Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica pueblo CastellónObra Villarreal CFEmpresa Castellón Juan RoigBorrasca Regina en directoPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Castelló vibra con Pirotecnia del Mediterráneo pese a la lluvia

Un potente terremoto seduce al numeroso público presente, que tira de paraguas y chubasqueros para resistir al mal tiempo

Declaraciones asistentes a la primera mascletà

Declaraciones asistentes a la primera mascletà

Toni Losas

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Es cita marcada en el calendario, el pistoletazo de salida a la agenda festiva. A pesar del mal tiempo, la Pirotecnia del Mediterráneo ha hecho vibrar a los castellonenses un año más con el primer disparo de la Magdalena 2026.

Las reinas de las fiestas y la alcaldesa prenden la primera mascletà de las fiestas.

Las reinas de las fiestas y la alcaldesa prenden la primera mascletà de las fiestas. / Toni Losas

La firma de Vilamarxant (Valencia), como manda la tradición, ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida tras imponerse el año pasado en el concurso de mascletaes. Lo ha hecho a las 12.00 horas, justo después del disparo de las carcarsas conmemorativas de la 80º edición de las fiestas fundacionales.

Primera mascletà en Castelló

Primera mascletà en Castelló

Erik Pradas

La mascletà, en total, ha contado con 125,02 kilogramos de pólvora, con un potente terremoto que ha provocado los vítores del público.

En la zona de autoridades del entorno del Primer Molí han disfrutado del disparo las reinas, Clara Sanz y Ana Colón; la alcaldesa, Begoña Carrasco; la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; además de concejales del equipo de gobierno y la oposición y diputados.

Noticias relacionadas

La próxima mascletà tendrá lugar el lunes de la mano de Pirotecnia Valenciana, de Llanera de Ranes (València), si bien será fuera de concurso, que comenzará oficialmente el martes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents