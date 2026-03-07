Castelló vibra con Pirotecnia del Mediterráneo pese a la lluvia
Un potente terremoto seduce al numeroso público presente, que tira de paraguas y chubasqueros para resistir al mal tiempo
Es cita marcada en el calendario, el pistoletazo de salida a la agenda festiva. A pesar del mal tiempo, la Pirotecnia del Mediterráneo ha hecho vibrar a los castellonenses un año más con el primer disparo de la Magdalena 2026.
La firma de Vilamarxant (Valencia), como manda la tradición, ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida tras imponerse el año pasado en el concurso de mascletaes. Lo ha hecho a las 12.00 horas, justo después del disparo de las carcarsas conmemorativas de la 80º edición de las fiestas fundacionales.
La mascletà, en total, ha contado con 125,02 kilogramos de pólvora, con un potente terremoto que ha provocado los vítores del público.
En la zona de autoridades del entorno del Primer Molí han disfrutado del disparo las reinas, Clara Sanz y Ana Colón; la alcaldesa, Begoña Carrasco; la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; además de concejales del equipo de gobierno y la oposición y diputados.
La próxima mascletà tendrá lugar el lunes de la mano de Pirotecnia Valenciana, de Llanera de Ranes (València), si bien será fuera de concurso, que comenzará oficialmente el martes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo