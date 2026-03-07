Castelló vibra con Pirotecnia del Mediterráneo pese a la lluvia

Es cita marcada en el calendario, el pistoletazo de salida a la agenda festiva. A pesar del mal tiempo, la Pirotecnia del Mediterráneo ha hecho vibrar a los castellonenses un año más con el primer disparo de la Magdalena 2026.

Las reinas de las fiestas y la alcaldesa prenden la primera mascletà de las fiestas. / Toni Losas

La firma de Vilamarxant (Valencia), como manda la tradición, ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida tras imponerse el año pasado en el concurso de mascletaes. Lo ha hecho a las 12.00 horas, justo después del disparo de las carcarsas conmemorativas de la 80º edición de las fiestas fundacionales.

La mascletà, en total, ha contado con 125,02 kilogramos de pólvora, con un potente terremoto que ha provocado los vítores del público.

En la zona de autoridades del entorno del Primer Molí han disfrutado del disparo las reinas, Clara Sanz y Ana Colón; la alcaldesa, Begoña Carrasco; la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; además de concejales del equipo de gobierno y la oposición y diputados.

La próxima mascletà tendrá lugar el lunes de la mano de Pirotecnia Valenciana, de Llanera de Ranes (València), si bien será fuera de concurso, que comenzará oficialmente el martes.