los momentos más emocionantes del desfile.

Colla Bacalao y su batucada, y la pólvora de los Trabucaires de Xaloc, dejó paso a una provincia -Centro Aragonés mediante- con muchas bajas, dando paso a un terme de Castelló que estrenó rótulos de las partidas con las gaiatas y grupos de baile, además de la representación de Alicante, con Adriana Vico al frente.

Manuel Torada pudo alzar la voz para entonar que ‘Ja el dia és arribat’

«Feliz», «sin palabras», «exultante». Son los tres calificativos con los que el profesor y tenor Manuel Torada, pregoner de las fiestas de la Magdalena 2026, definió su camino ayer desde el Forn del Pla hasta la Puerta del Sol entonando a viva voz bien alto y claro los versos del poeta BernatArtola con los que Castelló entero sabe que Ja el dia és arribat. Y lo hizo mirando al cielo toda la tarde, desde que a las 16.00 horas se suspendiera -o aplazara- la Cavalcada, y esperando que se abriera el cielo para que pudiera «clamar a Castelló que ya estamos de fiesta, que ya es Magdalena».

Manuel Torada, entonando el Pregó en el Forn del Pla. / Toni Losas

«Si el pregonero no canta el Pregó no pueden comenzar las fiestas», decía a media tarde, entre bromas, a Mediterráneo. «Sé que, al menos, podré cantar el Pregó». Y así fue. Ataviado de castellonero, y a lomos del caballo, desplegó el poema que da vida a la Cavalcada y pudo convocar a Castelló a traure l’amor de pena.

Emoción ante el palco

Y con la emoción a flor de piel que iba a más en el recorrido, frente a un público bajo los paraguas que aplaudió como ningún año, Torada llegó al palco, donde estaban la alcaldesa, Begoña Carrasco, que ejerció de anfitriona junto a la Corporación municipal en pleno, con la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; la reina infantil, Ana Colón, y las representantes de Fogueres de Alicante y de los pueblos de la provincia. En su último tono, Torada emocionó a la audiencia.

Y él tampoco pudo esconder ya más la emoción y los sentimientos tras dar por cumplida la misión, «con gran orgullo» y precedido por los clarines de la ciudad, de instar oficialmente a los castellonenses a seguir la llum antiga que este domingo les llevará a la ermita del Castell Vell, perquè anar a la Romeria no es tan sols anar de festa, és deure que manifesta orgull de genealogia.